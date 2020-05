100 millió dolláros üzletet utasított vissza Michael Jordan

Az ESPN tízrészes dokumentumfilm-sorozatban (The Last dance) mutatja be a világ legjobb kosárlabdázója, Michael Jordan eddig nem ismert arcát. Visszavonulása után visszahúzódva élt, de ez nem jelentette azt, hogy ne keresték volna folyamatosan üzleti ajánlatokkal őt. Ügynöke, David Falk elmesélt most egy olyan sztorit, amit eddig nem. Három évvel ezelőtt összehozott neki egy igen jövedelmező megállapodást, bár azt nem árulta el, melyik céggel.

"Annyit kellett tennie, hogy a nevét adja és két órára megjelenjen, bejelentse az üzletet. Lemondta. Olyan sikeres, hogy bármit megtehet. Tényleg csodálom őt ezért. Abban vesz részt, amiben akar, úgy válogathat, ahogy csak akar."

Előfordult az is, hogy nem utazott el egy ázsiai golfversenyre, pedig 7 millió dollárt kínáltak neki.

Jordannek a Forbes magazin összesítése szerint 2,1 milliárd dolláros vagyona van, ezért bátran nemet mondhat minden ajánlatra, ami nem tetszik neki.