Tovább tart a Houston mélyrepülése, döbbenetes fordítás LeBron Jameséktől

Tovább tart a Houston Rockets mélyrepülése az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban, míg a LeBron James vezette Los Angeles Lakers elképesztő végjáték után, a sírból hozta vissza a mérkőzést és győzte le a New Orleans Pelicanst.

Az alapszakasz szerdai játéknapján a houstoniak vendéglátóként kaptak ki a Los Angeles Clipperstől, ezzel kilencedik mérkőzésükön nyolcadik vereségüket szenvedték el, sorozatban az ötödiket.

Dejounte Murray 36 ponttal járult hozzá az Atlanta sikeréhez a New York vendégeként a Madison Square Gardenben. Gálázott a Toronto San Antonióban: a 143 pontos Raptorsból Pascal Siakam tripla-duplát jegyzett (22 pont, 10 lepattanó, 11 assziszt) mindössze 28 perc alatt, legutóbb alig két hete, október 22-én ért el mindhárom mutatóban két számjegyű eredményt a kameruni játékos.

Hét mérkőzés után is hibátlan a Milwaukee, ilyen kiváló idényrajtot az 1971/72-es és a 2018/19-es idényben produkált a Bucks, amely a 32 pontos Jannisz Antetokunmpo vezérletével ezúttal a vendég Detroitot győzte le. A két csapat legutóbbi 16 alapszakaszmeccséből ez volt a Milwaukee 15. sikere.

A Los Angeles Lakers a találkozó utolsó másodpercében egy bravúros triplával mentette hosszabbításra a New Orleans Pelicans elleni találkozót, majd nyerte is meg a meccset, szezonbeli második győzelmét aratva. A New Orleans négy győzelem és három vereség mellett várhatja a folytatást.

Eredmények:

Philadelphia 76ers–Washington Wizards 111–121

Cleveland Cavaliers–Boston Celtics 114–113 – hosszabbítás után

Miami Heat–Sacramento Kings 110–107

New York Knicks–Atlanta Hawks 99–112

Chicago Bulls–Charlotte Hornets 106–88

Houston Rockets–Los Angeles Clippers 101–109

Milwaukee Bucks–Detroit Pistons 116–91

San Antonio Spurs–Toronto Raptors 100–143

Dallas Mavericks–Utah Jazz 103–100

Portland Trail Blazers–Memphis Grizzlies 106–111

Los Angeles Lakers–New Orleans Pelicans 120–117 – hosszabbítás után

MTI

(Borítókép: Getty Images)