LeBron fenomenális teljesítménye: csokievés a kispadon

Nem történt meglepetés, LeBron James csapata 20 ponttal legyőzte Kevin Durantét a magyar idő szerint hétfő hajnali NBA All Star-gálán. Persze egy ilyen eseményen talán a végeredmény a legkevésbé fontos részlet.

Mindenki tudja, hogy az egész All Star-gála alapból egy bohóckodás, egy tét nélküli dobálgatás, ahol az NBA legnagyobb sztárjai szórakoznak egymással a pályán. Erre a feelingre tett rá még egy lapáttal az, ahogy LeBron James összepakolta a csapatát. Még az NBA-t fél szemmel követő embernek is az az érzése lehetett, ha ránézett a csapatra, hogy az egyik oldalon egy iszonyat tápos brigád, az elmúlt 4-5 év legjobbjai szerepelnek. Ezt tökéletesen leírja ez a mém.

Team Lebron be like.. pic.twitter.com/xvF7SpTPys — NBA Memes (@nbamemesinsta) March 5, 2021

De amíg a Space Jamben a másik oldalon volt egy Michael Jordan, addig Kevin Durantéket hiába húzta fel Kyrie Irving és James Harden, azért egy csomó sérülés és a koronavírus is nehezítette a felállásukat.

Esélyesnek is LeBron James csapatát tették meg a fogadóirodák. Innen szép nyerni, ahogy mondani szokás. És az első megmozdulások alapján azért úgy tűnt, hogy nem lesz ez akkora alázás, LeBronék nem fogják olyan simán felmosni a padlót Durant embereivel. A játszótéri könnyed hangulatot olyan jelenetek biztosították, mint a háttal félpályáról eleresztett passzok vagy a védekezést nyomokban sem nagyon tartalmazó játék. Ami viszont megakasztotta ezt a ritmust, például az időkérés alatt hangulatfelelősként zenélő DJ volt. Helyette inkább mehetett volna az NBA-meccsekre jellemző – és ennél csak egy fokkal kevésbé kínos – csókkamera is.

De ha csak Nikola Jokics cserepadon bemutatott táncát mutatták volna végtelenítve, az sem okozott volna csalódást.

De ilyen alapon a „kicks cam” is megérne több adásidőt, pláne, ha James Harden virágmintás cipőjét is mutatják.

De az a show-elem is elég fura volt, amikor táncosok mutatták meg tudásukat. Ez egy rendes meccsen, egy emberekkel teli arénában teljesen jól néz(ne) ki, így viszont kicsit indokolatlannak tűnt még úgy is, hogy az egész műsor csak egy nagy cirkusz. A helyszínen lévő embereket nehéz lehet ezzel a plexi mögötti breaktáncprodukcióval felhájpolni, de az szinte biztos, hogy az otthon ülő nézőket nehezen köti le a konkrétan a semmibe táncoló emberek látványa.

Visszatérve a meccshez: Jannisz elkezdett annyit zsákolni a második negyedben, hogy egy pillanatra felmerült: talán szólni kéne neki, hogy a zsákolóverseny majd a félidő alatt lesz, ott produkálja magát, ha ennyire megy neki.

Ezt a parádét már csak a második negyed utolsó két perce tudta überelni, amikor az „öregember” (Chris Paul, 35) zsákolt egyet, majd ezt követően megindult a vakon dobálgatás félpályáról. Kivéve, hogy itt Stephen Curry és Damian Lillard eresztette el a labdákat. És csont nélkül be is találtak. Így nyerte 19 ponttal a második negyedet LeBron csapata.

A zsákolóverseny erősen indult, majd botrányos véget ért. Kicsit olyan érzése volt az embernek, mintha a zsűri háttal ült volna a palánknak, a zsákolásokat meg egy kaputelefonon nézték volna vissza, mert egyértelműen lejött, hogy egy fedett pályás magasugrót (Anfernee Simons) díjaztak egy szépen zsákoló kosaras (Obi Toppin) helyett.

A harmadik negyed elején a kamera lebuktatta LeBront, aki már a kispadon ette a csokiját. Miközben a pályán Jokics megszerezte első két pontját, addig a csapatkapitány csak tolta be magába a tápot, mint aki pontosan tudja, hogy a liga legjobbjait szedte össze, így rá nincs is szükség, plusz neki igazából mindegy is, hogy 10 vagy 20 ponttal nyerik majd meg a gálát.

Szomorú rádöbbenés, hogy egy ilyen All Star-bohóckodás kell hozzá, hogy rájöjjön az ember: milyen jó, pörgős így a meccs, hogy nem kell támadásonként faultot fújnia a bírónak.

Pláne, hogy kezd az NBA is nagyon megjátszós lenni, és sok büntetőt színészetre adnak meg. Itt meg mi van? Potyognak a kosarak, némi védekezés is akad, közben fel sem tűnik, máris lement a negyed fele úgy, hogy tele volt emlékezetes és szép megmozdulással, mint Jaylen Brown fordulásból bedobott hárompontos kosara.

A negyedik negyed hamar véget ért. Volt egy kis felzárkózás a Durant-csapat részéről, de végül a gyorsaság kedvéért, hogy mindenki haza tudjon menni időben, pályára lépett Jannisz, Curry és Lillard. Maradt a 20 pontos különbség, így LeBron James csapata megint megnyerte a gálát.