James Hardennél betelt a pohár, már nyilvánosan is szidja a csapatát

A címvédő Los Angeles Lakers simán győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) keddi játéknapján, így továbbra is vezeti a nyugati főcsoportot.

A két gárda nem volt azonos súlycsoportban, a kaliforniaiak már az első negyed után több mint húsz ponttal vezettek, magabiztos előnyüket pedig végig könnyedén őrizték, a texasiak csak a záró játékrészben tudtak közelebb zárkózni, de a győzelemre nem volt esélyük. A Lakers legjobbja a négyszeres bajnok LeBron James volt 26 ponttal, de rajta kívül további öt csapattársa zárt tíz pont felett.

A hazaiak ásza, James Harden, aki már az idény előtt elcserélését kérte a klubtól, úgy nyilatkozott a meccs után, hogy nem lehet helyrehozni a közte és a Rockets között fennálló problémát. A Houston három siker mellett már hatodik vereségét szenvedte el.

Szeretem ezt a várost. Szó szerint mindent megtettem, amit csak tudtam. De nem hiszem, hogy meg lehet oldani ezt a problémát. Megközelítőleg sem vagyunk azonos szinten a címvédővel és a többi elitcsapattal. Egyszerűen nem vagyunk elég jók, sem összhangban, sem tehetségben, se semmiben

- mondta elkeseredetten Harden, aki mindössze 16 ponttal zárt. A 31 éves sztárt 2018-ban a liga legértékesebb játékosának választották, de bajnoki címet még nem nyert, ezért is akart távozni a szezon előtt olyan együtteshez, amelyben erre esélye lehet.

Harden csapattársa, az ősszel a Washington Wizardstól megszerzett csípősen John Wall reagált a dobóhátvéd kifakadására:

Olyan emberekre van szükségünk, akik egységesen hisznek abban, amit csinálunk. Ha vannak olyanok, akik nem hajlandóak beállni a sorba, akkor nem is fogunk nyerni. Senki sem helyezheti magát a csapat elé.

A játéknap legizgalmasabb összecsapásán a Philadelphia 76ers hosszabbításban múlta felül az idei nagydöntő vesztesét, a Miami Heatet. A meccs legjobbja Joel Embiid volt, aki 45 pontjából 35-t a második félidőben, illetve a ráadásban szerzett, emellett 16 lepattanót is szedett. Csapattársa, Danny Green pedig klubrekordot állított be azzal, hogy kilenc hárompontoskísérlete is a gyűrűben landolt. Kettejük teljesítménye elég volt ahhoz, hogy a 76ers lezárja hárommeccses kudarcsorozatát.

Eredmények:

Philadelphia 76ers–Miami Heat 137–134 - hosszabbítás után

Brooklyn Nets–Denver Nuggets 122–116

Cleveland Cavaliers–Utah Jazz 87–117

Houston Rockets–Los Angeles Lakers 100–117

Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs 102–112

Golden State Warriors–Indiana Pacers 95–104

(MTI/Index)