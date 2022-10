Hatodik nekifutásra már nem kapott ki a Lakers

A Lakers öt vereséggel várta a Denver elleni összecsapást, amelyen ezúttal is rosszul kezdett, az első negyedben már tízpontos hátrányban is volt. A második felvonásban viszont fordítani tudott, majd a kiegyenlített harmadik negyedet követően, a záró játékrészben kézben tartotta az irányítást – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Luka Doncic 44 ponttal vette ki a részét a Dallas Mavericks győzelméből, csapata otthon 114–105-re nyert az Orlando Magic ellen.



KOSÁRLABDA

ÉSZAK–AMERIKAI PROFI LIGA (NBA)

Los Angeles Lakers–Denver Nuggets 121–110

Los Angeles Clippers–New Orleans Pelicans 91–112

Boston Celtics–Washington Wizards 112–94

Cleveland Cavaliers–New York Knicks 121–108

Detroit Pistons–Golden State Warriors 128–114

San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves 107–98

Dallas Mavericks–Orlando Magic 114–105

Phoenix Suns–Houston Rockets 124–109

(MTI)