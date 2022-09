Az első számú kiszemelt megbukott az orvosin, de még jobban is jártak

Mind a négy légiósát lecserélte és igyekezett minden poszton megerősíteni keretét az előző kiírás bronzérmese, a 2022–2023-as kosárlabdaidénynek új névvel nekivágó Arconic-Alba Fehérvár. A csapat az utolsó tervezett nyári érkezőjét múlt héten jelentette be, ezzel teljesnek tekinthető Matthias Zollner kerete. Az új idény rajtja előtt Simon Balázs engedett betekintést a felkészülés kulisszái mögé.

„Arról nincs még pontos képünk, hogy a többi rivális hogyan erősített és változott, de azt gondolom, az Albának, már csak a tradíciói miatt is, mindig minimum a legjobb négy közé jutást kell megcéloznia, s erre esélyes is lehet a mostani keretünk” – mondta Simon Balázs, a csapat ügyvezetője, miután hivatalossá vált, hogy az amerikai Adam Kemp lesz a fehérváriak negyedik légiósa a 2022–2023-as szezonban.

„Rutinos, nemzetközi szinten is sok tapasztalattal bíró centerről van szó, aki úgy is nagy erősségünk lehet, hogy az első kiszemeltünk nem ő volt a posztra, ám mivel a júliusban bejelentett Brandon Walters nem ment át az orvosin, újra kellett kezdenünk a keresést – mesélte a nyári időszakot megkavaró, váratlan fordulatról. – Mind a négy légiósunkat lecseréltük, Quincy Ford és Quenton DeCosey az NB I-en belül váltott, így jól ismerjük őket és ők is jól ismerik a közeget, Isaiah Philmore pedig Franciaországban szerepelt a legutóbb.”

Az előző idény meghatározó játékosai közül még Omenaka Godwin és Lukács Norbert távozott, ugyanakkor sikerült megszerezni a válogatott irányítót, Somogyi Ádámot, és új szerződést kapott két saját nevelésű, az előző évadban bemutatkozott fiatal, Góbi Marcell és Takács Milán.

„Azt gondolom, mindegyikük jobb teljesítményre lehet képes, mint az előző idény után távozó játékosok voltak. Ilyen szempontból még bizakodóbbak lehetünk, de a végén úgyis a pályán dől majd el minden. Igyekeztünk úgy átalakítani a keretet, hogy egy olyan csapat álljon össze az erre az idényre is maradt vezetőedző, Matthias Zollner keze alatt, amely az előző évinél is eredményesebb lehet.”

S hogy mit hozhat a bajnoki idény?



„Szerintem ugyanaz a négy-öt csapat küzd majd reális eséllyel a dobogóért, mint tette az előző kiírásban. Gondolok itt a bajnok Falcóra, a Körmendre, a Szolnokra, és arra számítok még, hogy az előző évi kisiklás után a Debrecen is erős lesz ismét. Mi leginkább magunkra szeretnénk koncentrálni, és arra, hogy még kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudjunk nyújtani a bajnokság közben. Azért dolgozunk, hogy ne csak az első öt-hatba kerülésre legyen jó esélyünk, hanem a legjobb háromban is ott legyen a helyünk a végelszámoláskor” – tekintett előre a Prémium Médiának adott interjúban Simon Balázs.