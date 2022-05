Hiába Luka Doncic újabb zseniális estéje, megint kiütötték csapatát

Mindkét hazai csapat magabiztos győzelmet aratott, így az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban a Miami és a Phoenix is 2–0-s előnnyel utazhat riválisa otthonába a folytatásra. A Philadelphia 76ers ezen a mérkőzésen is kénytelen volt nélkülözni legnagyobb sztárját, Joel Embiid-et. A kameruni center hiányát az első mérkőzésen is erősen megérezte csapata, 14 pontos vereséget mért akkor a Miami ellenfelére.

Ezúttal volt sem ez másképpen, az első negyeden kívül újra dominálta a mérkőzést a Heat, a félidőre nyolc pont volt a csapatok között, míg a záró negyed előtt 10 pont fölöttire kúszott a differencia. A 76ersnél Tyrese Maxey igyekezett életben tartani a reményeket, a 21 éves irányító 34 pontot dobott, de ez is kevésnek bizonyult a párharc szorossá tételéhez.

A végére 16 pont lett a különbség, nem nagyon látni, hogy Embiid nélkül hogyan lehetne megfogni ezt a Miami-t. Folytatás péntekről szombatra virradóra.

Az éjszaka másik mérkőzésén a nyugati első kiemelt Phoenix Suns ezúttal is kiütéses vereséget mért a Dallas Mavericks csapatára, még úgyis, hogy a játék képe közel sem ezt a különbséget mutatta. A záró negyedre mindössze hat pontos hazai előnnyel fordultak a csapatok, sőt, három egységre is megközelítette ellenfelét a Dallas, de ekkor érkezett egy 25–5-ös rohanás a Phoenixtől, amire már nem tudott válaszolni a Luka Doncic vezette vendégcsapat. A szlovén irányítónak most is zseniális mérkőzése volt, 35 dobott pontja mellett öt lepattanót és hét gólpasszt is kiosztott, de sokat mondó adat, hogy a második legeredményesebb Dallas-játékos Reggie Bullock volt 16 egységgel. A végére 20 pont lett a felek között, folytatás két nap múlva.

Eredmények, NBA-playoffs, második forduló

Miami Heat–Philadelphia 76ers 119–103

A párharc állása: 2–0 a Miaminak.

Phoenix Suns–Dallas Mavericks 129–109

A párharc állása: 2–0 a Phoenixnek.

