Michael Jordan eladhatatlan 5200 négyzetméteres luxusháza

Közel 2 milliárd dolláros vagyonával Michael Jordan a világ egyik leggazdagabb (korábbi) sportolója, és bár joggal gondolhatnánk a cipő- és sportszer-birodalma miatt, hogy amihez csak nyúl, az arannyá változik, ez nem teljesen így van. Jordan például képtelen szabadulni a chicagói luxusházától, amit 2012 óta árul, sikertelenül. Pedig az 5200 négyzetméteres ház mellé saját golfpálya, medencék és természetesen egy kosárlabda-pálya is jár, na meg egy halastó is.

Jordan láthatóan nagyon szívesen szabadulna a luxusingatlantól, amiben korábban 19 évig élt, ezt az is jelzi, hogy 2012 óta megfelezte az irányárat.

Az eredetileg 29 millió dollárért kínált házért már kevesebb mint 15 millió dollárt kér, és 2015-ben még azt is bedobta, hogy a leendő vevő minden valaha készült Air Jordanből kap egyet a kívánt méretben.

A házért jelenleg pontosan 14 855 000 dollárt vár: az ár nem véletlen, ha számokat összeadjuk, pontosan 23-at kapunk, ami Jordan ikonikussá vált mezszáma volt a Chicago Bullsban. A 23-as szám nemcsak itt kerül elő, hanem egyből a majdnem 3 hektáros birtok bejáratánál is:

A luxus kívül-belül lerí az egész birtokról. A chicagói Jordan-birtokon saját halastó is található, de van teniszpálya, egy hatalmas terasz, benne medencével, aminek a dísze egy füvesített körnapozó. A terasz és a medence a halastóra néz, de az épület túloldalán saját golfpálya is gondoskodik a szórakozásról.

Mozogni nemcsak a szabad levegőn lehet, a házban egy teljes méretű kosárlabdapálya is helyet kapott, a kezdőkörben Jordan gyerekeinek neveivel. Van egy minden igényt kielégítő professzionális edzőterem is, ami akkora, hogy Jordan aktív pályafutása alatt minden csapattársát ki tudott szolgálni egyszerre. Az 5200 négyzetméteres házban több óriási szoba van, hatalmas kanapékkal vagy épp zongorával. Természetesen egy biliárdszoba is van a házban, ide egy teljesen egyedi kialakítású ajtó vezet, amit nem máshonnan, mint a chicagói Playboy Mansionből szerzett meg Jordan.

Michael Jordant ismerve nyilván a szivarszoba sem hiányozhat, ide ráadásul több pókerasztal is bekerült, hogy nyugodtan lehessen vegyíteni Jordan két kedvenc hobbiját. A házban található saját moziterem, és még kilenc háló- és 19 fürdőszoba is, illetve több étkező, mind egyedi és gondos kialakítással.

Emellett van még egy hatalmas borospince, könyvtárszoba – ami állítólag Jordan kedvenc helysége a házban –, illetve a ház és a terasz között egy óriási tévé/szabadidőszoba is. Ezt egy beltéri medencéből alakította át, és a két végén tolóajtókat szereltetett fel, hogy jó idő esetén szinte teljesen nyitottá tudja alakítani.

De miért eladhatatlan a birtok?

Helyi ingatlanszakértők szerint több probléma is van vele. Bár nyilván vonzó, hogy valaki Michael Jordan korábbi otthonába költözhet be, viszonylag kevés embernek van szüksége saját kosárlabdapályára, és a túlzottan egyedi kialakítású belső tér is gond, hiszen nehéz olyan pénzes vevőt találni, akinek az ízlése pontosan passzol Jordanéhez. Emellett a környék is bajos: Chicago egyéb részei vonzóbbak a leggazdagabb rétegeknek, mint a Highland Park-i környék, ráadásul a hírességek mostanság inkább a Michigan-tó közelében vásárolnak drága ingatlanokat.

A ház állapota viszont kifogástalan, jelenleg is a Jordan alkalmazásában álló stáb lakik benne, hogy gondját viseljék az épületnek. Jordan jelenleg a tulajdonában álló NBA-csapat, a Charlotte Hornets pályájától nem messze, Észak-Karolinában lakik. Ezenfelül a floridai Jupiterben is van egy golfpálya melletti birtoka, és Charlotte belvárosában is van egy apartmanja, abban az épületben, ahol a Carolina Panthers NFL-csapat korábbi irányítója, Cam Newton is lakott. De van a Utah állambeli Park Cityben is egy nagyobb birtoka, amit szintén árul.

