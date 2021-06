Doncic remeklése után a továbbjutás kapujában a Dallas

Joel Embiid nélkül is továbbjutott a Philadelphia 76ers. Doc Rivers csapata az előző mérkőzésen elveszítette legnagyobb sztárját egy térdsérülés miatt, így ma éjszaka sem számíthatott az MVP-esélyes centerre, azonban a keleti első kiemelt hazai pályán le tudta zárni a Washington Wizards elleni párharcot. A mérkőzés első két negyedében még fej fej mellett haladtak a felek, mindössze kétpontos Philadelphia előnyt mutatott az eredményjelző a nagyszünetben. A pihenő után viszont megszaporodtak az eladott washingtoni labdák (összesen 15 eladott labda) és a Philadelphia is magasabb fokozatba kapcsolt a tripla duplát jegyző Ben Simmons vezetésével (19 pont, 11 gólpassz, 10 lepattanó), melynek köszönhetően a harmadik játékrészt 7 ponttal, a második félidőt 15 ponttal nyerték meg. Simmons teljesítményén kívül Seth Curry 30 pontja és Tobias Harris 28 egysége 9 lepattanóval és 6 gólpasszal volt faktor a philadelphiai győzelemben. Washingtoni oldalon a Beal, Westbrook, Hacsimura trió 77 pontot dobott és tartotta meccsben a Wizardset, azonban rajtuk kívül még a 10 pontos határt se érte el senki. A párharcot így a Philadelphia 76ers nyerte 4–1-es végeredménnyel és a következő körben az Atlanta Hawksszal találkozik.

Azzal az Atlanta Hawksszal, amely a közel teltházas Madison Square Gardenben egy forró hangulatú mérkőzésen verte meg és ezzel ejtette ki a New York Knickset. Ezen az estén is Trae Young volt az atlantai vezér, 36 ponttal és 9 gólpasszal zárta a mérkőzést és csendesítette el újra a New York-i közönséget. Szinte az egész találkozón az Atlanta vezetett, mindössze egy rövid időre a második negyedben tudott kidolgozni pár pontos előnyt a Knicks, de még ebben a játékrészben visszavette a vezetést a Hawks és ötpontos vendég előnnyel fordultak a csapatok a nagyszünetre. A félidő után végleg megpecsételte saját sorsát a Knicks, 5/18-at dobott csapatszinten mezőnyből mindössze 15 szerzett ponttal, így a záró játékrészben már sok esélyük nem maradt a fordításra. New York-i oldalon az eddigi rájátszásban csendes Julis Randle igyekezett a legjobban 23 ponttal és 13 lepattanóval, Derrick Rose viszont rendkívül gyenge meccset fogott ki és 6 pontig tudott csak eljutni. Az ígéretes alapszakasz után mondhatni simán esett ki a New York Knicks 1–4-es végeredménnyel.

A Utah Jazz sem hagyott semmi esélyt ellenfelének és valósággal leradírozta a Memphist a pályáról. Az első negyedet 47–27-re nyerte a hazai csapat, ezután már csak annyi volt a feladatuk, hogy a kidolgozott előnyt kényelmesen megtartsák a mérkőzés végéig. A félidőben 24 pont volt a különbség, a harmadik negyed egyik pontján már 35 ponttal is vezetett a Jazz. Ezután már legnagyobb sztárjainak is nyugodt szívvel adhatott extra pihenőt Quin Snyder vezetőedző. Memphisi oldalon Ja Morantet lehet dicsérni, 27 pont, 11 lepattanós teljesítményével mindent megtett, de ebben a Memphisben ennyi volt. A Jazznél Donovan Mitchell 30 pontig jutott mindössze 29 játékperc alatt, továbbá a padról beszálló Jordan Clarkson 24 pontja is említésre méltó. Összességében így a nyugati első kiemelt kérdés nélkül jutott tovább, következő ellenfelét a Dallas–LA Clippers párharcból várja.

Nem sok jó előjellel várhatta a Dallas Mavericks a Los Angeles Clippers elleni párharc ötödik mérkőzését, miután a legutóbbi két meccset hazai pályán bukták el viszonylag simán. Ennek ellenére úgy kezdte a mérkőzést a Dallas, mintha semmi nem történt volna, Luka Doncic egyből az első negyedben 19 pontot dobott 5 triplával, az első perctől kezdve foghatatlan volt a szlovén zseni. Az első negyedet 35–28-ra meg is nyerte a Dallas és annak ellenére, hogy nagy előnybe nem került, magabiztosan vezetett. A második negyedben már igyekezett zárkózni a Clippers, főleg mikor Doncic pihent, sikerült is átvenni a hazaiaknak a vezetést pár másodperce a félidő végén, de a szünetre újra dallasi előnnyel vonultak a csapatok. A félidőben Luka Doncic már 25 pontnál járt. A harmadik negyedben egy újabb fokozatra kapcsolt a Dallas, védekezésben megfojtották a Clipperst, támadásban pedig minden összejött nekik, volt egy 16–0-s futásuk is, mellyel megalapozták győzelmüket. Doncic a negyedik negyed előtt már 40 pontnál tartott, kezdenek elfogyni a jelzők a fiatal irányító teljesítményére. A záró negyed elején megtorpant kicsit a Dallas, 5 perc alatt csak 4 pontot dobott, 100–101-nél pedig már csak egy volt közte. Kawhi Leonard (20 pont, 7/19 mezőnyből) viszont döntő pillanatban hibázott egy triplát, a dallasiak meg magabiztosak voltak a büntetővonalról, így Doncicék 105–100-ra megnyerték az ötödik mérkőzést és utazhatnak haza, hogy lezárják párharcot. A szlovén klasszis végül 42 pontot, nyolc lepattanót és 14 gólpasszt tett a közösbe. Folytatás péntekről szombat virradóra.

Eredmények:

Philadelphia 76ers–Washington Wizards 129–112

Továbbjutott: a 76ers, 4–1-es összesítéssel

New York Knicks–Atlanta Hawks 89–103

Továbbjutott: a Hawks, 4–1-es összesítéssel

Utah Jazz–Memphis Grizzlies 126–110

Továbbjutott: a Jazz, 4–1-es összesítéssel



Los Angeles Clippers–Dallas Mavericks 100–105

A párharc állása: 2–3

