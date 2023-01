Szexuális botrány és belső viszályok állnak a tavalyi ligaelső mélyrepülése mögött

Bizonyára élénken él a kosárlabda szerelmeseinek emlékeiben az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) tavalyi szezonjának rájátszása, egészen pontosan a Phoenix Suns–Dallas Mavericks konferencia-elődöntő hetedik mérkőzése. A Suns hazai pályán, hatalmas meglepetésre szenvedett megsemmisítő vereséget a Dallastól azok után, hogy toronymagasan az alapszakasz bajnoka lett. Valahol itt kezdődött el a mélyrepülés, amely immár ott tart, hogy idei playoff-szereplésük is kérdőjelessé vált. Pár hónap alatt a fellegekből a pokolba: megnézzük, hogyan lett a Phoenix Suns csapatából rövid időn belül bajnokesélyesből a liga egyik középcsapata.

Az elején kezdjük egy rövid történelmi kitekintővel, hogy kontextusba helyezzük a jelenlegi helyzetet: 2021 nyarán 2–0-ra vezetett a Suns a Milwaukee Bucks elleni NBA-nagydöntőben, és mindössze két mérkőzésre volt attól az arizonai csapat, hogy történelme első bajnoki címét ünnepelhesse. Azonban a bravúr nem jött össze, négy mérkőzést veszített egymás után a Suns, és végül Jannisz Antetokounmpo és a Milwaukee Bucks lett a bajnok. A következő szezonban – szinte már szokásos módon – uralta az egész alapszakaszt a Suns, egymás után nyerte a meccseket, és végül ligaelsőként vágott neki az utószezonnak.

A végső siker azonban akkor sem jött össze. Nem elég annyi, hogy már az első fordulóban megszenvedett az éppen hogy rájátszásba jutó New Orleans Pelicansszal, a második fordulóban elvérzett a Dallas Mavericks ellen, kiütéses vereséget szenvedve az utolsó mérkőzésen. Így a Suns bajnoki reményei szertefoszlottak, és kezdhettek mindent elölről az idei szezonban.

A Devin Booker, DeAndre Ayton és a veterán Chris Paul fémjelezte brigád a jelenleg is zajló alapszakaszt úgy kezdte, hogy már az első mérkőzésektől a nyugati konferencia élmezőnyéhez tartozott. Aztán kezdődött el a mélyrepülésük, ami annyi ideig elhúzódott, hogy a rájátszást jelentő helyekről is lecsúsztak.

Mi a baj Phoenixben?

Annak ellenére, hogy az NBA 2022–23-as alapszakasza csak október derekán kezdődött, a Phoneix Suns már szeptemberben a média kereszttüzébe került. A csapat tulajdonosára, Robert Sarverre egyéves eltiltást szabott ki a liga, mivel fény derült arra, hogy az üzletember a közel két évtizedes hivatali ideje alatt rasszista és nőgyűlölő módon viselkedett az alkalmazottjaival, és gyakran teremtett ellenséges munkahelyi légkört. Sarvert azzal is vádolták – amit a munkavállalók alá is támasztottak –, hogy rendszeresen zaklatta női alkalmazottait. Sarver egy éven keresztül nem látogathatja csapata mérkőzéseit, nem vehet részt semmilyen, NBA-vel kapcsolatos eseményen, illetve nem teheti be a lábát se az arénába, se az edzőközpontba.

Az üggyel kapcsolatban a csapat egyik vezére, Chris Paul csak annyit mondott: megdöbbentő és lesújtó számára, hogy ilyen tényezők árnyékolják be a felkészülésüket. Sőt, a Suns alelnöke, Jahm Najafi Sarver lemondását követelte, miszerint a tulajdonos tettei tarthatatlanok.

Nem volt elég ez a botrány a Phoenix háza táján, még a csapaton belüli frusztráció is okot adott aggodalomra, ami állítólag már a rájátszásban elszenvedett csúfos vereség után felütötte a fejét. A csapat centere, a korábbi drafton első helyen választott DeAndre Ayton pedig saját bevallása szerint a kiesés után hosszú hónapokig nem beszélt Monty Williams vezetőedzővel.

A csapat felkészülési mérkőzésein is meglátszott ez, olyan meglepő vereségeket szenvedtek, mint az ausztrál Adelaide 36ers elleni hazai zakó, nevetség tárgyává téve a csapatot a liga berkein belül. Ennek ellenére az alapszakasz elején nyújtott teljesítményükben nem látszottak meg a szezont megelőző negatív történések.

Történt ugyanis, hogy a Phoenix Suns egészen tavaly december elejéig a nyugati konferencia első helyei közül valamelyiket foglalta el, viszonylag kiegyensúlyozott teljesítményével. Csak a szokásos alapszakaszbeli Suns – mondhatták a sportág szakértői és rajongói egyaránt. A sérülések viszont ekkoriban is hátráltatták már a csapatot, az egyik legérzékenyebb veszteség a november elején kidőlt Cam Johnson volt. Az NBA-ben a negyedik évét taposó játékos térdsérülést szenvedett, és egészen január közepéig nem segíthette csapatát.

És akkor még nem is említettük azt, hogy időközben a franchise legnagyobb sztárja, Devin Booker ágyéksérülés miatt került parkolópályára, míg a másik kulcsember, Chris Paul a csípője miatt kényszerül jelenleg is hosszú kihagyásra. Nos, ez éppen elég volt ahhoz a Sunsnak, hogy teljesen összezuhanjon, és egymás után szedje be a nagyobbnál nagyobb vereségeket.

Volt olyan időszak is decemberben, amikor a tavaly még 64 alapszakaszbeli győzelmet számláló csapat 14 mérkőzésből mindössze kettőt nyert meg.

Az alapembereken túl a kispadjuk is finoman szólva is foghíjas lett, Cameron Payne és Landry Shamet lábsérülés miatt nem állt huzamosabb ideig a csapat rendelkezésére, így több alkalommal szenvedtek kiütéses vereséget. Mi sem szemlélteti jobban ezt a tényt, mint az a statisztika, miszerint az idei szezonban már öt alkalommal ütötték ki a csapatot 25 vagy több pontos különbséggel. Érdekesség, hogy az NBA legrosszabb mérleggel rendelkező brigádja, a Houston Rockets idén mindössze egy alkalommal szenvedett ilyen mértékű kiütéses vereséget.

Fotó: G Fiume / Getty Images Hungary

Sőt, ha továbbmegyünk ezen a vonalon, a 2015–16-os Suns – amely annak idején a liga egyik leggyengébb csapatának számított – az egész évad alatt egyetlenegyszer szenvedett vereséget ekkora különbséggel. Így a kellemetlen kudarcok, a rengeteg sérülés és a csapaton belüli frusztráció egyre csak nő a csapaton belül, amin az sem segít, hogy Jae Crowder jövője még mindig bizonytalan, ami csak a feszült légkört növeli napról napra.

Fény az alagút végén

Talán azonban már látják a fényt az alagút végén Phoenixben, erre az első pozitív tényező Cam Johnson visszatérése, aki hónapok után lépett újra pályára, rögtön egy győztes mérkőzésen a Brooklyn Nets ellen. Úgy tűnik, lépésről lépésre igyekeznek Monty Williamsék rendezni a sorokat, a Suns már egymás utáni mérkőzéseket is képes volt megnyerni, de még messze vannak attól, hogy elérjék korábbi pozíciójukat. Az amúgy is rendkívül sűrű és erős nyugati konferenciában feljebb kapaszkodniuk rendkívül nehéz lesz, a közelgő All Star Gála alatti egyhetes szünet viszont lehetőséget nyújt számukra, hogy rendezzék a sorokat.

Mert amit a közelmúltban láttunk a csapattól, az nem folytatódhat huzamosabb ideig, ha egyáltalán konferenciájuk legjobb 10 csapata között akarnak végezni, meghagyva az esélyt a rájátszásbeli szereplésükre.

(Borítókép: Getty Images)