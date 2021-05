Ezek voltak Kobe Bryant utolsó szavai Michael Jordanhez

Kobe Bryant sosem csinált titkot abból, hogy Michael Jordan a példaképe, és hogy mindig is rá akart hasonlítani, sőt le is akarta hagyni mindenben. Bryant mentorként tekintett Jordanre, a búcsúztatásán MJ arról is beszámolt, hogy többször éjszaka írogatott neki, vagy felhívta pár tanácsért, mindig a fejlődés járt a fejében, a legjobbtól akart tanulni.

Szombaton Kobe Bryant bekerül a Hírességek Csarnokába. A tavaly helikopterbalesetben elhunyt legendát a családja fogja képviselni, özvegye, Vanessa pedig Jordant kérte fel arra, hogy legyen ő az, aki beiktatja a halhatatlanok közé.

A minap egy interjúban minden idők legjobbja elmondta, hogy rendkívül ideges, hiszen Kobe-ra úgy tekintett, mintha az öccse lett volna, és biztos abban, hogy el fog érzékenyülni a ceremónián. Sőt, utolsó, 2019. december 8-i üzenetváltásukat is megosztotta az ESPN-es Jackie MacMullennel.

„Kitűnő ez a tequila!" – dicsérte Bryant Jordan új márkáját, amiből természetesen ő is kapott egy üveggel ajándékba. Ezután egymás családjáról érdeklődtek, majd Jordan az edzősködésről kérdezte Kobe-t, aki lányának, a tragédiában szintén elhunyt Giannának a csapatát vezette az általa létrehozott Mamba Academyn.

– Kellemes ünnepeket, remélem, nemsokára ismét találkozunk! Kobe edző!?

– Viszont kívánom. Igen, edző, most is éppen a padon ülök, megsemmisítjük az ellenfelet. 45–8.

Jordan saját elmondása szerint imádja a legutolsó üzenetet, mert abból is átjön az a versenyszellem, ami a leginkább jellemezte őt.