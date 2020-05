Tényleg az orlandói Disney Worldben folytatódhat az NBA idei szezonja

Ugyan csütörtök óta rebesgették már a dolgot, szombaton az NBA szóvivője, Mike Bass is megerősítette, hogy előrehaladott tárgyalások folynak arról, hogy július végén a floridai Orlando közelében található Disney World vidámpark egyik komplexumában folytatódjon az észak-amerikai kosárlabdaliga idei szezonja – írja a CBS.

Bass elmondta, hogy a meccseket az ESPN Wide World of Sports Complexben rendeznék meg, ami alapesetben is több amatőr és profi sporteseménynek ad otthont, és a meccsek mellett a sportolók lakhatását és edzését is meg lehetne oldani benne. A liga prioritása továbbra is az, hogy minden érintett egészségét és biztonságát garantálják, és egészségügyi szakértőkkel és kormányzati tisztviselőkkel együttműködve dolgozzák ki azokat az irányelveket, melyek segítségével ez kivitelezhető is lesz.

Az NBA-t vezető Adam Silver hozzátette, hogy most, hogy szélesebb körben elérhetőek a tesztek, ismét le fognak tesztelni minden játékost, arra viszont semmi nem utal, hogy egyetlen nézőt is beengednének majd a meccsekre. Silver a következő szezonra vonatkozóan sem mondott biztató dolgokat, szavai szerint a liga jelenleg a stadionok 15-20 százalékos kihasználtságában gondolkozik. Mint mondta, feltételezve, hogy a vakcinára még sokáig kell várni, el kell gondolkozniuk azon, hogy pontosan hány embert engedhetnek majd be a meccsekre – ha egyáltalán léteznek olyan protokollok, amik ezt lehetővé teszik.

Az MTI emellett sajtóértesülésekre hivatkozva arról is beszámolt, hogy az NBA három forgatókönyvet készített elő a folytatásra, ezeket pedig el is küldte a 30 csapat vezetőinek véleményezésre:

az első alapján 82 helyett csak 72-76 mérkőzésig tartana az alapszakasz, majd jöhetne a rájátszás Orlandóban,

a második elvetné az alapszakasz hátralévő meccseit, és rögtön a 16 csapatos rájátszással folytatná a szezont,

a harmadik pedig egy felduzzasztott playoffmezőnnyel számol, esetleg egy selejtezőkörrel a rájátszás előtt.

A csapatokat arról is megkérdezték, hogy meddig tartson az idény, a két végpont szeptember első hete, illetve november 1. lehet. Az erről szóló egyeztetés várhatóan jövő pénteken kezdődik el.