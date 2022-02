Ivkovicsot kiállították, a magyar kosárválogatott kikapott a vb-selejtezőn

Nehéz feladat várt a magyar férfi kosárlabda-válogatottra, ugyanis Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány két kulcsemberére, Eilingsfeld Jánosra és Benke Szilárdra sem számíthatott sérülés miatt, Hanga Ádám, Filipovity Márkó és Maronka Zsombor pedig klubbéli kötelezettségei miatt maradt távol.

A problémákat némileg enyhítette, hogy a honosított, amerikai származású Mikael Hopkins immáron bevethető volt, ami magasember poszton komoly fegyvertény is lehetett.

Természetesen a montenegróiaknak is voltak hiányzóik, legnagyobb sztárjukat, Nikola Vucsevicset értelemszerűen nem engedte el a Chicago Bulls.

Váradi Benedek könnyű ziccerével kerültek fel az első pontok a kijelzőre, a debreceni Főnix Csarnokban összegyűlt mintegy 5000 néző legnagyobb örömére. A túloldalon Bojan Dubljevics kezdett öt ponttal, emiatt két és fél perc elteltével Ivkovics pályára küldte Hopkinst, hátha ő keményebben tudja fogni. Komoly triplaháború alakult ki, csak amíg mi mindent kihagytunk, addig ők néha betaláltak.

Ivkovics rengeteget cserélt, szűk öt perc elteltével már egy kezdőjátékos sem volt a pályán.

Ferencz Csaba révén végre mi is elsüllyesztettünk egy hármast, zárkózni viszont nem igazán tudtunk, mert továbbra is sok volt a hiba elöl is, hátul is.

Fotó: FIBA Bojan Dubljevics tarthatatlan volt az első féldőben

7–14-nél Ivkovics időt kért, majd ismét Ferencz volt eredményes távolról, nagyon nehéz helyzetből, aztán Vojvoda Dávid is beemelt egyet, visszajöttünk egy pontra. Utána kaptunk is ugyan egy triplát, de Vojvoda dudaszós floatere után mínusz kettővel zártuk negyedet.

Borzalmasasn indult a második negyed, négy pontot kaptunk büntetőből, Ferenczre pedig befújtak egy minimum megkérdőjelezhető sportszerűtlen faultot. Támadásban továbbra sem festettünk jól, és védekezésben is több könnyű kosarat engedtünk.

Az első négy percben 11–2-es sorozatot produkáltak a vendégek, de a meccs jelenetét Vojvoda és Keller Ákos hozta össze egy alley-ooppal, időt is kért Montenegro, mivel ezzel hét pontra csökkentettük a hátrányt.

Mindkét csapat pontatlanul célzott, így a különbség sem nagyon változott. Aztán egy időkérés után Pongó Marcell tüzelt jól kintről, ám nem sokáig örülhettünk a közte négynek. Szerencsére a vendégek botrányosan büntetőztek, úgyhogy a legtöbb faultunk még meg is érte, bár Ivkovics a félidő előtt 18 másodperccel „kiharcolt" nekik egy technikait, amivel a labdát is elvesztettük és egy büntetőt is dobhatott Montenegro.

Fotó: FIBA Ivkovics Sztojant az első félidő után elvesztette a magyar válogatott

Meglehetősen paprikás hangulatban ért véget az első félidő, a nagyszünetben 36–28-ra vezettek a vendégek.

A második félidőnek már Ivkovics nélkül vágott neki a magyar válogatott, aki az első végén megkapta második technikaiját is, így kiállították.

Lehet, hogy ez tüzelte fel a magyar csapatot, amely rendkívül energikusan jött ki a harmadik felvonásra és szűk három perc alatt három pontra felzárkózott. Időkéréssel próbálták rendezni a sorokat a vendégek, és ez sajnos sikerült is, Dubljevics estében, szinte ülve is betalált nullszögből, de szerencsére nem adták meg a kosarat. Ennek ellenére is tízen kívülre kerültek, az olló egyre nyílt, és Ferencz ugyan próbálta oltani a tüzet a harmadik hárompontosával, de a záró játékrésznek így is –12-vel kellett nekivágnunk.

A montenegróiak viszont olykor tetszetős támadásokkal őrizték, vagy éppen növelték a fórjukat, és már távolról is sült a kezük, Pór Péternek 51–66-nál időt kellett kérnie. Váradi Benedek látványos betörésével megszerezte 10. és 11. pontját, ő lett az első, aki a magyar csapatból elsőként átlépte a tízes határt – 34 perc után. Aztán Perl Zoltán is csatlakozott hozzá, de közben folyamatosan kaptuk hátul a kosarakat.

Támadásban nagyon sokat javultunk, csakhogy náluk is minden bement, így a pisztolypárbaj a végén tulajdonképpen nem vezetett semmire.

A vége 83–67 Montenegrónak, a vendégcsapat megérdemelten győzött Debrecenben.

Végeredmény, kosárlabda világbajnoki selejtező, E-csoport, 3. forduló:

Magyarország–Montenegró 67–83 (15–17, 13–19, 14–20, 25–27)

A magyar válogatott 3 forduló után 1 győzelemmel és 2 vereséggel áll. A francia, magyar, montenegrói, portugál kvartettből az első három jut tovább a következő körbe.

A negyedik fordulóban ugyanez a két csapat találkozik vasárnap Podgoricában.