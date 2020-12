Százszázalékos mérleggel zárta a Sopron a hazai Euroliga-buborékot

Zárónapjához érkezett a soproni női kosárlabda Euroliga-buborék. A majdnem egyhetes óriáskarantén alatt péntekig két mérkőzést játszottak, kedden a Sopron Basket, csütörtökön pedig a francia Basket Landes is legyőzte a szintén francia Bourges együttesét.

Pénteken tehát a két veretlen együttes csapott össze a Novomatic Arénában,

amely után a néhányan el is hagyták a buborékot.

Szerdán a személyzetet és a médiamunkásokat, csütörtökön pedig a távozó francia csapatokat tesztelték le (őket azért, hogy visszatérhessenek hazájukba). Az egész buborék alatt két pozitív minta született, amely azonban a lebonyolítást nem gátolta (tehát a főszereplők mind negatív tesztet adtak), így, mondhatni, sikerrel vizsgázott a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA), a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) és Sopron közös projektje.

A pontot az i-re a Sopron Basket tehette fel azzal, ha legyőzi a Landes-t, és így százszázalékosan zárhatta ezt a különleges hetet. A Galatasaray egyébként a D-csoport negyedik tagja, ott viszont több játékos is pozitív koronavírustesztet adott az indulás előtt, így a török csapat végül nem utazott el Magyarországra. A kieső meccsek pótlásáról a FIBA a napokban dönt, annyi biztos, hogy szeretnék, ha ez még 2020-ban megtörténne.

Pontatlan akciókkal kezdődött a találkozó, az első kosarat a Sopron kapitánya, Fegyverneky Zsófia szerezte egy szép középtávoli dobással. Rögtön jött a válasz Ana Suarez hármasával, majd Marie-Eve Paget fejezett be jól egy gyors ellenakciót, viszont Jelena Brooks is bevert egy triplát, pillanatok alatt 5–5 lett az állás. Ez is csak ideig-óráig tartott, Briann January hárompontosával ismét a soproniaknál volt az előny, majd Gabby Williams is pontos volt a bünetővonal magasságából, de Celine Dumerc részéről is jött egy kosár.

Némileg meglepő volt ez a „pontzuhatag" a két védekezésorientált csapattól.

Szűk öt perc után Gáspár Dávid becserélte Glory Johnsont is, aki szinte azonnal szerzett egy labdát, de nagy sietségében rögtön el is adta. A kosárváltásoknak köszönhetően a magyar csapatnak nem sikerült nagyobb előnyt kiépítenie, de a játékrész utolsó két percére ritmust váltott a Sopron és 22–12-re ellépett, köszönhetően Williams és Megan Walker kosarainak. Védekezésben viszont néha elaludt a csapat, így hat pontot tudott megtartani előnyéből az első negyed végére.

Ezt aztán a második felvonás elején gyorsan megfelezte a Landes, de Brooks mintaszerű centerjátékkal válaszolt. Egyáltalán nem pánikolt az Euroliga-újonc francia együttes, amely sok mozgással és folyamatos labdajáratással olykor komoly zavart okozott a soproni védelemben.

Williamsszel viszont nem tudtak mit kezdeni, aki 15 perc játék után már 10 ponttal állt.

Tina Krajisnik a harcosságával visszatornázta a különbséget 10 pontra, aztán Williams is értékesített két büntetőt, 35–23-nál az addigi legnagyobb előnnyel vezetett az elmúlt két Euroliga Final Four házigazdája. Innen aztán visszajött mínusz 8-ra a Landes, Gáspár Dávid pedig időt kért a félidőből hátralévő szűk másfél percre. Meg is lett az eredménye, Brooks volt eredményes Johnson zseniális passzából, majd ismét Williams süllyesztett el egy hármast, így 11 ponttal, 42–31-re vezetett a nagyszünetben a Sopron Basket.

Jelena Brooks kosarával indult a harmadik negyed, majd ugyanő tört be hatásosan. A túloldalon ezek Valeriane Ayayi percei voltak, aztán Miranda Ayim is hozzászólt,

négy és fél perc alatt három pontra csökkent a Sopron előnye, Gáspár Dávid ekkor érezte úgy, hogy időt kell kérnie.

Letámadásos védekezésre váltott a Landes, amivel nem volt problémája a Sopronnak, viszont a befejezésekkel annál inkább. Krajisnik újabb izmozós kosara nagyon kellett, de ezen kívül a kapkodás jellemezte a magyar csapatot. Egy eladott labda után egy pontra zárkózott a Landes, amely vérszemet kapott, de Johnson gyorsan visszaállította a hárompontos különbséget. A franciák továbbra is rendkívül szívósan kosaraztak, a Sopron pedig szenvedett ebben a negyedben, így csak három pont maradt az előnyből a záró játékrész előtt (49–52).

Francia pontokkal kezdődött a negyedik negyed, de nem sokkal később Williams hárompontosával négyre nőtt a különbség, utána Johnson remek megmozdulására Aby Gaye válaszolt egy horoggal. Katherine Pfouffe két büntetőjével már csak kettő volt közte,

majd Fegyverneky és Brooks villant távolról, 63–55-re vezetett ekkor a Sopron.

Tina Krajisnik tízre növelte a fórt, amikor megkezdődött az utolsó öt perc. A Sopron elővette a fojtogató védekezését, Brooks kulcspillanatban szerzett labdát, majd Fegyverneky asszisztjából dobott könnyű kosarat, így 1:21-gyel a vége előtt a Sopron 68–59-es előnyben volt.

40 másodperc volt hátra, amikor Brooks beszedte 5. személyi hibáját, amivel kipontozódott, de ez szerencsére érdemben már nem befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. A végén még January dobott be két büntetőt, amivel kialakult a 70–59-es végeredmény.

A házigazda Sopron így két győzelemmel zárta ezt a hetet és a D-csoport éléről várhatja a folytatást az Euroligában.

Végeredmény, női kosárlabda Euroliga D-csoport, 2. forduló:

Basket Landes–Sopron Basket (16–22, 15–20, 18–10, 10–18)

„Voltak jó megmozdulások, de az előző meccshez hasonlóan ez is fogcsikorgatós volt. A harmadik negyedben rövid időre elveszítettük a kontrollt, viszont hamar visszavettük az irányítást, lenyugodtunk védekezésben és támadásban is. A Landes komoly csapat, emiatt örülünk nagyon a győzelemnek. Az is örömteli, hogy megint 60 pont körül tartottuk az ellenfelet, de 70-nél több is volt a csapatban. Idő kell még nekünk, az elmúlt időszak zaklatott kell, a jó támadójátékhoz jobban össze kell szoknunk” – értékelte a győzelmet Gáspár Dávid, a Sopron Basket vezetőedzője.

„Most még úgy érzem, hogy nem vagyok jó formában, én is koronavírusos voltam, ami miatt két hétig egyáltalán nem tudtam edzeni, is utána is voltak kisebb egészségügyi gondjaim. A fizikai állapotom most megy felfelé, mintha felkészülési időszakban lennék, de bízom benne, hogy meccsről meccsre egyre jobban fog menni, és ezt tapasztalom is. A legfontosabb, hogy nem túl jó játékkal is tudtunk nyerni, ez mindig megmutatja egy csapat erejét” – mondta a csapatkapitány, Fegyverneky Zsófia.