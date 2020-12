Extra sok káoszt és felfordulást tartogat az új NBA-szezon

Normál esetben már javában dübörögne a szezon az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA), 2020 azonban minden, csak nem normális. Már az is örömteli, hogy egyáltalán lesz bajnokság, az pedig a szurkolók számára külön ajándék, hogy 2020 karácsonya előtt elindul. Az alábbiakban bemutatjuk, mit kell tudni minden idők valószínűleg legfurcsább alapszakaszáról, amelyben egy kanadai csapat Floridában játssza hazai meccseit, a szezont két részre osztják, és az egyenletben sokkal több az ismeretlen, mint általában.

Alig több mint két hónap telt el azóta, hogy a Los Angeles Lakerst megkoronázták a Covid–19 miatt létrehozott orlandói buborékban. LeBron James negyedszer lett bajnok és teljesítette ígéretét, újabb banner kerülhet fel a Staples Center mennyezetére.

A csapat tagjai talán még ki sem józanodtak teljesen, amikor a liga és a Játékosok Szakszervezete (NBPA) már gőzerővel dolgoztak a következő idény struktúráján, amelynek megtervezése minden eddiginél nagyobb erőfeszítést igényelt. A kezdeti optimista hangok is 2021 januári kezdést vizionáltak, sajnálkozva, hogy elmaradnak a szokásos karácsonyi rangadók. Aztán szinte a semmiből jött a hivatalos hír:

az NBA-ben nem marad el az ünnep, sőt, előtte elindul a cirkusz.

Ezzel az is eldőlt, hogy az észak-amerikai sportok történetének legrövidebb holtszezonja várt a kosarasokra, de a legtöbben örömmel fogadták, hogy a konkrétumok is napvilágot láttak, és hogy biztosan lesz idény.

Kezdjük a legfontosabb információkkal és a kulcsdátumokkal.

A szezon magyar idő szerint december 23-án hajnali 1 órakor rajtol egy Brooklyn Nets–Golden State Warriors összecsapással, majd 4-kor jön a Los Angeles-i derbi.

Az alapszakasz első fele 2021. március 4-ig tart, utána jön az All-Star szünet, március 11-én pedig kezdődik a második etap. Az elsőre már megvan a pontos menetrend, míg a másodiké valamikor február környékén várható.

tart, utána jön az All-Star szünet, pedig kezdődik a második etap. Az elsőre már megvan a pontos menetrend, míg a másodiké valamikor február környékén várható. A megszokott 82 helyett idén minden csapat 72 meccset játszik, hogy még az olimpiáig sikerüljön befejezni a szezont. Mindenki háromszor találkozik a saját konferenciájában lévő együttesekkel (3 ×14 = 42), kétszer pedig a másik főcsoportbeliekkel (2 × 15 = 30).

játszik, hogy még az olimpiáig sikerüljön befejezni a szezont. Mindenki háromszor találkozik a saját konferenciájában lévő együttesekkel (3 ×14 = 42), kétszer pedig a másik főcsoportbeliekkel (2 × 15 = 30). Az alapszakasz 2021. május 16-ig tart, 18. és 21. között pedig jön egy olyan „play-in” torna, amilyenhez hasonlót már láthattunk augusztusban a buborékban. Ezúttal mindkét főcsoportban a 7. és 8. kiemelt játszik egymás ellen egy mérkőzést, ennek a vesztese pedig összecsap a 9. és 10. helyezettek találkozójának győztesével. Aki ezt az összecsapást megnyeri, az jut be a playoffba, ami május 22-én indul.

A nagydöntő nem kezdődhet július 8-nál később, és 22-éig be kell fejezni, hogy aki akar (és behívják), az átérhessen az olimpia tornára.

A feszes menetrend miatt gyakoribbak lesznek az úgynevezett back-to-back meccsek, azaz az eddiginél többször előfordul majd, hogy egy csapat két egymást követő este is pályára lép.

Ami a járványügyi óvintézkedéseket illeti, mindenkit naponta tesztelnek. Amennyiben valaki pozitív, azt azonnal elkülönítik a többiektől,

és vagy 10 napig, vagy két egymást követő negatív tesztig karanténban marad.

10 nap után kezdheti meg az egyéni edzéseket, természetesen a csapatorvosok és edzők felügyelete mellett. Most is lesz „spiclivonal”, amelyet már augusztusban is bevezetett az NBA, ez tulajdonképpen egy forródrót, ahol anonim módon bárki jelezhet szabályszegést a liga központja felé.

Az NBA-nek rendkívül rugalmas menetrendet kellett terveznie, és mivel szinte biztosan lesznek a szezon folyamán olyan játékosok és stábtagok, akik elkapják a koronavírust, fel kell készülni a mérkőzések halasztására is. Ha ezek az alapszakasz első felében fordulnak elő, akkor elképzelhető, hogy csak a másodikban pótolják.

Az NBA azzal kapcsolatban nem rendelkezett, hogy beengednek-e nézőket, ezt a csapatok és főleg az államok döntik el.

A tervezésen kívül is izgalmas volt a rövidke holtszezon, születtek meglepő cserék és igazolások, néhány csapat meggyengült, míg mások erősödtek, de olyan üzlet nem igazán jött létre, ami alapjaiban átírta volna az erőviszonyokat.

A címvédő Los Angeles Lakers erősödött, mert ugyan sokan távoztak (Rajon Rondo, Dwight Howard, JaVale McGee, Avery Bradley és Danny Green), az együttes ezáltal még fiatalabb is lett. No nem Marc Gasol vagy Wesley Matthews leigazolásával, de Montrezl Harrell és Dennis Schröder megszerzése új lendületet adhat a bajnoknak, és akkor még ott van az előszezonban szenzációsan játszó, a semmiből előtörő Talen Horton-Tucker, akivel akár tovább bővülhet Frank Vogel rotációja.

Anthony Davis és LeBron James is bankot robbantott,

előbbi szabadon igazolható lett volna, de senkit sem lepett meg azzal, hogy maradt, és az 5 évre szóló, 190 millió dolláros maximális szerződésen sem agyalhatott sokat. James megállapodása 2021 nyarán járt volna le, ezt megtoldották két évvel, abban a két szezonban 85 milliót vihet haza, ráadásul ezzel lehetősége nyílik arra, hogy egy időben játszhasson a fiával az NBA-ben, amiről már régóta hangoztatja, hogy nagy álma.

A városi rivális Clippers ugyan elvesztette Harrellt (valamint Landry Shametet és JaMychal Greent), de érkezett Torontóból Serge Ibaka, no meg a vajkezű Luke Kennard. Ami viszont nagyobb fordulatot hozhat, az az edzőváltás,

Doc Riversnek ugyanis megköszönték a munkáját a Denver Nuggets ellen elszórakozott széria után, a helyét Tyronn Lue veszi át.

Paul George zsebét kitömték, ő is aláírta a maxot (a következő öt év alatt 226 millióval gazdagodik), ami némileg meglepő azok után, hogy a playoffban mennyire gyatra volt.

Ez a két csapat talán kiemelkedik a nyugati konferenciából, a harmadik helyre pedig több csapat is odaérhet.

A tavalyi főcsoportdöntős Nuggetset ugyan elhagyta Mason Plumlee és Jerami Grant (mindketten a nem túl acélos Detroit Pistonst választották), valamint Torrey Craig is továbbállt, de a már említett JaMychal Green tökéletesen pótolhatja Grantet, valamint végre bemutatkozik az a Facundo Campazzo is, akit eddig az egyik legjobb NBA-n kívüli kosarasnak tartottak. A 29 éves argentin irányító Európában mindent megnyert, és Denverben is hamar a szívükbe zárhatják a drukkerek a virtuóz játékstílusa miatt.

Sőt, ha buborékban berobbanó Michael Porter Jr., valamint Bol Bol és szintet tud lépni, akkor a Nuggets szorosan tapadhat a két Los Angeles-i szupercsapatra.

A Portland Trail Blazers remekül erősített a nyáron, és Neil Olshey nemcsak Carmelo Anthonyt tartotta meg veteránminimumért, hanem megszerezte a liga egyik legsokoldalúbb játékosát, Robert Covingtont, valamint visszahozta Enes Kantert a naplopó Hassan Whiteside helyett. A

Damian Lillard – CJ McCollum – Covington – Anthony – Jusuf Nurkic

kezdő papíron remekül néz ki, és a kispad is mélyebbnek tűnik, mint korábban.

A Utah Jazznél nem volt akkor felfordulás, mint akár tavaly nyáron, visszavitték New Orleansból Derrick Favorst, aki a liga történetének harmadik legnagyobb szerződését a minap aláíró (205 millió dollár) Rudy Gobert cseréje lehet. A kezdő itt is jól festett papíron tavaly, aztán Mike Conley mégsem hozta azt, amiért odavitték, neki muszáj javulnia, hogy akár csak titkos esélyesként is lehessen velük számolni.

A Dallas Mavericks tavaly beverekedte magát a playoffba, pedig Kristaps Porzingis mind teljesítményben, mind egészségben alulmúlta a várakozásokat.

Ott van viszont Luka Doncic, aki minden idők egyik legjobb másodéves szezonját tette le az asztalra, és ha esetleg hasonló, vagy netán még jobb teljesítménnyel a legjobb négy közé tudná vezetni a csapatot, akkor összejöhet neki az MVP-cím is, amivel újabb rekordot állítana fel mint legfiatalabb győztes.

Mark Cuban is jól erősített, Seth Curry helyett megszerezte Josh Richardsont, valamint a több harcművészeti ágban is fekete öves James Johnsont, hogy Doncicnak legyen egy testőre is a Marcus Morris-féle trógerekkel szemben.

Houstonban fenekestül felforgattak mindent, az általános igazgatót, Daryl Moreyt és a vezetőedzőt, Mike D'Antonit is elküldték. Aztán jött egy igazi blockbuster csere,

amelyben a liga egyik legrosszabb szerződésével rendelkező Russell Westbrookot egy másik albatroszt hordozóra, John Wallra cserélték, aki majdnem két éve nem lépett pályára az NBA-ben.

James Harden is nyűgös, az ő elboltolása folyamatosan téma a csapat háza táján, amely lassan elkezdhet a teljes újjáépítésen gondolkozni, még úgy is, hogy leigazolták Christian Woodot és DeMarcus Cousinst.

Phoenixben a szurkolók elkezdhetnek reménykedni a playoffban, Ricky Rubio helyett megszerezték Chris Pault, aki még mindig elképesztően hasznosan játszik, ráadásul a lehető legjobb mentora lehet a fiataloknak, főleg Devin Bookernek. Ha Deandre Ayton is kibírja egészségesen az évet, akkor véget érhet a hosszú, sivár időszak.

New Orleansben is az ifjakban bíznak, Zion Williamson a jelek szerint készen áll arra, hogy teljes mértékben bevethető legyen. Jrue Holiday helyett Eric Bledsoe érkezett Milwaukeeból, Steven Adams pedig a palánk alatt tehet rendet. Kérdés, hogy az új vezetőedző, Stan van Gundy hogy bánik majd a zöldfülűekkel.

A Golden State Warriors a szezon előtt

újabb egy évre elvesztette Klay Thompsont, aki alig épült fel térdszalagszakadásából, mire a másik lábában elszakadt az Achilles-ina.

Steph Curry viszont egészséges, Andrew Wigginsszel, az újonnan érkező Kelly Oubre-val és a második helyen draftolt James Wisemannel illene bejutniuk a playoffba. Viszont náluk is bizonytalan, hogy tudnak-e otthon játszani az alapszakaszban.

A többiek közül a Memphis és esetleg a Sacramento lehet harcban a rájátszásért, a San Antonio, az OKC és a Minnesota számára nem ígér sok sikert a következő szezon.

Keleten továbbra is a Milwaukee Bucks tűnik a favoritnak, amely az NBA legnagyobb szerződését adta a jövőre lejáró Giannis Antetokounmpónak, valamint megszerezte a már említett Jrue Holidayt, aki mindenképp többre lehet képes, mint Bledsoe.

Bogdan Bogdanovicsot is elhozták Sacramentóból, csakhogy a szerb dobógépet elfelejtették erről megkérdezni, és mivel ő korlátozott szabadügynök volt, ezért mindenképp egyeztetni kellett volna vele, mielőtt elcserélik.

Az üzlet tehát kútba esett, Bogdanovics pedig végül Atlantában kötött ki.

A Bucks ezzel együtt is erősödött, és most már alighanem a nagydöntő elérésén kívül minden más kudarcnak fog számítani.

A tavalyi finalista Miami Heat is bevásárolt, érkezett Mo Harkless és Avery Bradley, Bam Adebayo megkapta a maximumszerződést és a mag is együtt maradt.

Ha Tyler Herro, Duncan Robinson és Adebayo is meg tudják tenni a következő lépést, a Heat bajnokesélyes maradhat.

A Boston Celtics sincs sokkal lemaradva mögöttük, habár Kemba Walkert jó ideig nélkülözniük kell majd. Jayson Tatum azonban töretlen ütemben fejlődik, ebben a szezonban már az MVP-címért is versenyben lehet, Gordon Hayward és Enes Kanter elvesztése pedig nem tűnik akkora érvágásnak.

A Brooklyn Nets igazi sötét ló lehet. Kevin Durant egy év kihagyás után végre megkezdheti pályafutását új csapatában, ahol

Kyrie Irvinggel együtt az NBA érzelmileg leginstabilabb, de egyik legtehetségesebb párosát alkothatják.

Steve Nash is elkezdi vezetőedzői karrierét, ha valakire, akkor rá hallgathatnak Irvingék, de az is lehet, hogy pár hónap alatt megbuktatják. Ha minden összeáll, akkor a Nets is ott lehet a végelszámolásnál.

A Toronto Raptors idén is gyengült Gasol és Ibaka elvesztésével, helyükre csak Aron Baynes érkezett. De amíg az NBA legjobb edzője, Nick Nurse ül a kispadon, addig bármire képesek lehetnek, tavaly sem érezték meg Kawhi Leonard távozását. Az viszont egyelőre megjósolhatatlan, miképp fogja befolyásolni a teljesítményüket, hogy

a szigorú kanadai járványügyi szabályok miatt Torontóból Tampába kellett költözniük, így Floridában fogják játszani hazai mérkőzéseiket.

Philadelphiában is felrázták a csapatot, Daryl Morey a vezetőségbe, Doc Rivers pedig a kispadra érkezett, Al Horfordot elengedték, Josh Richardsont Seth Curryre váltották. De még nem biztos, hogy végleges a keret,

a Sixers állítólag minden követ megmozgat azért, hogy megszerezze Hardent Houstonból.

Joel Embiidnek és Ben Simmonsnak (már ha marad) is be kell bizonyítania, hogy nemcsak iszonyatosan tehetséges játékos, hanem vezér is tud lenni egy bajnoki címre törő csapatnál.

Ha a felsorolt hatoson kívül más is versenyben lenne még a playoff második körében, az komoly meglepetés lenne, az Indiana Pacers esetében a sérülések elkerülése lehet a kulcs, amivel felzárkózhatnak a fent említett csapatokhoz, míg az Atlanta Hawks kiválóan erősített, Bogdanovics mellett Rajon Rondo és Danilo Gallinari is itt kötött ki, tehát a rájátszás most már alapkövetelmény náluk.

Ezek az előzetes találgatások főleg arra jók, hogy a szezon végén az ember újra elővegye őket, aztán nevessen egy nagyot. Egy rendes körülmények között rendezett alapszakasz is tartogat váratlan fordulatokat és komoly szenzációkat, most pedig rendkívüli időket élünk, ami természetesen az NBA-t is alapjaiban befolyásolja. De csak eljutottunk odáig, hogy elkezdődik, a következő cél a minél inkább zökkenőmentes és egészséges befejezés lehet.