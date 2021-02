Továbbra is jól muzsikál a Utah Jazz, az együttes a 21–9-es mérleggel álló Los Angeles Clippers otthonában is győzött, sorozatban aratott kilencedik sikerével pedig már 24–5-tel vezeti a ligát.

A Golden State az első negyed után 12, a szünetben 15 ponttal égett a Miami ellen, de jó hajrával hosszabbításra mentette a meccset, ott pedig hengerelt. A 120–112-es siker során négy Warriors-játékos is 20 pont fölé jutott, Kent Bazemore 26-tal vitte a prímet, megelőzve a 25-ig jutó Steph Curryt.

A Miamiban Jimmy Butler 13 pontot, 12 lepattanót és 11 gólpasszt jegyzett, ezzel ő lett az első Heat-játékos, aki egymást követő mérkőzéseken tripla dupláig jut – de ez is kevésnek bizonyult.

A New Orleans Pelicans szoros vereséget szenvedett otthon, de ez nem Zion Williamsonon múlt, aki Shaquille O'Neal mellett egyedüliként jutott el öt egymást követő meccsen is 20 pontig a „festékből” az elmúlt 25 évben. A 20 éves erőcsatár 36 pontot szórt, de Damian Lillard (43) rajta is túltett. A Portland is jó formába lendült, ez a hatodik sikere volt egyhuzamban, így már 18–10-zel áll a Trail Blazers.

A Houston Rockets Philadelphiában is kikapott, zsinórban hetedszer maradt alul, ennél csak a Cleveland szériája a rosszabb (8).

NBA

Los Angeles Clippers–Utah Jazz 96–114

Orlando Magic–New York Knicks 107–89

Boston Celtics–Atlanta Hawks 114–122

Philadelphia 76ers–Houston Rockets 118–113

Chicago Bulls–Detroit Pistons 105–102

Minnesota Timberwolves–Indiana Pacers 128–134 – hosszabbítás után

Washington Wizards–Denver Nuggets 130–128

Memphis Grizzlies–Oklahoma City Thunder 122–113

New Orleans Pelicans–Portland Trail Blazers 124–126

Golden State Warriors–Miami Heat 120–112 – hosszabbítás után

Borítókép: Layne Murdoch Jr / Getty Images Hungary