Itt az idő: visszaadná hazájának a világ egyik legjobbja mindazt, amit kapott

Csütörtökön vette kezdetét a 2022-es kosárlabda Európa-bajnokság, ami talán a sportág történelmének legerősebb kontinenstornájának ígérkezik. Már csak azért is, mert az időpontnak köszönhetően az összes európai NBA-sztár képviseli hazáját, így többek között olyan játékosokat is láthatunk az Eb-n, mint Nikola Jokics vagy Luka Doncic. Ezúttal a görög válogatottban is pályára lép az NBA-bajnok Jannisz Antetokounmpo, a jelenkor egyik legdominánsabb játékosa. Sőt, mindhárom testvérével együtt magukra öltik a címeres mezt, és a történelem során először küzdenek hazájukért Európa legnagyobb színpadán.

Természetesen számunkra elsősorban azért bír a szenzáció erejével a kontinenstorna, mert szurkolhatunk a magyar válogatottnak Európa legerősebb nemzetei ellen is. Elég csak azzal a ténnyel szemléltetni az előbbi állítást, hogy Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány csapata egy csoportba került a címvédő szlovénokkal, a toronymagas favorit francia válogatottal, és a több nívós NBA-sztárt felvonultató litvánokkal is. Így a mieink célja elsődlegesen a tisztes helytállás, no meg, hogy a kosárlabdázás legnagyobb játékosai ellen tapasztalatot szerezhessenek.

A magyar válogatott szereplésén kívül is még megannyi érdekes történettel szolgál az idei Európa-bajnokság. A kontinenstorna egyik legérdekesebb és legjobban várt csapta a görög válogatott és sztárjátékosa, Jannisz Antetokounmpo. A világ egyik legjobb kosarasa már képviselte hazáját világversenyen, de olyan még nem fordult elő, hogy egyrészt ekkora esélyük lenne akár a végső sikerre is, másrészt, hogy együtt szerepeljen a görög válogatottban mindhárom testvérével.

Márpedig most ez a helyzet, a történelem során első ízben képviseli mind a négy Antetokounmpo-fivér Görögországot, és éhesebbek a sikerre, mint valaha. A nigériai származású, de Görögországban felnőtt testvérek története közel sem szokványos: hosszú és küzdelmes utat jártak be addig, hogy első alkalommal, még pénteken magukra ölthették hazájuk mezét, és meghálálják a mediterrán országnak mindazt, amit kaptak tőle.

Utcai árusból lett a világ ünnepelt sztárja

Történetünk még a 90-es évek elején kezdődik, mikor az Antetokounmpo család emigrált Nigériából, és Görögország felé vette az irányt, ahol abban reménykedett, hogy egy jobb élet vár rá, mint az afrikai országban. Jannisz már görög földön született, úgyszintén, mint három másik fiútestvére, így a család a négy gyermekkel együtt a fővárosban, Athénban próbált szerencsét.

Számtalan dolog nehezítette életüket a kezdetekben, ilyen gond volt például, hogy a gyermekek nem kapták meg automatikusan a görög állampolgárságot, így se Jannisz, se másik három testvére, Thanasis, Alexis, és Kosztasz se voltak görög, de még nigériai állampolgárok sem. A szülők volt hogy átmenetileg még munkát sem kaptak, így a napi betevő előteremtése érdekében

Jannisz testvéreivel együtt Athén utcáin árult táskákat, órákat és ékszereket.

Eközben természetesen a sportolásra is jutott idő, ami a kedvenc szabadidős tevékenységük volt a testvéreknek. Athén egyik külvárosában, Sepoliában nőttek fel Janniszék, ahol azért olyan sok lehetőségük nem volt különböző sportágak űzésére, mindössze egy szakadt kosárlabdapálya volt a környéken, így erre esett a választásuk.

Akármennyire hihetetlen, az immár NBA-bajnok, és a világ egyik legjobb kosárlabdázója, Jannisz Antetokounmpo gyermekkorában még focista akart lenni, azért is, mert édesapja, Charles fiatalkorában futballozott. De mivel focipálya nem volt a közelben, csak egy kosárpálya, így maradtak a labda pattogtatásánál. Ekkor kezdődött Jannisz mesébe illő története, mikor az egyik délutáni játék alkalmával Spyros Velliniatis, a közelben lévő Filathlitikos csapatának utánpótlásedzője a környékre tévedt, és meglátta Janniszt labdával a kezében.

Ledöbbentem attól, amit láttam. Jannisz két öccsével játszott éppen, mikor a környékre tévedtem, és egyből rájöttem, hogy a jelenkor egyik legnagyobb tehetsége áll velem szemben. Amikor először megláttam Janniszt, csak felnéztem az égre és annyit mondtam: Istenem, hogyan lehetséges az, hogy még senki nem vette észre ezeket a döbbenetes fizikai adottságokat és tehetséget ebben a srácban?

– emlékezett vissza a kezdetekre az edző a Vice Greece hasábjain.

Éppen játékostoborzást tartott a görög kosárlabdacsapat, így nem tétlenkedett Velliniatis sem, azonnal meghívta az egyik edzésre Janniszt. Az utánpótlásedző legnagyobb megdöbbenésére viszont visszautasította az ajánlatot Antetokounmpo, mivel elmondása szerint a kosárlabda akkoriban csak egy hobbi volt számára, és amúgy is a kedvenc sportága a labdarúgás.

Igen ám, de ezekben az időkben újra megszorult a Nigériából emigrált család, édesapja alkalmi munkáját elveszítette, így az edző által felajánlott pár száz eurós támogatásra égető szüksége lett Janniszéknak. Így végül – ha először még inkább csak a pénz miatt –, de elment Jannisz élete első kosárlabdaedzésre, ami után hamar saját magában is tudatosult, hogy igenis van tehetsége és jövője a sportágban. Annyira domináns volt egyből a pályán, hogy az első ifjúsági mérkőzésén rögtön 50 pontot dobott, és győzelemre vezette csapatát.

Hamar felfigyeltek a sportág körein belül is Antetokounmpo tehetségére, olyannyira, hogy nem is kellett sokat várni az első külföldi megkeresésére is, mikor Spanyolországból ajánlottak neki szerződést, a Zaragoza csapatától. Ennek ellenére sohasem tudott bemutatkozni hispán földön, mivel ügynökével arról döntöttek, hogy inkább beadják 2013-ban Jannisz jelentkezését az NBA játékosbörzéjére.

A tengerentúli játékosmegfigyelők hatalmas tehetségnek tartották a nigériai-görög fiatalt, sőt, azt jósolták a draft előtt, hogy akár az első körben is elkelhet a játékjoga. Így is történt, Jannisz Antetokounmpót a Milwaukee Bucks hívta le a listáról az első kör tizenharmadik helyén, így a mindössze 18 éves fiatalnak valóra vált, és kezdetét vette a nagybetűs amerikai álom.

Valósággal berobbant a tengerentúli kosárlabdázás életébe, rögtön első évében beválasztották a liga újoncainak második legjobb csapatába, 22 évesen pedig már az All Star-gálára is hivatalos volt, sőt,

ő lett a legfiatalabb játékos a liga történetében, akit kezdő játékosnak választottak a főmérkőzésen.

Ebben a szezonban a legtöbbet fejlődött játékosnak járó díjat is megnyerte, ekkor már a liga legdominánsabb játékosai között kellett nevét emlegetni. Időközben testvérei is követték őt Amerikába, és a tengerentúlon kosárlabdáztak, Kosztasz például a Los Angeles Lakers keretében is szerepelt egy ideig, míg Thanasis a Bucksnál, Jannisz csapattársaként kapott szerződést. Így egyesült újra a család, ami hatalmas segítség volt Jannisznak ahhoz, hogy napról napra egyre félelmetesebb szörnyet formáljon magából a pályán.

Pályafutása eddigi legnagyobb sikerei egyértelműen a 2019-es, a liga legértékesebb játékosának járó díja és a tavalyi NBA-bajnoki címe volt, mikor csúcsra vezette a Milwaukee Bucks csapatát.

Azonban most még ennél is nagyobb kihívás áll Jannisz és az Antetokounmpo-fivérek előtt, hiszen az Európa-bajnokságon első alkalommal képviselhetik nemzetüket. Azt az országot, ami számukra lehetőséget adott egy jobb életre, befogadta családjukat, megélhetést biztosított nekik, és felfedezte Jannisz istenadta tehetségét a kosárlabdához. A görög válogatott a szakértők szerint holtversenyben a legesélyesebb a címvédő Szlovéniával és a szerb válogatottal a végső győzelemre, így adott a lehetőség Janniszéknak, hogy egy emlékezetessel szerepléssel megajándékozzák Görögországot és visszaadják mindazt, amit az elmúlt évtizedekben kaptak a mediterrán országtól.

A 2022-es kosárlabda-Európa-bajnokság szeptember elsején kezdődött, a finálét szeptember 18-án rendezik. A görögök eddig mindkét csoportmeccsüket megnyerték, az első fordulóban Horvátországot, majd Olaszországot győzték le.

(Borítókép: Getty Images)