A nap, amikor a Fekete Mamba kivégezte a Raptorokat

A 2006. január 22-i mérkőzésen a kezdés még nem is tűnt annyira kiemelkedőnek, mert bár az első negyed végi büntetőkkel 14-nél járt a Los Angeles Lakers 29 pontjából (29–36), a következő kosárra a második játékrész derekáig kellett várni, igaz, a nagyszünetig így is eljutott 26-ig – más kérdés, hogy a Toronto Raptors így is vezetett 14-gyel (49–63).

Ha ezt a mennyiséget „csak” megduplázta volna a második félidőben, már az is szép teljesítmény lett volna, de a harmadik negyedben még feljebb kapcsolt, sorra jöttek a triplák, amikor közte pedig akadt kettő plusz egyes akció is, végül csak ebben a felvonásban hozzápakolt 27-et (53), a házigazda pedig 91–85-re fordított.

És az ekkor háromszoros bajnok Kobe nem lassított.

Ekkor már gyakorlatilag minden támadásnál egyértelmű volt, hogy az ő kezében lesz utoljára a labda, a Lakers záró negyedben szerzett 31 pontjából 28 került az ő neve mellé a végeláthatatlan „MVP” skandálások közepette, így végül 81-gyel zárt, ami minden idők második legjobb teljesítménye Wilt Chamberlain legendás 100-as (1962) termése után.

Kobe Bryant 81 pontja a Toronto elleni meccsen

A Fekete Mamba az idényt 35,4-es átlagot felmutatva pontkirályként fejezte be, egy évvel később pedig megvédte a címét, hogy újabb egy évre rá, 2008-ban pályafutása egyetlen alapszakaszbeli MVP-címét szerezze meg.

A következő két évben negyedik és ötödik bajnoki címét ünnepelhette a Lakersszel, pályafutását 2016-ban fejezte be – a Utah Jazz elleni 60 pontos meccsel...

Pályafutása utolsó meccsén az utolsó 3 percben 15 pontot dobva vezette sikerre a Lakerst

