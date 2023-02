Már 32 millióért is megnézheti a kosarasfenomén rekorddöntését

Valahogy nincs szinkronban LeBron James és a Los Angeles Lakers. A 38 éves fenomén ebben az élemedett korban élete egyik legjobb szezonját futja, miközben csapata csak botladozik. Szombaton is kikapott New Orleansben 131–126-ra, attól a Pelicanstól, amely előzőleg zsinórban tíz meccset vesztett el. Külön kínos, hogy a hazaiak legjobbja 35 pontjával az a Brandon Ingram volt, aki pályafutása első három idényét a Lakers kötelékében töltötte, és éppen James megszerzése érdekében cserélték el.

A Lakers 2/3-as mérleggel fejezte be ötmeccses idegenbeli körútját.

James 27 pontig jutott 9 lepattanóval és 6 gólpasszal, továbbá 40 pontot töltött a parketten, vagyis a végsőkig kizsigerelték, hogy meglegyen a győzelem. De nem lett meg, és a Lakers továbbra is az alsóházban kullog 25–29-es mutatóval, kétgyőzelemnyi távolságra a még play-int jelentő tizedik helytől a nyugati főcsoportban.

Pedig az öreg nem játszik rosszul...

No de majdnem, hogy mindegy is, mert a világ most nem erre figyel, hanem LeBron James egyre közelebb kerülő csúcsjavítására. Ami már kedden megtörténhet, amikor a Lakers az Oklahoma City csapatát fogadja. A jegyárak az utóbbi két napban is viharos sebességgel emelkedtek.

A seatgeek.com honlap szerint a húszezer nézőt befogadó Crypto.com Arenában a legdrágább pályaszéli (courtside) jegy 89 999 dollárba, forintra átszámítva mintegy 32 millióba kerül.

Ha valamiképpen mégsem jönne össze kedden a 36 pont, akkor a rákövetkező mérkőzésen, csütörtökön meglehet a rekord, a liga egyik legerősebb csapata, a Milwaukee Bucks ellen, pikáns kuriózum, hogy a jelenleg még csúcstartó Kareem Abdul-Jabbar karrierje első öt szezonját a Bucks csapatában játszotta.

A játéknap további eredményei:

Brooklyn Nets–Washington Wizards 125–123 (A Brooklyn nélkülözte három sztárját, Kevin Durantet és Kyrie irvinget, sőt Seth Curry is megsérült, de a cserejátékos Cam Thomas 44 pontos karriercsúcsa kisegítette a csapatot.)

Phoenix Suns–Detroit Pistons 116–100

Los Angeles Clippers –New York Knicks 134–128 (hosszabbításban, a Knickből Jalen Brunson 41 pontot szerzett.)

Chicago Bulls –Portland Trailblazers 129–121 (Hiába volt Damian Lillard 40 pontja, kikapott a Portland.)

Milwaukee Bucks–Miami Heat 123–115

Oklahoma City Thunder –Houston Rockets 153–121 (A 153 pont klubrekord, Shai Gilgeous-Alexander 42 ponttal járult hozzá.)

Golden State Warriors –Dallas Mavericks 119–115 (A Dallasból hiányzott a sérült Luka Doncic, a Warriorsban pedig Steph Curry a harmadik negyedben sérült meg.)

Denver Nuggets–Atlanta Hawks 1 28–108 (Nikola Jokics kivágott egy újabb tripla-duplát, ebben a szezonban a tizennyolcadikat, karrierjében a kilencvennegyediket. Ezúttal 14 pontot, 18 lepattanót és 10 gólpasszt hozott össze. Nem ártott Jamal Murray 41 pontos szezoncsúcsa sem. A száguldó Nuggets utolsó 20 meccséből 19-et megnyert, és befogta a Bostont a tabella élén 37/16-os mutatójával.)

(Borítókép: LeBron James 2023. február 4-én. Fotó: Andrew D. Bernstein / NBAE / Getty Images)