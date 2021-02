Lelépte Ausztriát a már Eb-résztvevő férfi kosárválogatottunk

A legutóbbi, 2017-es Eb-n 15. magyarok csütörtökön a címvédő szlovénoktól elszenvedett 84–72-es vereséggel kezdtek Ukrajnában. Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány együttesének a kijevi buborékban egy győzelem elég volt az Eb-részvételhez, ezt pénteken szerezte meg, amikor emlékezetes csatában, hosszabbítás után 83–81-re legyűrte az osztrákokat.

A hátralévő két meccsnek ennélfogva már nem maradt tétje, így a vasárnapi "visszavágónak" sem a kontinenstornáról lemaradt, nyeretlen Ausztria ellen. Szombaton a helyzet annyiban változott, hogy a házigazda ukránok 70–65-re legyőzték Szlovéniát, így ha a magyarok megnyerik a maradék két mérkőzésüket, a csoport élén végeznek. Ennek az Eb-kiemelésnél lehet jelentősége.

A kapitány a két napja győztes triplát dobó Benke Szilárd helyett ezúttal Pongó Marcell testvérét, Mátét tette a 12-es keretbe, így régen látott helyzet áll elő: testvérpárként legutóbb Fodor Márton és Gergely volt a nemzeti együttesben.

A vasárnapi meccsen a két napja 22 pontot szóró Vojvoda Dávid, majd Eilingsfeld János is triplával „köszönt be", de mindkét oldalon sok hiba csúszott a támadásokba, bő hét perc alatt csak 22 pont született. A pénteken mezőnykosár nélkül záró csapatkapitány, Keller Ákos is bedobott egy hármast, aztán a folytatásban kilenc ponttal elhúzott az ellenfél. Egy 18–4-es rohammal, főként Perl Zoltán kosaraival nemsokára már a magyarok vezettek, a nagyszünetben 38–30 volt az állás.

Fordulás után higgadtan őrizte előnyét a válogatott, amely Perl és Vojvoda révén tíz pont fölé növelte a különbséget (58–42). Ekkor eldőlni látszott a mérkőzés, az osztrákok a második és a harmadik negyedben is csak 12 pontot hoztak össze. Az utolsó játékrészben felszabadultan és látványosan játszott a nemzeti együttes, ekkorra már nem maradtak izgalmak, az Ivkovics-legénység magabiztosan begyűjtötte negyedik győzelmét úgy, hogy a keretből mind a 12 játékos szerzett pontot.

Eredmény:

5. forduló, F-csoport (Kijev):

Magyarország-Ausztria 81–58 (16–18, 22–12, 20–12, 23–16)

A magyar pontszerzők: Perl 17, Keller 13, Vojvoda 12, Filipovity 9, Váradi 7, Ferencz 5, Szabó 5, Pongó Marcell 3, Pongó Máté 3, Eilingsfeld 3, Horti 2, Karahodzsics 2

Sztojan Ivkovics az M4 Sportnak adott nyilatkozatában kiemelte, hogy lassan jött lendületbe a csapat, de aztán annál örömtelibb lett a folytatás.

Tizenkét percig nem voltam boldog, utána bemelegedtünk, és magabiztos játékkal nyertünk. Az osztrákok egy új, furcsa védekezéssel jöttek ki ma, így eleinte nem volt szép a játékunk, de ezek a srácok tudnak kosarazni. Fontos, hogy a fiatalok, akikre a jövőt építjük, jól teljesítettek, holnap pedig mind a hat fiatal pályára lép majd

– mondta a szakvezető.

A csoportból az első három válogatott, azaz a címvédő Szlovénia, Ukrajna és Magyarország szerzett részvételi jogot a 2022-es kontinenstornára, melynek Csehország, Grúzia, Olaszország és Németország ad otthont.

A magyarok hátralévő Eb-selejtezője (Kijev):

hétfő: Magyarország–Ukrajna 18.00

Az F-csoport állása:

1. Szlovénia 10 pont/6 mérkőzés (már továbbjutott), 2. MAGYARORSZÁG 9/5 (már továbbjutott), 3. Ukrajna 8/5 (már továbbjutott), 4. Ausztria 6/6

(MTI)