Három meccs után krízisbe került a szupercsapat, kilátástalan a helyzet

Háromból semmi. Egyelőre ez a mérlege a Los Angeles Lakersnek a múlt héten rajtolt észak-amerikai profi kosárlabda-liga (NBA) alapszakaszában. És ha ennyi nem lenne elég, nemcsak a három vereség a legnagyobb problémája a LeBron James vezette alakulatnak, hanem a mutatott, kilátástalan játék, a csapaton belüli frusztráció, és Russell Westbrook személye is súlyosbítja a helyzetet. De hogyan jutott ilyen mélységekbe a Los Angeles-i szupercsapat, és mi lenne ebből a kiút?

Már a tavalyi évben is súlyos, dollármilliós bukás lett a vége a szupercsapatnak kikiáltott Los Angeles Lakersből. Még a rájátszásba sem jutottak be, sőt a nyári holtszezon alatt még rosszabb lett a helyzet: nem érkeztek olyan játékosok, akik változást hoznának a keretbe, és a csapatban maradt Russell Westbrook is, aki hatalmas szerződése miatt valósággal elcserélhetetlenné vált a ligában.

Alig kezdődött el az idei szezon, a Lakers már most felállított egy történelmi negatív rekordot, továbbá 0–3-mal kezdett, ami felhangosította az eddig se olyan halk véleményeket, miszerint betelt a pohár, Westbrooknak nincs maradása LA-ben, és ez így nem mehet tovább. Nehéz ezzel az állásponttal nem egyet érteni, főleg azoknak, akik láttak idén már Lakers-meccset. Sokak szerint már az hatalmas hiba volt, hogy tavaly nyáron Russell Westbrookot szerződtette a csapat, de ez a döntés részben LeBron James akarata is volt, így nem nagyon kérdőjelezték meg a franchise-on belül.

Azóta bebizonyosodott, hogy Westbrook korántsem az a játékos, aki bármilyen szinten passzolna a csapatba, cserébe akkora a szerződése, hogy szinte lehetetlen találni olyan csapatot, amely készséggel átvenné az irányítót az ismert bérével együtt. Hogy egészen pontosak legyünk, a 33 éves játékosnak az idei szezonban mintegy 47 millió dollárt kénytelen kicsöngetni munkáltatója.

Emellett még bőven van, ami miatt fájhat az újonnan kinevezett vezetőedzőnek, Darvin Hamnek és LeBron Jameséknek a feje. A tavalyi borzasztó szezon után mindenki úgy gondolta, hogy az első lépés a változás felé egy új vezetőedző lesz. Ez meg is történt a nyár folyamán, Frank Vogelnek megköszönték a munkát és a helyére kinevezték Darvin Hamet, akinek még sok vezetőedzői tapasztalata nincs a ligában, igaz, évek óta NBA-csapatok edzői stábjaiban tevékenykedett.

Hamar kiderült azonban, hogy egy vezetőedző személye nem fogja elhozni a gyökeres változást, a kerethez is hozzá kellett nyúlni, ami viszont nem úgy sikerült, ahogy azt előre eltervezték. Érkezett a csapathoz Patrick Beverley, aki amellett, hogy jó védekező képességekkel rendelkezik, támadásban nem tud sokat hozzátenni a játékhoz, de a csapathoz szerződött az a Loonie Walker IV is a San Antonio Spursből, aki az egyetlen értékelhető szerzeménye volt nyáron a Lakersnek. A dobóhátvéd komoly erősítést jelent támadásban, de egyelőre ezt is csak részben bizonyította a pályán.

Ami a fiatalokat illeti, még a három évvel ezelőtti Anthony Davis-cserében a Lakers konkrétan az egész jövőjét feladta, mivel rengeteg jövőbeli draftcetlit áldozott be a magas emberért. Így rövid távon nem számolhatnak azzal a Los Angeles-iek, hogy az NBA játékosbörzéjéről ígéretes tehetségeket szerződtessenek.

Térjünk ki arra, mi áll a borzasztó szezonkezdet mögött. Nem véletlenül emeltük ki az előbb Loonie Walkert, mivel égető szüksége lenne a Lakersnek megbízható dobókra távolról is. Ezt leginkább az a tény támasztja alá, hogy a csapat történelmi, negatív rekordot döntött, ami a triplázást illeti. A vonalon túlról a szezon első kettő mérkőzésén egészen botrányosan célzott a csapat, sosem látott alacsony százalékot produkálva. Számszerűsítve ez annyi tesz, hogy 85 kísérletből 19 alkalommal sikerült csak a gyűrűbe találniuk tripladobásból a Lakers játékosainak, ami 22%-os hatékonyságot jelent.

Ez az NBA történetének leggyengébb mutatója, az alapszakasz első két találkozóját tekintve.

És ahogy mondani szokták, ez még mindig nem volt semmi, mivel a harmadik, Portland Trail Blazers elleni mérkőzésen még pocsékabbul céloztak, és mindössze hat triplát dobtak a 33 kísérletből. Ironikusan erre LeBron James csak annyit mondott a vereség után:

Egy centet sem tudunk bedobni az óceánba.

Megkérdezték a Lakers legnagyobb sztárját Russell Westbrookról is a Portland elleni mérkőzés után, azonban nem kommentálta társa teljesítményét. Azt sem lehet elfelejteni, hogy Westbrook a Los Angeles Clippers elleni mérkőzésen 11 kísérletből egyszer sem talált be a gyűrűbe, míg a Portland ellen négy kosarat szerzett, azonban ezt is 15 kísérletből sikerült összehoznia. A Trail Blazers elleni mérkőzésen továbbá olyan érthetetlen és rossz döntéseket hozott az irányító, amivel elősegítette azt, hogy az ellenfél visszahozza az utolsó másodpercekben a mérkőzést, és legyőzze a Lakerst.

A gyenge dobóformához még társult egy abszolút szervezetlen játék, a sztárok frusztráltsága a mérkőzés közben, és rendkívül rossz lepattanózás, amiből értékes pontokat szerzett a Portland. Továbbá az sem segít a helyzeten, hogy helyi források szerint az öltözőben is rendkívül rossz és feszült hangulat uralkodik.

Természetesen még csak három meccs telt el az 82 mérkőzésből álló alapszakaszból, így temetni még korántsem kell a csapatot, de villámgyorsan lényeges változásokat kell hozni, mert ha minden így megy tovább, akkor nagyon hamar a rájátszást jelentő helyekről is lemondhatnak a kaliforniaiak.

Az első lépés a változás felé pedig egyértelműen Russell Westbrook elcserélése lenne.

A folytatás sem ígérkezik könnyebbnek. A Lakers szerdáról csütörtök virradóra a Denver otthonában lép pályára, majd a Minnesota vendégeként játszik, aztán újra összecsap a Denverrel, miután a szintén komoly játékerőt képviselő New Orleans Pelicans lesz az ellenfele. Így ha nem figyelnek LeBron Jamesék, nagyon hamar komoly hátrányba kerülhetnek az amúgy is rendkívül erős és kiélezett nyugati konferenciában.

