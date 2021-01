Karriercsúcsot dobott Steph Curry, locsolás lett a jutalma

Valójában nem sok előjele volt annak, hogy a 32 éves zseni karriercsúcsot ér el hétfő hajnalban, bár a minap edzésen hiba nélkül értékesített 103 hármasa azt mutatta, Curry nincs rossz dobóformában. De egy dolog edzésen, nyugodt körülmények között dobálgatni a triplákat, és egészen más éles meccsen, hatalmas nyomás alatt, miközben állandóan az ellenfél két védője lóg a nyakadban.

Merthogy Currynek kijár a konstans „double team”, mivel Klay Thompson Achillese november 19-én elszakadt, és a Warriors másik éleslövésze – tulajdonképpen Curry mellett az egyetlen számottevő gólveszély – egész idényre kidőlt a sorból.

Mostanáig nem is ment igazán Currynek. Az első öt meccsen – amiből hármat elvesztett az észak-kaliforniai gárda – a csapatkapitány átlaga 26,4 pont volt, a triplákat pedig csak 32,1 százalékkal értékesítette, ami tőle nem éppen kimagasló produktum. Nem beszélve arról, hogy szombat hajnalban éppen a Portland agyabugyálta el alaposan 123–98-ra a reménytelenül pocsék játékkal kirukkoló Warriorst, vagyis a mostani visszavágó, ugyancsak a Chase Centerben, nem ígért sok jót.

Steph azonban megrázta magát, visszapörgette az idő kerekét, és azt a formáját hozta, amivel a 2015–2016-os szezonban az NBA történetének első olyan MVP-címét érdemelte ki, amelyet egyöntetű szavazással ítéltek oda a szakértők. Már az első negyed végén 22, majd a félidőben 31 pontnál járt, és a végén sem lankadt. A hajrában pár másodperc alatt jó messziről még bevágott két triplát, ezzel lett meg a 62 pont, ami karriercsúcs, mint ahogy a 19 büntetőből értékesített 18 is az. (Apró szépséghiba, hogy egy hiba becsúszott, így nem lesz meg a sorozatban bedobott büntetők NBA-rekordja, amit Michael Williams tart 84 hibátlan szabaddobással 1993 óta.) Eddigi egyéni rekordja 54 pont volt, amit 2013-ban, a New York Knicks ellen állított fel.

Curry mezőnymutatója 18/31 volt, triplakísérleteinek fele célba ért (8/16), továbbá volt 5 lepattanója és 4 gólpassza 36 perc alatt.

Így jött össze a 62 pont:

A java azonban csak ezután következett. A meccs után természetesen nyilatkoznia kellett Currynek a pálya szélén, a mikrofon mögött állva. Előbb Bob Myers, a Warriors szakmai elnöke, egyben vezérigazgatója gratulált a sztárnak, majd Joe Lacob tulajdonos is megölelte. Aztán Curry elkezdett beszélni, de egyszer csak mögé lopózott játékostársa, egyben sógora, Damion Lee, és szép komótosan a fejére öntött egy üveg ásványvizet. Curry örömében visított, majd csak ennyit mondott: „I don't mind.” Hogyan is bánná, szerintünk minden 62 pontos meccse után elviselne egy kis locsolást...

Néhány statisztikai érdekesség: 1974 óta ez a legtöbb pont, amennyit Warriors-kosaras elért, 46 éve a legendás Rick Barry 64-et dobott; Curry a második legidősebb NBA-kosaras 32 évesen és 295 naposan, aki elérte vagy túllépte a 60 pontos határt, a legöregebb Kobe Bryant volt, 37 éves, amikor élete utolsó mérkőzésén 2016. április 13-án kerek hatvanat dobott. Ez volt Curry hetedik, legalább 50 pontos meccse, ezzel a negyedik helyen áll az aktív kosarasok között. Továbbá: 49. alkalommal vágott be legalább nyolc triplát egy meccsen, ezzel toronymagasan vezeti az örökranglistát.

Egyetlen hajszál került csak a finom levesbe: Kobe elrontott egy büntetőt, az utóbbi 80 kísérletéből az elsőt! Pedig már nem volt messze Michael Williams NBA-rekordjától.

Steve Kerr, a Warriors edzője nem győzte magasztalni sztárjátékosát:

El sem tudom mondani, mekkora kiváltság, hogy Steph edzője lehetek – mondta a tréner, aki játékosnak sem volt utolsó, öt bajnoki aranygyűrűt őriz otthon. – Nemcsak azért, mert szédületes kosaras, hanem azért is, ahogy viselkedik, ahogy vezeti ezt a csapatot, ahogy elöl jár a jó példával. Harminc másodperccel a vége előtt, miután bedobta a hatvankettedik pontját, lecseréltem, hadd kapjon egy standing ovationt, felállva ünneplést a közönségtől, de csak akkor kaptam észbe, hogy negyvenketten vannak összesen a Chase Centerben. Nagyon unom már ezt a pandémiát, hozzászoktunk, hogy telt ház előtt játsszunk, régen az Oracle Arenában, most meg a Chase Centerben. Nagyon lélekölő üres csarnokban kosarazni, de még így is szerencsések vagyunk, hogy egyáltalán játszhatunk. Mindenesetre sajnálom, hogy ilyen kevesen láthatták a helyszínen Steph remeklését.