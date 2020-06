Kobe Bryanték aggódtak a repülés előtt a rossz időjárás miatt

Kobe Bryant halálos helikopterbalesete előtt a vele utazók közül többen aggódtak a rossz időjárási viszonyok miatt, de ezekkel az aggodalmakkal sem a pilóta, sem a repülési koordinátor nem foglalkozott, írja a CNN a baleset körülményeit vizsgáló Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület dokumentumaira hivatkozva.

A kosárlabdázó és a vele utazó hét személy, valamint a pilóta január végén halt meg, amikor a felhős, ködös időben repülő helikopterrel sziklafalnak csapódott a kaliforniai Calabasasnál.

Az már korábban kiderült, hogy a rossz látási viszonyoknak döntő szerepük volt a balesetben, és az is, hogy a Bryantet reptető cégnek nem volt meg minden szükséges engedélye. A baleset miatt Braynt özvegye be is perelte a helikopter üzemeltetőjét, de a pilóta testvére szerint a kosárlabdázó is gondatlan volt a repülés előtt.

A nyomozati anyagból most leközölt részletek viszont ennek mondhatnak ellen. Bryant a vele utazókkal mindig egy csetcsoportban beszélte meg a repülés részleteit. A januári út előtt is ez történt.

A repülés előtt egy nappal a repülési koordinátor megkérdezte a pilótát, Aba Zobayant az időjárásról. Zobayan azt felelte, hogy holnap nem lesznek a legjobb körülmények, de jobbak, mint a mostaniak. Zobayan aztán a repülés reggelén is azt mondta, hogy megfelelőek az időjárási körülmények a starthoz, és erre aztán a koordinátor is rábólintott.

A nyomozás szerint a balesetet az okozta, hogy a pilóta elvesztette tájékozódó képességét, rosszul mérte fel a helikopter helyzetét és a rotorok dőlésszögét, ezért vezethette bele a falba a gépet.

Az iratok mindamellett megjegyzik, Bryant cége legtöbbször Zobayannal repült, egyértelműen ő volt a kedvencük az Island Express pilótái közül. A dokumentumokban az is szerepel, hogy a helikoptercég tavaly szeptember és december között nyolc celeb utazását törölte a rossz időjárási körülmények miatt.