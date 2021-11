Más szint: kosárválogatottunknak esélye sem volt a tokiói ezüstérmes ellen

Hétfő este második mérkőzését játszotta a 2023-as világbajnokságra kvalifikáló sorozatban a magyar férfi kosárlabda-válogatott. A Kaposvár Arénába igencsak illusztris vendég érkezett, a hazaiak ellenfele ugyanis az olimpiai ezüstérmes francia együttes volt. Mindkét csapat győzelemmel kezdte a selejtezőket, a magyarok Portugáliában győztek 81–75-re, míg a franciák otthon Montenegró ellen diadalmaskodtak 73–67-re.

Az erőviszonyok ugyan nem a hazaiak mellett szóltak, ugyanakkor érdemes tisztázni, hogy ez a francia csapat teljesen eltér attól, amelyik Tokióban második helyen végzett. Ennek két oka van: egyrészt az NBA-ben játszó sztárok értelemszerűen nem jöhetnek haza a nemzetközi meccsekre, amíg a szezon tart. Másrészt a világbajnokság a nemzetközi szövetség (FIBA) égisze alá tartozik, amely évtizedek óta harcol egy másik szövetséggel (ULEB), amelyiké az Euroliga.

Azaz azok a kosarasok, akik az európai elitligában szerepelnek, szintén távolmaradnak ilyenkor, így fordulhat elő az is, hogy Hanga Ádámnak semmi esélye a magyar válogatottat segíteni.

A selejtezőknek meglehetősen baljós előjelekkel vágott neki a nemzeti csapat, ugyanis szövetségi kapitánya, Ivkovics Sztojan, valamint egyik centere, Golomán György is koronavírusos lett, ezért sem Portugáliában, sem Kaposváron nem lehettek ott a többiekkel. Ivkovics távollétében Pór Péter irányította a csapatot.

A franciáknál a Montenegró-meccshez képest egy változás történt, sérülés miatt kikerült a keretből az egyetlen tokiói érmes játékos, Andrew Albicy, de nélküle is rendkívül erősnek számított a kékmezes együttes.

Váradi Benedek gólpassza után Vojvoda Dávid remek pöcijével a magyar válogatott rögtön az első támadásból pontokat ért el, igaz, azonnal jött a francia válasz Louis Labeyrie közeli kosarával, majd ugyanő emelt be egy triplát, plusz a következő labdabirtoklásnál egy ziccert.

2–9 volt az állás 3 perc után, Pór Péternek időt kellett kérnie rögtön.

Keller Ákos révén zárkóztunk Váradi passza után, védekezésben viszont óriási volt a gond, a vendégek játszi könnyedséggel jutottak el a gyűrűig, ahol nem is hibáztak, majd Terence Tarpey révén megszületett a második hármasuk is.

Fotó: FIBA Labeyrie azt csinált, amit akart

Egyre nőtt a különbség, Pór hiába próbálkozott folyamatosan cserékkel. Kívülről semmi nem esett be, belül pedig nagyon nehéz volt feltörni a franciák védelmét. Perl Zoltánnak sem volt szerencséje, amikor faulttal együtt nem esett be a dobása, de legalább mindkét büntetőjét a értékesítette. Aztán Somogyi Ádám nehéz ziccert rontott, a túloldalon viszont Nicolas Lang beverte az üres triplát, 21–8-as vendégvezetéssel ért véget az első negyed.

Somogyi a második negyed első percében bedobta az első magyar hármast, a gyűrű alatti védekezés viszont továbbra is sok sebből vérzett.

Amikor viszont sikerült megakadályozni a betörésüket, akkor jött egy hármas.

Keller alley-oopja után abban bízhattunk, hogy a meccs addigi legszebb jelenete új lendületet ad, de nem így történt, majd Pór ismét úgy gondolta, hogy rendet kell tenni a fejekben. Váradi triplával jelentkezett ezután, majd Vojvoda floatere is beesett, 18–32-nél a vendégek kértek időt. Ekkortájt egyenrangú ellenfelei voltunk a vb-bronzérmesnek, Labayrie viszont egy 2+1-es akció után 17-re növelte az előnyüket. Aztán végre egy jó védekezés után Labeyrie-re sportszerűtlent fújtak, majd Eilingsfeld János dobott az arcába egy nagyon nehéz tempót. A franciák centerét (aki Montenegró ellen is a legeredményesebb játékosuk volt) ez egyáltalán nem zavarta,

az utolsó másodpercekben a sarokból is beemelt egy hárompontost, így 45–29-es francia vezetéssel ért véget az első félidő.

A harmadik negyed sem indult jobban, esetleges támadások és kiszorított dobások jöttek a magyaroktól, akik négy perc elteltével sem tudtak pontot szerezni. A leindításokkal pedig kegyetlenül büntettek a vendégek, a 0–8-as kezdés után Pór szót kért. Végül 6,5 percnek kellett lepörögnie, hogy a közönség magyar kosárnak tapsolhasson. Őszintén szólva fájdalmas volt nézni, mekkora verést kapott ekkor a hazai csapat, a különbség 28 pontra nőtt (31–59). Benke Szilárd viszont nagyot küzdött, először értékesített 3/3 büntetőt, majd vállalt egy duplát is, miután megkaparintotta a támadó pattanót. Somogyi és Keller egy újjabb alley-ooppal gondoskodott a látványról. A negyed végén Perl hajított be egy dudaszós triplát, de sajnos túl későn.

Fotó: FIBA Perl Zoltán és Lahaou Konate

Váradi faulttal együtt szerzett kosarat a záró felvonás elején, ám a büntetőt kihagyta, a túloldalon a franciák a másik centert, Mouhammadou Jaiteh-t etették labdákkal, aki melós és könnyű pontokkal is jelentkezett. Benkére nem lehetett panasz, bezúdított egy hármast is, amivel 14 pontnál járt, majd megérkezett a pályára a 19 éves Maronka Zsombor is, aki rögtön hasznos támadó pattanóval vétette észre magát. A dobószázalékok rengeteget elárultak a meccsről: amíg mi 31%-kal céloztunk, addig ők 62%-kal. Egyik sem normális.

A végén még Maronka bevágott egy hárompontost, aminek köszönhetően az utolsó negyedet 16–15-re megnyerte a magyar válogatott, hogy legyen egy kis pozitívum is a végére. Franciaország 78–54-re győzött Magyarország ellen, és százszázalékos maradt a csoportban, folytatás február 24-én Montenegró ellen.

Végeredmény, világbajnoki selejtező, E-csoport

Magyarország–Franciaország 54–78 (8–21, 21–24, 9–18, 16–15)