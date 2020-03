Alakul egy terv az NBA folytatására

A koronavírus-járvány miatt március 12-én határozatlan időre leállt az NBA idei szezonja, több játékos is elkapta a betegséget, az egyik klubtulajdonos is megfertőződött. A New York Post most arról ír, hogy már alakul egy terv az idei szezon folytatására, illetve befejezésére.

Az elképzelés szerint egy helyszínen, nézők nélkül bonyolítanák le a 16 csapatos rájátszást, két győzelemig tartó párharcokkal. Lehetséges helyszínként Las Vegas, Orlando, Atlantic City és a Bahamák merült fel. Las Vegas mellett szól, hogy ott tartották meg a tavaly nyári felkészülési tornát. A rájátszás június-július környékén kezdődne, ami egyben azt is jelentené, hogy a 2020–2021-es szezon karácsonyig nem indulna el.

A tervvel egyetlen probléma van, hogy még az alapszakasz sem fejeződött be, a csapatok többsége 64-67 meccset játszott le, márpedig a regionális tévécsatornákkal között szerződések szerint a csapatoknak legalább 70 meccset kell lejátszaniuk az alapszakaszból.

Az Egyesült Államokban közben már több mint 160 ezer fertőzöttet regisztráltak, kétszer annyit, mint Kínában, ahonnan a világjárvány indult. A halottak száma a napokban átlépte a háromezret, csak Kínában, Olaszországban, Spanyolországban és Franciaországban haltak meg többen a járvány következtében.

