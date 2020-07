Luxusbörtön hónapokra: jön az NBA valóságshow-ja

Július elejétől vonult be huszonkét NBA-csapat a korábban buborékként emlegetett egységébe, hogy lejátsszák a járvány miatt félbeszakadt szezon hátralévő részét. A floridai Orlandóban található Disney Worldben potenciálisan akár hónapokat is tölthetnek, hiszen a döntőt szeptember 30-án kezdik majd csak el. Az államban új erőre kapó koronavírus ellen egy okosgyűrű jelenthet némi védelmet, de már látszódnak a repedések az NBA eredetileg betonbiztosnak tűnő tervében.

A koronavírus-járvány miatt alaposan eltér majd az idei NBA-idény, ami egy évig fog tartani, és a folytatását az NBA fő médiapartnere, az ESPN anyacégének (Disney) tulajdonában álló Disney Worldben bonyolítják le. A floridai rendezés okozhat még nem várt problémákat úgy is, hogy a még versenyben lévő 22 csapatot a menet közben a lakosság számára is megnyitó Disney World 3 szállodájában igyekeznek majd hermetikusan elzárni a külvilágtól.

Az érkezés után a második koronavírustesztig mindenki a szobájába lesz zárva. Ugyan a játékosok többféle szórakozási lehetőség közül választhatnak majd az orlandói parkban, de még így is egy rettentő hosszú edzőtáborként lehet felfogni az egészet.

Önmagában már ez a bezártság is szokatlan lesz, az viszont végképp, hogy minden játékos, illetve csapat- és ligaalkalmazott köteles lesz hordani egy apró jeladót, ami figyelmeztet, ha 5 másodpercnél tovább 1,8 méteres távolságnál közelebb tartózkodik egy másik, hasonló érzékelőt viselő személyhez.

A szórakoztatóegységek közül saját, elzárt tévé- és játékszobákat kapnak az NBA-csapatok – a kártyapaklikat minden egyes parti után kidobják –, kinyit pár bowlingpálya, golfozhatnak és kirándulhatnak is , és lesz lehetőség pingpongozni is, a párosozásról viszont szigorúan le vannak tiltva a játékosok a fertőzésveszély miatt.

Korlátozott számban családtagok is a játékosokkal tarthatnak, vagy akár később is csatlakozhatnak, de rájuk hasonló szigort jelentő előírások vonatkoznak majd. A ki-be mozgást ugyanakkor ellenzik, ha valakinek valami fontos családi esemény (gyerekszületés, halál, betegség, házasság) mégis el kell hagynia az orlandói parkot, akkor a visszatérése után 10-14 napos karantén vár rá, tehát több meccsről is lemaradhat.

Pozitív teszt esetén azonnal elkülönítik az adott játékost vagy alkalmazottat, az élet viszont nem állna le, bár nyilvánvalóan a csapattársait szorosabb megfigyelés alatt tartanák, hogy elkerüljék egy nagyobb fertőzéslánc kialakulását.

Az orlandói kaland mindennel együtt egy vagyonba fog kerülni egyébként az NBA-nek, a csapatoknak foglalt hotelekkel, illetve az egyéb bérelt helyiségekkel és létesítményekkel együtt

napi 1,5 millió dollárt fizetnek a Disney-nek, így mire lefut az NBA-döntő októberben, több mint 150 millió dollárt, vagyis több mint 46 milliárd forintot kell majd utalniuk.

A fűkérdés

A nagy amerikai sportligák közül az NBA-ben van az egyik leglazább hozzáállás a könnyűdrogokhoz, ám teljesen még ott sem legális a marihuána használata, még ha túlzottan nagy ügyet nem is csinálnak belőle. Mivel az orlandói luxusbörtön a szokásosnál is nagyobb stresszt és szorongást jelent a játékosokra nézve, a liga előre közölte, hogy a floridai kitelepülés idején nem teszteli majd a játékosok marihuánafogyasztását.

Sources: The NBA and NBPA have agreed to conduct performance-enhancing drug testing during resumed 2019-20 season in Orlando — but tests for recreational drugs will remain suspended. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2020

Ez persze felvet egy érdekes kérdést: Floridában már engedélyezett az orvosi marihuánafogyasztás, de még nincs dekriminalizálva a szer. Még 20 grammnál kevesebb birtoklása is szabálysértésnek bizonyul, 20 gramm fölött pedig már öt évet is adhatnak annak, akit fűvel kapnak el. A játékosok ráadásul nem hagyhatják el a lezárt területet.

A csodagyűrű mind fölött

Az NBA a játékosok folyamatos tesztelése mellett a legfrissebb technológiai újításokat is segítségül hívja majd Orlandóban. Minden játékosnak javasolják – de nem teszik kötelezővé – egy okosgyűrű viselését, amellyel az eddigi tapasztalatok és egy egyetemi tanulmány szerint 90-95%-os pontossággal már a korai szakaszban ki tudja mutatni a koronavírus megjelenését a gyűrű által figyelt életjelek alapján. A gyűrű ugyanis képes a testhőmérsékletet, a légzésszámot, a pulzust és az alvási ciklust is számon tartani, emiatt az elitsportolók, például egyre több Forma-1-es pilóta között is egyre népszerűbb, de a hercegi címéről lemondó Harry is használja. Van benne giroszkóp és gyorsulásmérő is, így tulajdonképpen a legtöbb fitneszkarkötőt is kiváltja.

Figyeltek persze a személyiségi jogokra is, így a gyűrűt használó játékosok esetében csak akkor adják át az adatokat a csapatok felé, ha felmerült a koronavírussal fertőzöttség gyanúja. Tehát egy esetleges, engedély nélkül mulatozással töltött éjszaka alatt rögzített adatok kiszivárgásától nem kell félni, vagy legalábbis ezt ígérik.

Az Oura cég által gyártott titán gyűrűk teljesen vízállóak, mérettől függően 4-6 gramm között mozog a súlyuk, tehát lényegében észrevétlenül hordhatók. Egy töltéssel akár 7 napig bírják, utána pedig 80 perc alatt újra 100%-on lehetnek az érintésmentes töltő segítségével. És nem mellesleg a megfelelő távolságtartásra is tud figyelmeztetni.

A játékosok és a szurkolók egy része viszont úgy érzi, hogy valójában csak nyomkövetésre akarja használni a gyűrűket az NBA, hogy lebuktassa azokat, akik esetleg engedély nélkül kiszöknének a lezárt területről.

Van, aki így sem vállalja

Hiába a betonbiztosnak látszó terv, az állandó tesztelés és a többszörös túlbiztosítás – például azzal, hogy a július 30-i újrakezdés előtt már több héttel bezárkóznak a csapatok –, több sztárjátékos így is nemet mondott a folytatásra.

A bajnoki címre is esélyes Los Angeles Lakers védekezésben jeleskedő irányítója, Avery Bradley az elsők között jelezte, hogy nem szeretne több hónapra bezárkózni Orlandóba a családja nélkül. Mivel Bradley fia krónikus légzőszervi betegséggel küzd, szinte biztosan nem engednék be a campusra, Bradley pedig nem akart októberig a családja nélkül maradni. Emellett tényező volt az is, hogy a Brooklyn Netstől szintén távol maradó Kyrie Irvinghez hasonlóan a társadalmi változásra való figyelemfelhívásra fókuszálna a játék helyett.

A Netsből egy egész sor játékos hiányzik majd, Irving mellett Wilson Chandler, Nicolas Claxton, a sérült Kevin Durant, illetve a koronavírusos megbetegedése miatt a szezon további részét lemondó center, DeAndre Jordan is kivált.

A Washington Wizards játékosa, Davis Bertans a jövőjét szem előtt tartva nem tart a rájátszásba jutásra minimális eséllyel pályázó csapatával Orlandóba. Bertans szerződése az idény végén lejár, és nem szeretné, ha a nagy leállás miatt megnövekedett sérülésveszély súlyos milliókat vegyen ki a zsebéből.

A Portland Trail Blazers kezdőjátékosa, Trevor Ariza egy elhúzódó gyermekelhelyezési ügy miatt nem vállalja a játékot, mivel a családtagok csak a rájátszás első köre után csatlakozhatnak a még versenyben maradt játékosokhoz, Ariza nem tud elmenni Orlandóba, mert a fiára kell vigyáznia. Szintén családi ok miatt nem lesz ott Orlandóban a Dallas Mavericksszel a center Willie Cauley-Stein, aki első gyermekét várja élettársával, és szeretne jelen lenni a születésnél.

Victor Oladipo, az Indiana Pacers legjobbja egy 1,5 évvel korábban szerzett, de az idei szezon elején is gondot okozó sérülése miatt döntött úgy, hogy inkább már a 2020-21-es idényre készül, és nem tér vissza Orlandóban, kihagyja a szezon további részét.

Már látszanak a repedések

Az, hogy korábban viszonylag sok koronavírusos eset volt az NBA-ben csak a kisebb probléma, direkt azért kezdték meg korán a tesztelést, hogy mire Orlandóba jutnak a csapatok, már mindenkiről kiderüljön, hogy ha esetleg koronavírusos.

Fotó: Joe Murphy / Getty Images Hungary A park azon része, ahol a meccseket rendezik

Csakhogy az amerikai labdarúgó-bajnokság, az MLS ugyanazt a mintát követve tér vissza egy bemutatótornával ugyancsak az orlandói Disney Worldben, csak épp az NBA előtt pár héttel, és náluk már látszik, hogy gondok lesznek, lehetnek. Ahogy az NBA-ben, úgy az MLS-ben is elég korán elindult a tesztelés. Az FC Dallas például június 27-én érkezett meg Floridába, akkor két játékos koronavírustesztje lett pozitív a keretből. Őket gyorsan el is különítették, de pár nappal később már hat játékos tesztje volt pozitív, tehát az elzártság ellenére is elkezdett terjedni a fertőzés.

Természetesen nem elhanyagolható, hogy Floridában éppen csúcsra jár a járvány, egy hét alatt több mint 50 ezer új fertőzöttet találtak, ennek az MLS-re és az NBA-ra is hatása lehet.

Főleg, hogy bár a csapatok be vannak zárva a Disney Worldbe, még a helyi Orlando Magic is. A park dolgozói viszont hazajárhatnak a láthatóan elég nagy tempóban terjedő vírus ellenére is. Az NBA július 30-i, hivatalos folytatásáig még majdnem négy hét van hátra, de ha nem történik valami drasztikus változás Floridában, akkor pusztán az elszigetelés és a csodagyűrű kevés lesz a szezon megmentéséhez.

(Borítókép: Az orlandói Disney World egyik szállodája, a Grand Floridian, ahol a szezont folytató 22 csapat nagyobb részét elhelyezték. Fotó: Joe Raedle / Getty Images Hungary)