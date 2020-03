Lefújták a magyar kosárlabda-bajnokságokat is

Ivkovics Sztojan kosárlabda-kapitány úgy vezényelt le két bravúrgyőzelmet, hogy már lemondott a válogatottnál. Ivkovics nem akar aranyos lenni, élvezi, ha piszkálják. Bírót is dobott már fejbe, szeret alul is lenni. A csapattal katarzist és extázist is átélt, játékosai miatt érzi magát jobb embernek.