Elárverezik Steve Kerr gatyáját, amiben a mindent eldöntő kosarat dobta

Az NBA-edzőlegenda Phil Jackson új könyvéből, nemcsak az derült ki, mikor sírt Jordan, hanem az is, hogy miért nem bírta elviselni Kobe-t.

Három bullsos is 30 pont fölé ment, de a Detroit négyszeri hosszabbításban leverte Butleréket.

Elárverezik azt a nadrágot, amelyben Steve Kerr, a Chicago Bulls kosarasa a Utah Jazz elleni 1997-es NBA-döntő utolsó meccsén a sorsdöntő kosarat szerezte, írja az MTI.Kerr egyenlő állásnál, a meccs vége előtt 5 másodperccel kapta a labdát Michael Jordantől, akin ketten is védekeztek, így viszont Kerr üresen maradt.

A dobás története Michael Jordan utolsó bullsos idényéről szóló dokumentumfilm-sorozatban, a Last Dance-ben is helyet kapott. Kerr játékosként a Chicago Bullsszal háromszor, a San Antonio Spursszel kétszer nyert bajnokságot, edzőként a Golden State Warriorsszal három bajnoki címet gyűjtött be.

Májusban Michael Jordan legendás, 1985-ös Nike Air Jordan 1S cipőjét árverezték el, rekordot jelentő 560 ezer dollárt (183 millió forintért) fizettek érte. Ennyit még soha nem fizettek árverésen egy pár cipőért, az eddigi csúcsot egy 1972-es Nike-modell tartotta, ami tavaly több mint 430 ezer dollárért került egy kanadai gyűjtő tulajdonába.