Jannisz újra remekelt, csapata szépített az NBA-döntőben

A hazaiaknál a kétszeres MVP Jannisz Adetokunbo 41 ponttal vette ki a részét a sikerből. Társai közül Jrue Holiday (21 pont) és Khris Middleton (18 p) is remekelt, így a Bucks összességében magabiztosan győzött. A vendégek legeredményesebb kosarasa Chris Paul volt 19 ponttal.

A görög klasszis ezzel az első három találkozó után 103 ponttal áll a fináléban, ennél jobb kezdésre csak hárman voltak képesek.

Giannis has scored 103 points in this series, the 4th-most by a player in his first 3 career Finals games. pic.twitter.com/UQke2XKONS