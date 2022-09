Luka Doncicék simán legyőzték a magyar válogatottat a kosár Eb-n

A magyar csapat pénteken mutatkozott be egymás után a második Eb-jén, és nagy csatában 95–85-re kikapott a magasabban jegyzett bosnyákoktól. A folytatásban még nehezebb ellenfelek következtek, mivel a címvédő szlovénok a második, a litvánok a negyedik, a franciák az ötödik, a házigazda németek pedig a hatodik helyen álltak a nemzetközi szövetség által előzetesen kiadott Eb-erősorrendben.

Ami a pénteki ellenfelet illeti, az adriai gárda az ország 1991-es függetlenedése óta szerepel a nemzetközi tornákon, és 1993 óta egyetlen kontinenstornáról sem hiányzott. A csúcsot a 2017-es Eb-diadal jelentette, ráadásul a seregszemle legjobbjává (MVP) Goran Dragicot választották. Tavaly a szlovénok negyedikként zártak a tokiói olimpián, akkor már egyértelműen Luka Doncic volt a csapat vezére.

Az Eb alighanem legnagyobb sztárját Kölnben is óriási hisztéria övezi, a csapathotel körül egész nap autogramvadászok lézengenek, a csarnokba rengetegen érkeztek az ő 77-es számú NBA-mezében, az óriás kivetítőkön pedig szinte minden megmozdulását visszalassítják. A még mindig csak 23 éves kosárzseni úgy költözött át 2018-ban a tengerentúlra, hogy az Európa-bajnoki aranyérem mellett a Real Madriddal három spanyol bajnoki címet, két kupaaranyat és egy Euroliga-diadalt ért el, ráadásul utolsó európai évében ő lett az Euroligának és az Euroliga négyes döntőjének is a legjobbja. A Dallas Mavericks vezérének van a fogadóirodák szerint a következő szezonban a legnagyobb esélye az MVP címre, már most számos ligarekordot tart, és az elmúlt idényben meccsenként 28,4-es pontátlaggal rukkolt elő. Háromszoros All Star-válogatott, 2019-ben az év újoncává választották, s a texasiak 2027-ig 215 millió dollárt (84,9 milliárd forint) fizetnek neki, így öt év múlva hazája leggazdagabb embere lehet.

A két gárda egymás elleni párharcának első három meccsét a szlovénok nyerték, ám 2020 februárjában, a mostani Eb selejtezőjében a magyarok 77–75-re legyőzték Szombathelyen a Doncic és Dragic nélkül felálló ellenfelet. Egy évvel később aztán a kijevi buborékban a balkáni csapat 84–72-vel visszavágott.

A hatodik csatára a Lanxess Arenában került sor, ahol előzetesen úgy hírlett, hogy Hanga Ádám nem lép pályára, és menedzsere, Lóránt András az MTI-nek megerősítette, hogy a Real Madrid klasszisa combizomhúzódással küzd – alighanem a bosnyákok elleni meccs egyik zsákolása után sérült meg –, és a kölni klinikán elvégzett szombati vizsgálatot követően az orvosok pihenőt javasoltak neki.

A mintegy 300 szurkoló által buzdított magyarok a 4. percben, 0–8-nál találtak be először, majd a közönségnek is játszó Doncic átvezette a labdát Váradi Benedek lába között, aztán teljesen más irányba nézve feladta azt Vlatko Cancarnak, aki kapásból bezsákolta. Vojvoda Dávid triplája már 2–18-nál érkezett, majd a honosított Mikael Hopkins hármasaival átmenetileg sikerült nyolc pontra faragni a hátrányt, de a második játékrész már „mínusz 13-ról” indult. A délnyugati szomszédok erődemonstrációja a 16. percben 21 pontos vezetést eredményezett (24–45), a nagyszünetben 33–54 volt az állás. Doncic ekkor 11, Vojvoda 9 pontnál tartott.

Térfélcsere után 15 pontra csökkent a távolság, aztán folytatódott a Doncic-show, az ellenfél ásza – a szurkolók MVP-skandálása közepette – szórta a triplákat, és 45–72-nél eldőlt a találkozó. Doncic a 27. percben, 20 ponttal a kispadra ült, a 60–88-cal kezdődő zárószakaszban pedig a magyaroknál mindenki játéklehetőséget kapott.

A folytatásban a nemzeti csapat vasárnap szintén 20.30-kor találkozik a világbajnoki bronzérmes franciákkal. Jövő kedden 17.15-kor következik Litvánia, végül jövő szerdán 20.30-kor zárul a csoportkör a hazaiak ellen.

FÉRFI KOSÁRLABDA EB

B csoport, 2. forduló: Szlovénia–Magyarország 103–88 (29–16, 25–17, 34-27, 15–28)

Pontszerzők: Doncic 20, Prepelic 14, Cancar 11, Dimec 11, Blazic 11, Muric 11, Z. Dragic 9, Nikolic 6, G. Dragic 5, Rupnik 3, Tobey 2, illetve Perl 18, Hopkins 14, Eilingsfeld 13, Váradi 11, Vojvoda 11, Somogyi 10, Golomán 3, Benke 3, Allen 3, Keller 2

korábban:

Németország–Bosznia-Hercegovina 92–82 (18–20, 24–27, 28–11, 22–24)

Franciaország–Litvánia 77–73 (23–25, 17–16, 10–15, 27–17)

A B csoport állása:

1. Németország 4 pont (168-145), 2. Szlovénia 4 (195-173) 4, 3. Bosznia-Hercegovina 3 (177-177), 4. Franciaország 3 (140-149), 5. Litvánia 2 (158-169), 6. MAGYARORSZÁG 2 (173-198)

A további magyar menetrend Kölnben:

Szeptember 4.: Magyarország–Franciaország 20.30

Szeptember 6.: Magyarország–Litvánia 17.15

Szeptember 7.: Magyarország–Németország 20.30