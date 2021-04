A bronzéremért küzdhet a Sopron a kosárlabda Euroligában

A negyedik Final Fourjukban szereplő soproniak szerdán érkeztek meg Isztambulba, majd rendőri felvezetéssel érkeztek meg a hotelbe, és Gáspár Dávid vezetőedző aznap délután már edzést vezényelt tanítványainak a Volkswagen Arenában. A 2014-ben átadott, ultramodern csarnokban kosármeccsekre 5240 szurkoló juthat be, ezúttal azonban a járványhelyzet miatt zárt kapuk mögött zajlott az Euroliga végjátéka.

A magyar bajnok sorozatban harmadik Final Fourjára készült, a legutóbbi kettőben házigazdaként szerepelt, és 2018-ban ezüstéremmel, 2019-ben pedig a negyedik helyen zárt. Előzőleg 2009-ben is bejutott a négyes döntőbe, amelyet éppen a mostani ellenfél, a Salamanca otthonában rendeztek. Akkor a fantasztikus hangulatú elődöntőben a spanyolok bizonyultak jobbnak 85–78-ra, majd Székely Norbert együttese a bronzmeccsen is kikapott – éppen a Jekatyerinburgtól, amely ezúttal címvédőként volt jelen Isztambulban. A 12 évvel ezelőtti elődöntő résztvevői közül ketten most is ott voltak a pályán: spanyol részről a mindössze 165 centis Silvia Dominguez, míg a soproniaknál a szerb Jelena Milovanovics, aki azóta már férjezett nevén, Jelena Brooksként erősíti a zöld-sárgákat.

A túloldalon a vezetőedző is ismerős lehetett a magyarok számára, ugyanis két, illetve három éve éppen Roberto Iniguez irányításával jutottak be az Euroliga végjátékába. A spanyol mestert a héten az év edzőjévé választották a sorozatban.

Ami a két gárda idényét illeti, a soproniak 36 győzelem mellett mindössze két vereséget szenvedtek el – ebből az egyik adminisztrációs hiba miatt történt az NB I negyeddöntőjében –, míg a spanyolok odahaza kétszer kikaptak, az Euroligában viszont mind a nyolc mérkőzésüket megnyerték.

Az egymás elleni örökmérleg a Salamancának kedvezett: az eddigi hét összecsapás alapján az ellenfél 4–3-ra vezetett, 516–499-es pontaránnyal.

A pénteki csata első kosarát a soproni Briann January szerezte, és öt perc elteltével még mindig csak 4–4 állt a nagyórán. A magyar csapatban Brooks duplái kevésnek bizonyultak, és a spanyolok hat ponttal nyerték a nyitónegyedet. A folytatásban Gáspár Dávid együttese az év védőjátékosává választott Gabby Williams triplájával utolérte ellenfelét (18–18), majd egy 9–0-s roham végén átvette a vezetést. Felváltva következtek a kosarak, soproni részről a szerb Tina Krajisnik fontos duplákat szerzett, a túloldalon pedig az azeri válogatott Tiffany Hayes már 14 pontnál tartott. A nagyszünetben 32–30-ra vezetett a Sopron.

Fordulás után a spanyolok nyolcadik triplakísérletüket is elrontották, Határ Bernadett három személyi hibával a kispadra kényszerült, miközben egyik csapat sem tudott három-négy pontnál jobban elhúzni. A Salamanca aztán a 28. percben egy 10–0-s sorozattal 48–39-re meglépett, és 50–42-vel vágott neki a zárószakasznak.

Ebben 13 pontra nőtt a hátrány, amelyből Megan Walker révén ötöt hamar ledolgozott a magyar együttes. A spanyolok azonban az immár 23 pontos Hayes vezérletével tartották a tíz pont körüli különbséget, és végül a vártnál simább győzelmet arattak.

A 13-szoros magyar bajnok negyedik Final Fourjában harmadszor küzdhet majd a harmadik helyért, és a török Fenerbahcéval csap majd össze a vasárnap 14 órakor kezdődő bronzmeccsen.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA, ELŐDÖNTŐ

Salamanca (spanyol)–Sopron Basket 72–61 (16–10, 14–22, 20–10, 22–19)

A magyar csapat pontszerzői: January 15, Krajisnik 14, Williams 9, Walker 9, Brooks 8, Határ 4, Fegyverneky 2

korábban:

Jekatyerinburg (orosz)–Fenerbahce (török) 88–84 (22–21, 33–27, 13–13, 20–23)

A vasárnapi helyosztók programja:

bronzmérkőzés:

14.00: Sopron Basket–Fenerbahce

döntő:

18.00: Jekatyerinburg–Salamanca

(MTI)