Úgy mérkőztek meg a világ legjobbjai, mintha a grundon lennének

Véget ért az észak-amerikai profi kosárlabda-liga sztárparádéja, ismertebb nevén az All Star-hétvége, ahol idén is már pénteken elkezdődtek az események, amelyek végül a vasárnapi, főmérkőzéssel zárultak. A találkozót a görög szörny becenévre hallgató Jannisz Antetokounmpo csapata 184–175-re nyerte meg LeBron James brigádja ellen.

Idén sem maradt el az NBA szupersztárjainak seregszemléje, az évente egyszeri hétvége, mikor a legjobbak legjobbjai ellenfelekből barátok lesznek, és több látványos számmal – köztük egy főmérkőzéssel – szórakoztatják a sportág szerelmeseit. 2023-ban a Utah állambeli Salt Lake City adott otthon az All Star hétvégének, amely immár második éve fogadta vissza személyesen is a szurkolókat, miután 2021-ben, Atlantában a világjárvány miatt zárt kapuk mögött rendezték meg az eseményeket.

Már pénteken megtelt a Utah Jazz otthonául szolgáló csarnok, ahol kezdésként az úgy nevezett Rising Stars-mérkőzést rendezték, amelyen a liga feltörekvő, legtehetségesebbnek ítélt fiataljai mérkőztek meg egymással. Az újragondolt formában megrendezett tornát végül a liga korábbi sztárja és élő legendája, a Pau Gasol által irányított csapat nyerte meg, majd a spanyolok klasszisa megjegyezte: ezek szerint edzőként is remekel, mert a Team Pau mindkettő mérkőzését behúzta.

Sőt, a mindent eldöntő dobást a New Orleans Pelicans felfedezettje, José Alvarado dobta be, méghozzá egy kiadós tripla formájában. Nem meglepő, hogy a 24 éves irányító kapta a legértékesebb játékosnak járó elismerést is. Íme a dobása, amivel pontot tett a finálé végére.

Következhettek aztán a szombati események: a zsákolóverseny és a tripla dobó bajnokság. Finoman szólva is élt már meg szebb időket a komoly múltra visszatekintő zsákolóverseny, korábban a liga legnagyobb sztárjai is versenybe szálltak a címért – mint például a napokban a 60. születésnapját ünneplő Michael Jordan –, de mostanság már csak kisebb neveket sikerült meginvitálniuk a megmérettetésre a liga vezetőinek.

Így lett ez idén is, az illusztrisnak még jó indulattal sem nevezhető névsort a New Orleans Pelicans triplamestere és egyben zsákolókirálya, Trey Murphy III. fémjelezte, de a mezőnyt alkotta még Kenyon Martin Jr. (Houston Rockets), Jericho Sims (New York Knicks) és Mac McClung (Philadelphia 76ers). Érdekesség, de utóbbi játékos nemhogy stabil NBA-játékos lenne, de csak a héten kapott profi szerződést a Philadelphiától, korábban a franchise fiókcsapatában tevékenykedett.

És láss csodát, pont McClung nyerte meg a versenyt, méghozzá nem is akárhogyan. A 24 éves kosaras mondhatni feltámasztotta sírjából a zsákolóversenyt, látványosabbnál látványosabb zsákolásokat húzott meg, amelyekkel rendre talpra ugrasztotta a nagyérdeműt. A szombati gála leglátványosabb húzásait itt nézheti meg.

Mintha csak a grundon lennénk

Miután kihevertük McClung őrületes „töméseit”, ráfordulhattunk magyar idő szerint a hétfő éjszakai főmérkőzésre. Az All Star-hétvége fő attrakcióján a liga legnagyobb szupersztárjai mérkőznek meg egymással egy gálamérkőzés keretein belül. Fontos megjegyezni, hogy ezen az összecsapáson nem úgy kell elképzelni a játékosok hozzáállását, mintha egy finálé mindent eldöntő, hetedik mérkőzésén lennének, inkább szól csak az egész a műsorról, szórakozásról és a látványos mozdulatokról.

Idén is már hetekkel ezelőtt kiderült, hogy mely játékosok nyertek meghívást a mérkőzésre, sőt az is, hogy kik lesznek a csapatkapitányok, de végül a sztárokból többen visszamondták a szereplést sérüléseik miatt. Amióta világ a világ, és az All Star-mérkőzésen a keleti és a nyugati konferencia két legnagyobb sztárja a csapatkapitány, mindig az egyik megszavazott LeBron James volt. A 38 éves játékos a múlt héten döntötte meg Kareem Abdul-Jabbar pontrekordját, így immár az NBA történetének legeredményesebb játékosaként érkezett Salt Lake City-be.

A nyugati konferenciából James, míg keletről a görög szörny, Jannisz Antetokounmpo nyerte el a megtiszteltetést, hogy csapatkapitányai lehettek a két csapatnak. A tisztséggel együtt járt az is, hogy a további meghívott játékosok közül ők választották ki, kiket szeretnének csapatukban látni. Ezt a procedúrát, azaz a csapatválasztást, más szóval draftot korábban mindig napokkal a gála előtt tartották, idén viszont ebben is változtattak a szervezők.

Mintha csak a grundon – vagy egy általános iskolai testnevelés-órán – lennének a világsztárok, James és Jannisz közvetlenül a mérkőzés előtt, a pályán hívta magához kiválasztottjait. Így csavartak még egyet az izgalmakon a szervezők, mivel közvetlenül a feldobás előtt dőlt csak el, hogy ki kicsoda ellen fog meccselni.

A csapatok végül ezekben az összeállításokban kezdtek neki a gálamérkőzésnek:

Team LeBron: LeBron James, Kyrie Irving, Luka Doncic, Joel Embiid, Nikola Jokics, Anthony Edwards, Jaylen Brown, Paul George, Tyrese Haliburton, Julius Randle, De'Aaron Fox, Jaren Jackson Jr.

LeBron James, Kyrie Irving, Luka Doncic, Joel Embiid, Nikola Jokics, Anthony Edwards, Jaylen Brown, Paul George, Tyrese Haliburton, Julius Randle, De'Aaron Fox, Jaren Jackson Jr. Team Jannisz: Jannisz Antetokounmpo, Jayson Tatum, Ja Morant, Donovan Mitchell, Lauri Markkanen, Damian Lillard, Jrue Holiday, Shai Gilgeous-Alexander, DeMar DeRozan, Pascal Siakam, Bam Adebayo, Domantas Sabonis.

Az eredeti tervek szerint a főmeccsre hivatalos volt még: Stephen Curry, Zion Williamson és a nemrégiben csapatot váltó Kevin Durant, de őket sérülés miatt nem láthattuk a gálán. Helyettük viszont hat olyan játékos is volt a keretben, akik életük első All Star-mérkőzésére kaptak meghívást. Fontos részlet volt továbbá, hogy igazából tét nélküli All Star-meccs ide vagy oda,

LeBron James, mint csapatkapitány soha nem szenvedett még vereséget: a Team LeBron eddigi mérlege öt győzelem és nulla vereség.

Miután lezajlott a csapatválasztás, fel is dobták a labdát, és elkezdődött a mérkőzés. És ahogy az lenni szokott, rögtön pontgyártásba is kezdtek a felek: előbb Jannisz, majd utána James voltak a találkozó első pontszerzői. A látványosabbnál látványosabb zsákolások között távoli triplákba vagy középtávoli dobásokba is bátran beleálltak a főszereplők, amely már az első negyedben meglátszódott: 46–46 lett az első negyed eredménye. Sőt, ezt a teljesítmény a második felvonásban megfejelték, Jannisz csapata 53–46-ra húzta be ezt a játékrészt.

A nagyszünetben így 99–92 állt az eredményjelzőn a görög szörny csapatának javára.

A folytatásban kiderült, hogy LeBron James nem fog visszatérni a pályára, mivel a Lakers játékosa elég komolynak látszó, vétlen ujjsérülést szenvedett, így természetesen nem erőltette a játékot a továbbiakban. Nem úgy, mint például Jayson Tatum, aki egymás után dobta a kosarakat Janniszék javára, a Boston csillaga a harmadik negyed feléhez közeledve már 39 pontnál járt.

A pár éve bevezetett szabályok értelmében az utolsó negyed nem időre ment, hanem a harmadik felvonás után a vezető csapat pontjaihoz hozzáadva további 24-et kaptunk egy cél pontszámot, amely elsőkénti elérése jelentette a győzelmet a csapatok számára. Így ráfordulva az utolsó negyedre Janniszék számára 24, míg LeBronéknak 41 pont kellett a győzelemhez.

Jayson Tatum 27 pontot dobott a harmadik negyedben, ami egyben All Star-csúcs.

A viszonylag nagy különbségnek köszönhetően az utolsó negyed már olyan nagy izgalmakat nem hozott, és végül viszonylag simán győzött Jannisz Antetokounmpo csapata. LeBron James első ízben volt csapatkapitány vesztes oldalon pályafutása során.

A gála legértékesebb játékosának járó díjat pedig természetesen az 55 pontig jutó Jayson Tatum nyerte el. Soha, senki nem dobott ennyi pontot a korábbiakban All Star-mérkőzésen. Történelmi este volt, több ízben.

NBA, ALL STAR-HÉTVÉGE, FŐMÉRKŐZÉS

Team LeBron–Team Jannisz 184–175 (92–99)

