Az NBA második legértékesebb és egyik legnyereségesebb csapata, a Los Angeles Lakers 4,6 millió dolláros állami kölcsönt kapott egy kormányzati bértámogatási programon keretében, de a túl nagy közfelháborodás miatt ezt a pénzt már vissza is adták, írja az ESPN.

Az Egyesült Államok Paycheck Protection Programja (PPP) a kis, legfeljebb 500 főt foglalkoztató vállalkozásoknak nyújt segítséget kedvező kamatozású kölcsönökkel, amikből fedezni tudják az alkalmazottjaik bérét és a bérleti díjaikat. Ez része az április elején elindított, 2000 milliárd dolláros gazdasági mentőcsomagnak, amit a Trump-kormány CARES-nek nevezett el.

A nagyjából 300 alkalmazottat foglalkoztató Lakers is jogosult volt a PPP-kölcsönre, aminek 75 százalékát költhették volna a bérekre, ha cserébe senkit nem rúgnak ki. A PPP olyan népszerű lett hirtelen, hogy a 349 milliárd dolláros alap kevesebb, mint két hét alatt ki is ürült. Kiderült ugyanis, hogy több, jelentős forgalmú, bankokkal szoros kapcsolatban álló vállalkozás elég könnyen adhatott be igénylést, miközben több százezer kisebb vállalkozást kizártak az igénylők közül.

A 2 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező gyorsétteremlánc, a Shake Shack 10 millió dolláros kölcsönt kapott. Az AutoNation autókereskedő-hálózat 77 millió dollárt kapott a PPP-ből. Azóta mindkét vállalkozás bejelentette, hogy visszaadják a kölcsönt.

„A Lakers kért és kapott is kölcsönt a program keretében, de amikor rájöttünk, hogy a program forrásai kimerültek, az összeget visszafizettük, hogy ez a pénz a leginkább rászorulókhoz juthasson el. A Lakers továbbra is elkötelezett az alkalmazottai és a közösség támogatása iránt.” – írták közleményükben.

A Los Angeles Lakers értékét a járvány előtt több mint 4 milliárd dollárra becsülték, övék a liga legértékesebb közvetítési jogdíja is, ami évente 150 millió dollárt hoz a tulajdonosoknak, a Buss-családnak, Philip Anschutz, Ed Roski és Patrick Soon-Shiong üzletembereknek. Ugyanakkor a járvány miatti leállás komolyan veszélyezteti a Lakers bevételi forrásait is. Ha lesz idén rájátszás, akkor az NBA-csapatoknak szinte biztosan le kell mondaniuk a jegyeladásból származó bevételeikről, ha pedig elmaradnak a mérkőzések, akkor a már megkötött televíziós szerződések jelenthetnek gondot.

A Lakers mindenesetre ígéretet tett arra, hogy egy alkalmazottjukat sem fogják elküldeni, és április elején a vezető beosztású dolgozóik már lemondtak a bérük 20 százalékáról. Emellett az NBA egy 1,2 milliárd dolláros hitelkerettel is próbál segíteni a bajba jutott csapatokon. Az ESPN forrása szerint legalább egy csapat már élt is ezzel a lehetőséggel.

(Borítókép: Anthony Davis, Danny Green és Kentavious Caldwell-Pope a Brookly Nets elleni meccsen a Loas Angeles-i Staples Centerben 2020. március 10-én. Fotó: Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images)