Megkötötték a kosárlabda történetének legnagyobb összegű szerződését

Rögtön az első percekben már meg is köttetett a liga történetének legnagyobb szerződése, mikor a kétszeres alapszakasz-MVP Nikola Jokics ötéves szerződést írt alá csapatával, 264 millió dollár értékben. Soha ekkora összegű szerződést nem kapott még játékos az NBA történetében.

Nem csak ez a szerződéshosszabbítás volt az elmúlt órák egyetlen kiemelkedő híre, többek között Devin Booker, a Phoenix Suns sztárja is vaskos összegért hosszabbított, ő négy év alatt 214 millió dollárért cserébe fog pattogtatni. A legnagyobb sztárok közül még Karl-Anthony Towns, és a jövő egyik legnagyobb tehetsége, Ja Morant is megtoldotta kontraktusát, előbbi négy évre 224 millió dollárért, utóbbi 5 évre 231 millió dollárért cserébe.

A játékosmozgások is beindultak a szabadügynökpiac kezdetével, Kevin Durant egyből be is jelentette, hogy távozni akar a Brooklyn Netsből, elsődleges kívánságként a Miami Heatet vagy a Phoenix Sunsot jelölte meg, mint következő csapata. A San Antonio Spurs kulcsjátékosa,Dejounte Murray még a tegnapi nap során váltott csapatot, és tette át székhelyét Atlantába, cserébe Danilo Gallinari és további négy első körös draftjog érkezett a San Antonio irányába.

Az éjszaka eddigi legnagyobb volumenű játékosmozgása Jalen Brunson nevéhez tartozik, aki otthagyta a Dallas Mavericks csapatát, és a New York Knicksszel írt alá négyéves szerződést 104 millió dollárért.

