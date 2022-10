124 nap telt el mióta véget ért az észak-amerikai profi kosárlabda-liga (NBA) 2021/22-es szezonja, aminek a végén a Golden State Warriors történelme hatodik bajnoki címét ünnepelte. Azóta eltelt szűk négy hónap, mialatt ha nem is feje tetejére álltak az erőviszonyok, de a rengeteg visszatérő sztárjátékosnak és cseréknek köszönhetően egy olyan szezon kezdődött keddről szerdára virradóra, aminek végkimenetelét ember legyen a talpán, aki helyesen megtippeli. Sőt, egy olyan rekordnak is szemtanúi lehetünk, ami alapjaiban írná át a liga történelmét.

Magyar idő szerint kedd hajnalban feldobták a labdát a tengerentúlon, és útjára indult a világ legerősebb kosárlabda-ligája, az NBA 2022/23-as szezonja. A Golden State Warriors–Boston Celtics nagydöntő óta az erőviszonyok finoman szólva is átrendeződtek, ami leginkább annak köszönhető, hogy visszatértek a parkettre olyan sztárok, akiket már jó ideje nem láttunk NBA-mérkőzésen.

Az egyik legnagyobb visszatérő Zion Williamson, a 2019-es NBA játékosbörze első választottja, akit immár több, mint 500 napja nem láttunk kosárlabda-pályán. A New Orleans Pelicans erőcsatárja amikor játszott, elképesztő dominanciájáról tett tanúbizonyságot, viszont folyamatos sérülései és súlyproblémái eddig hátráltatták pályafutásában. Az idei holtszezonban viszont bombaformába hozta magát, amit az előszezonban már a pályán is prezentált, így miatta egészen biztosan lesz miért leülni, és a Pelicans mérkőzéseit megtekinteni.

A New Orleans-i szörnyen kívül újra a pályán láthatjuk a tavalyi szezont szintén sérülés miatt teljes egészében kihagyó Kawhi Leonardot, akinek a hiányát bőven megérezte a Los Angeles Clippers az előző szezonban. Olyannyira, hogy még a rájátszásba sem jutott be a kaliforniai csapat, de idén minden bizonnyal nem csak a playoff kiharcolása a cél, hanem annál sokkal merészebb tervekkel vágnak neki a szezonnak. Már csak azért is, mert a visszatérő Leonardon kívül csatlakozott a csapathoz John Wall is, akit az elmúlt években szintén nem láttunk sokat NBA-mérkőzésen, de elmondása szerint újra a régi formájában érzi magát az irányító.

Mellettük említést érdemel a Denver Nuggets visszatérő irányítója, Jamal Murray is, aki ACL-szakadásból felépülve tér vissza a coloradói csapatba, míg a tavalyi szezont szintén kihagyó, már-már botrányhősnek nevezhető Ben Simmonst is újra a pályán köszönthetjük.

A szezon 49. mérkőzésén eljöhet egy történelmi pillanat

Nem kizárólag a visszatérő szupersztárok miatt várhattuk izgalommal telve az NBA-rajtot, hanem LeBron James személye miatt is. A kosárlabdázás történelmének egyik legkiválóbb játékosa arra készül pályafutása huszadik NBA-szezonjában, hogy minden idők legeredményesebb pontszerzőjévé váljon a liga történelmében, átadva a múltnak Kareem Abdul-Jabbar jelenlegi rekordját. A rekorddöntésnek a pillanata statisztikusok szerint a szezon 49. mérkőzésén, vagy akörül jöhet el, ha James a tőle megszokott pontmennyiséget termeli, továbbá nem sérül le a szezon közben. A Los Angeles Lakers sztárjának a szezon kezdetekor 1325 pontra volt szüksége ahhoz, hogy beérje Abdul-Jabbar 38 387 pontos csúcsát.

Címvédésre felkészülni?

A tengerentúli szakértők szerint öt olyan csapat van az idei mezőnyben, akik valós eséllyel pályáznak akár a végső győzelemre is. Ez a kiegyensúlyozott helyzet a fogadóirodák szorzóinál is megmutatkozik, mivel a legesélyesebbnek tartott Golden State Warriors végső sikerére is már hétszeres szorzón fogadhatunk. De tényleg a címvédő Warriors a favorit?

Olyat, hogy valamelyik csapat favorit lenne a győzelemre, soha nem lehet mondani, de az NBA 77. szezonjával kapcsolatban még végképp sem, mivel rendkívül kiegyenlített erőviszonyok mellett dobták fel a labdát hajnalban. Továbbá az is fontos tényező, hogy a címvédő csapat háza táján koránt sincs minden rendben, mert nyilvánosságra került egy videó, ahol

Draymond Green valósággal nekiment , és megütötte egyik csapattársát, Jordan Poole-t edzés közben.

A döbbenetes videó nyilvánosságra kerülése után Green elhagyta a csapatot, hogy mentálisan összeszedje magát. Ez természetesen nem jár azzal, hogy a Golden State veszített volna erejéből, de megkerülhetetlen tényező marad a csapat körül.

A tavalyi bajnokcsapaton kívül a 2021-es győztes Milwaukee Bucks is a favoritok közé tartozik, főleg úgy, hogy a holtszezonban erősödött a Jannisz Antetokounmpo vezette csapat. Érkezett az együtteshez a Utah Jazztől Joe Ingles, akinek tűzerejére égető szüksége volt a Bucksnak, hogy legyen kire számítani a triplavonalon túlról is, ha Khris Middleton éppen sérült vagy rossz estét fog ki.

Kicsit meglepő lehet, ismerve a holtszezon történéseit, de még mindig a legesélyesebbek között tartják számon a Phoenix Suns csapatát is. A Devin Booker és Chris Paul fémjelezte arizonai alakulat a tavalyi rájátszásban szégyenteljes körülmények között esett ki a Dallas Mavericks ellen, és a hibátlan alapszakasz után újra bebizonyította, hogy

nincs meg a győztes mentalitás a csapatban.

Nem változott azóta sokat keretük, de emellett meg kell hagyni, hogy természetesen számolnunk kell velük idén is, de ismerve a többi csapat erőviszonyait, rendkívül meglepő lenne, ha éppen idén kerülnének közel a végső győzelemhez.

Esélyesként kell még számolnunk a már előbb említett Los Angeles Clippersszel is, ahol végre összeállhat az a csapat, ami a franchise történelmének első bajnoki címét szerezheti. Vitathatatlan, az elmúlt évek legerősebb Clipperse kezdi meg a szezont éppen városi riválisa, a Lakers ellen csütörtökről péntekre virradóra. Végül, de koránt sem utolsó sorban joggal szállhat harcba a trófeáért a tavalyi döntős Boston Celtics is. Az egyetlen bökkenő az lehet a csapatnál, hogy edzőjük, a tavalyi szezon sikerkovácsa Ime Udoka nem ülhet idén a kispadon, miután illetlen viselkedésen érték a klub egyik női alkalmazottjával. Ami a csapat keretének minőségét illeti, ott nem nagyon lehet találni gyenge pontot, a Jayson Tatum és Jaylen Brown fémjelezte csapatban minden megvan ahhoz, hogy idén a csúcsra érjenek.

Felfalhatja a ligát a New Orleans-i szörnyeteg

Említettük már korábban, hogy mekkora fegyvertényt jelent a New Orleans Pelicans számára Zion Williamson visszatérése, akivel immár komoly nyugati erőként kell tekinteni a csapatra. Már a tavalyi szezonban is rájátszásba jutott a csapat Williamson nélkül is, sőt, az alapszakasz-győztes Phoenix ellen két meccset is nyerni tudtak, de most már ennél komolyabb tervekkel vághat neki a szezonnak Willie Green csapata. A New Orleansban meg van minden, ami egy NBA-csapatba kell: Brandon Ingram személyében a franchise-játékos, akinek a válláról hatalmas terhet vehet le Williamson, a veterán irányító CJ McCollum, és magas posztokon sem szűkölködnek Jonas Valanciunas és Jaxson Hayes személyében.

Emellett számtalan fiatal játékosuk van, többek között az a Herbert Jones, aki második évét kezdi a ligában, de már első szezonjában kiváló védekezéséről tett szert, míg az idei draftról érkezett Dyson Daniels, akinek a posztja irányító, de fizikumának köszönhetően szintén kiváló védő is válhat belőle. A New Orleans az a csapat nyugaton, amire mindenképpen kell figyelnünk.

A Luka Doncic vezette Dallas Mavericks, és az utóbbi évek legerősebb Minnesota Timberwolvesja is problémát jelenthet bármelyik csapatnak. Főleg úgy, hogy utóbbihoz idén nyáron csatlakozott a liga egyik legjobb védekező játékosa, Rudy Gobert, így a francia centerrel kiegészülve a Karl-Anthony Towns és Anthony Edwards vezette csapat félelmetes, és sokoldalú játékerőt képvisel.

Keleten szintén érdekes a helyzet, ahol az egyik legizgalmasabb csapattá a Cleveland Cavaliers lépett elő. A szebb napokat is megélt alakulat végre ha nem is újra régi fényében tündökölhet, de az utóbbi éveknél sokkal sikeresebb időszak elé nézhet azok után, hogy a csapathoz érkezett Donovan Mitchell, így Darius Garlanddal együtt egy rendkívül dinamikus irányító párost formálhatnak.

Komoly játékerőt képvisel még a Brooklyn Nets is, ahol Kevin Durant és Kyrie Irving mellé csatlakozott a korábban már említett Ben Simmons is. De ismerve ezeket a játékosakat, a keret tagjainak nevei jól hangzanak, de mint csapat, egyelőre nem látni azt, hogy érhetnének fel együtt a csúcsra. Míg az Atlanta Hawks gárdája is izgalmas tényező lehet keleten, ahova éppen a nyáron csatlakozott Dejounte Murray, így a Trae Young vezette csapat mind védekezésben, mind támadásban komoly játékerőt képvisel.

Sőt, az idén a ligába érkező újoncok is fennforgást okozhatnak, a legígéretesebb tehetségről alábbi cikkünkben írtunk.

Egy dolog biztos, évek óta a legkiélezettebb NBA-szezon vette kezdetét kedd hajnalban, aminek végkimenetele egészen egyszerűen megtippelhetetlen, éppen ezért vár ránk nyolc hónap rendkívül izgalmas kosárlabda a világ legerősebb bajnokságából. Az alapszakasz április 9-ig tart, a rájátszás az úgynevezett „play-in” párharcok után, április 15-én kezdődik, a nagydöntő június 1-jén startol és legkésőbb 22-én ér véget.

