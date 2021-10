Kobe Bryant is felnézett rá, letette a lantot a legenda

23 évnyi élsport után múlt hét kedden jelentette be visszavonulását Pau Gasol, a spanyolok valaha élt egyik legkiválóbb kosárlabdázója. A 41 éves játékos számtalan rekordot döntött meg a tengerentúli profi kosárlabda-bajnokságban, mellyel örökre beírta magát a sportág történelemkönyvébe. Pályafutása alatt kétszeres NBA-bajnok és a Los Angeles Lakers legendája lett, továbbá közeli barátságot ápolt Kobe Bryanttel. De hogyan juthatott a sportág csúcsára egy olyan barcelonai fiú, aki kiskorában még orvosnak készült? Így!

Pau Gasol a barcelonai Szent Pál kórházban született 1980. júliusában, első szülött gyermekként a családban. Szülei ugyanebben a kórházban dolgoztak mint orvosok, azonban mindketten űzték szabadidejükben a kosárlabdát alacsonyabb osztályú bajnokságokban. A gyermekkorát Cornellában töltötte, amely Barcelona egyik kerülete. Rendkívül fiatal korától már foglalkoztatta a sport szülei szenvedélye nyomán, de elsősorban az orvostudomány fogta meg, kiskorában orvosnak készült – derül ki a thefamouspeople.com cikkéből.

A kosárlabdán kívül kipróbálta még a rögbit és a labdarúgást, de magasságából adódóan végül a kosárlabda mellett döntött. Amint kiderült, hogy tehetsége is van a sportághoz, hamar eldőlt, hogy élsportoló lesz belőle.

Elkezdte az orvosi tagozatot, de hamar felhagyott vele a kosárlabda miatt

A kosárlabdaedzések mellett folytatta tanulmányait orvosi tagozaton, azonban hamar fel kellett hagynia az iskolapaddal a rendkívül sűrű edzések és mérkőzések miatt. Eleinte még csak az iskolai kosárlabdacsapatban játszott, de szinte egyből szerződést ajánlott neki a CB Cornella, amely a Barcelona egyik nevelőegyesülete. 16 évesen már a Barcelona junior csapatának tagja volt, ahonnan idővel beválogatták a felnőttcsapat keretébe, hamar megjárva a ranglétrát.

1999-ben mutatkozott be az első csapatban, 20 évesen a Spanyol Kupa legértékesebb játékosának választották a Barcelona színeiben.

Rögtön be is adta jelentkezését a 2001-es NBA-játékosbörzére. Kiváló esélyekkel indult a drafton, a szakértők az első választások valamelyikére várták a spanyol tehetséget.

Az első évében történelmet írt Amerikában

Pau Gasolt az NBA 2001-es játékosbörzéjén az első kör harmadik helyén választotta ki az Atlanta Hawks, Kwame Brown és Tyson Chandler mögött. A draft napján az Atlanta továbbküldte a spanyol játékost a Memphishez, Shareef Abdur-Rahimért cserébe, így a Memphis Grizzlies csapatában kezdődött Gasol amerikai kalandja.

Családja is vele tartott a tengerentúlra, édesapja otthonról végzendő adminisztrációs munkát vállalt, míg édesanyja önkéntes volt a St. Jude Gyermekkórháznál. Két fiatalabb testvére, Marc és Adria a Memphishez közeli Lausanne Kollégiumi Iskolában folytatták tanulmányaikat, ahol versenyszerűen kosárlabdáztak is.

Üstökösként robbant be az NBA világába a Spanyolországból érkező újonc. Mind a 82 alapszakasz-mérkőzésen pályára lépett, egészen elképesztő pontátlaggal zárva első idényét a világ legerősebb kosárlabda-bajnokságában. Újonc szezonjában 17,6 pontot átlagolt 8,9 lepattanó mellett, amivel bekerült az újoncok első számú válogatottjába (All-Rookie First Team), továbbá

Gasolt választották a 2001/2002-es NBA-idény legjobb elsőéves játékosának A ligában.

Ezzel az elismeréssel történelmet írt a barcelonai születésű kosaras, mivel az NBA történetében eddig nem volt példa arra, hogy a díjat Európából érkező játékos nyerje el.

Második évében tovább emelte játéka színvonalát, csapata meghatározó játékosává vált. 19 pontot átlagolt, mellyel a Grizzlies legeredményesebb játékosa lett. 2006-ban a történelem első spanyol játékosa lett, aki meghívást kapott az All-Star-gálára. 2008-ban hagyta el a Grizzliest és került a Los Angeles Lakershez. Ekkor tizenkettő franchise rekord fűződött a nevéhez Memphisben, többek között a legtöbb mezőnykosarat, a legtöbb blokkot vagy a legtöbb szerzett pontot is ő tudta felmutatni a csapat történetében.

A legendává válás évei Los Angelesben

Pau 2008-ban, testvérével, Marc Gasollal együtt került a Los Angeles Lakershez, ahova már a liga egyik legjobb erőcsatárjaként érkezett. Egyből az első évében nagydöntőig menetelt csapatával, azonban akkor még vereséget szenvedtek a nagy rivális Boston Celtics ellen. Idővel előjöttek nála a sérülések, több mérkőzést is kihagyni kényszerült bokaproblémák miatt, de ennek ellenére újabb meghívást kapott az All-Star-gálára 2009-ben, sőt egy alkalommal még a nyugati konferencia „Hónap Játékosa” díjat is elnyerte.

Első bajnoki címét 2009-ben nyerte a Los Angeles Lakersszel, miután az Orlando Magic csapatát győzték le öt mérkőzésen. Ebben a szezonban sem maradtak el Gasol jól megszokott számai, 18,3 pontos átlagot mutatott fel és három évre hosszabbított is a Los Angelesszel, 64 millió dollárért cserébe.

Már ezekben az időkben is rendkívül szoros kapcsolatot ápolt Kobe Bryanttel, akivel közösen voltak csapatuk meghatározó játékosai. Akkoriban úgy vélték, hogy Kobe Bryant szárnysegédje a spanyol játékos. A Lakers legendájával nagyon közeli volt az erőcsatár viszonya, napi szinten tartották a kapcsolatot, mindaddig, míg Bryant 2020 januárjában helikopter-balesetben életét vesztette.

2010-ben formahanyatlásnak indult Gasol játéka, még az is felvetődött a szakértők között, hogy elcserélheti a Lakers a spanyol játékost. A pletykák azonban nem befolyásolták teljesítményét és ismét erőre kapott, ekkor vált Bryant mellett a másik kihagyhatatlan játékossá a csapatban. Ebben az évben újabb bajnoki címet ünnepelhetett a Lakersszel, ezúttal a Boston Celticset győzték le a döntő hetedik mérkőzésén.

2014-ben járt le a szerződése a Los Angeles-i csapattal, ekkor a Chicago Bullshoz szerződött.

Chicagóban dobta pályafutása legtöbb pontját egy mérkőzésen, szám szerint 46 egység a karriercsúcsa.

A szezon végére az NBA történetének 36. játékosává vált, aki elérte a 10 000 szerzett pontot és a 10 000 begyűjtött lepattanót. Kettő chicagói év után továbbállt és San Antonióban tette le székhelyét. Greg Popovich csapatában két és fél évig játszott, míg egy utolsó kanyarként a Millwaukee Bucksban játszott három mérkőzést. Gasol utoljára 2019 márciusában lépett parkettre NBA-mérkőzésen.

Tengerentúli pályafutása alatt elérte a több mint 20 000 szerzett pontot és a 11 000 lepattanót, mellyel Dirk Nowitzki után a legeredményesebb európai játékos a ligában.

Élet az NBA-n túl, nemzetközi sikerek és újra Spanyolország

Az amerikai évek után 2019-ben hazatért és néhány meccs erejéig újra egykori csapata, a Barcelona mezét húzta magára, ahol többek között Hanga Ádám csapattársa is volt.

Pau Gasol nemcsak az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban írt történelmet, hanem a spanyol válogatottal is sikert sikerre halmozott. Európa-bajnoki címet három alkalommal nyert, 2006-ban mondhatta magát világbajnoknak, egyedül az olimpiai aranyérem hiányzik a vitrinjéből nemzetközi szinten. A 2008-as és 2012-es nyári olimpiai játékokon is finálét játszott, azonban mindkétszer be kellett érnie az ezüstéremmel.

Pau Gasol a spanyol válogatottal összesen tizenegy érmet nyert, továbbá 3656 pontot szerzett hazája színeiben, mely eredményekkel egyedülálló a spanyol kosárlabda történelmében.

A jelenleg 41 éves játékos kedden jelentette be, hogy végleg visszavonul az élsporttól. Gasol a pályán kívül is legenda, elképesztő munkát tesz a közösségéért és a gyermekekért. A spanyol UNICEF bizottsági tagja, mely keretek között Angolába és Dél-Afrikába is ellátogatott már, hogy segítsen a gyermekek életkörülményeinek javításán.

Továbbá az orvoslás iránti érdeklődése sem hagyott alább, jelenleg is rendszeresen látogatja a Los Angeles-i Gyermekkórházat, ahol a gyógyuló gyermekekkel beszélget és támogatja a kórház alapítványát.

Kobe Bryant 2019-ben egyik interjújában elmondta, hogy amint Pau Gasol visszavonul az élsporttól, a Lakers vissza fogja vonultatni a mezszámát. A kosárlabda-legenda elmondása szerint a 2009 és 2010-es bajnoki cím nem jött volna össze, ha nincs a csapatban Gasol.

A Los Angeles Lakers hivatalos fórumain bejelentette szerdán, hogy Pau Gasol 16-os mezszámát visszavonultatja, és Kobe Bryant meze mellé helyezik a Staples Centerben.

(Borítókép: Getty Images)