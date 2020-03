Tízmillió maszkot juttatna New Yorkba a korábbi NBA-sztár

A Dél-Koreában elterjedt, majd az Egyesült Államokban és más országokban is megjelenő drive in tesztelési módszer hasonlóan működik, mintha egy autós gyorsétterembe mennénk kocsival. De azért bonyolultabb, és hátulütői is vannak.

Stephon Marbury, a New Jersey Nets és New York Knicks egykori kosarasa a kínai kapcsolatait felhasználva tízmillió szájmaszkot juttatna a New York-i egészségügyi dolgozóknak, hogy ezzel segítse őket a koronavírus-járvány megfékezésében, írja a New York Post.

Az NBA All-Star-csapatába kétszer is beválasztott Marbury Brooklynban született, 1999 és 2001 között a Nets, 2004 és 2009 között a Knicks játékosa volt, ami után több kínai csapatban is megfordult. 2019 óta a pekingi Beijing Royal Fighters kosárcsapat vezetőedzője, és az NBA egyik legfontosabb nagykövete Kínában.

Brooklynból származom, sok családtagom él ott. Ha tudok, segítek New Yorkon, fontos, hogy mindenki megfelelő ellátásban részesüljön

– mondta Marbury, aki állítása szerint megállapodott az egyik kínai maszkgyártóval, hogy 2,75 dolláros darabáron – jóval a kereskedelmi, 7,5 dolláros ár alatt – öt héten át heti kétmillió N95-ös maszkot szállítanának Pekingből New Yorkba.

De hogy a védőfelszerelés megérkezik-e a városba, az egyelőre kérdéses. Marbury Brooklyn polgármesterével, Eric Adamsszel vette fel ez ügyben a kapcsolatot, akit állítása szerint egy hete még úgy tájékoztatott New York városa, hogy elegendő védőfelszereléssel rendelkeznek, ennek ellenére a kórházak mégis azt jelezték, hogy még több maszkra lenne szükségük.

A New York Post megkeresésére az Állami Egészségügyi Minisztérium szóvivője, Jill Montag elmondta, ötlete sincs, hogy ki mondhatta ezt a brooklyni polgármesternek, és hogy a maszkok beszerzéséért felelős állami tisztviselők szeretnék felvenni a kapcsolatot Marburyvel.

New York polgármesterének szóvivője, Julia Arredondo később megerősítette, hogy Adams valóban jelezte Marbury szándékát a városházának, de az első kapcsolatfelvétel után a részletek homályosak maradtak. A Post cikke szerint a Polgármesteri Hivatal igazgatója, Daniel Symon írt a brooklyni polgármesternek, de nem kapott választ. Ezzel szemben Adams szóvivője, Jonah Allon azt állítja, nem kaptak olyan e-mailt, hogy segítsenek összekötni Marburyt a városvezetéssel, de elmondta, hogy nyitottak az együttműködésre Bill de Blasio polgármesterrel és csapatával.

New York a koronavírus-járvány amerikia gócpontja lett. A vasárnap esti adatok szerint eddig 776-an haltak meg a kór miatt a városban. Bill de Blasio polgármester közölte, hogy 400 további lélegeztetőt kért a szövetségi kormányzattól a város kórházainak, és figyelmeztetett, hogy utánpótlás nélkül a város egy hét alatt kifogyhat kesztyűkből, maszkokból és más kórházi eszközökből. Az állam kormányzója, Andrew Cuomo pedig már 965 halottról beszélt.

