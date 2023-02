Feje tetejére állt erőviszonyokkal jön a világ legerősebb ligájának hajrája

Magyar idő szerint csütörtökről péntekre virradóra elrajtol az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) alapszakaszának véghajrája, ahol eldől, mely 16 csapat folytathatja tavasszal a rájátszásban. Az All Star-hétvége után azonban nem minden együttes azzal a kerettel tér vissza, amellyel pihenőre vonult, így az erőviszonyok finoman szólva is átrendeződtek az elmúlt napokban. Megnéztük, mit várhatunk az alapszakasz utolsó, legizgalmasabb harmadától.

Csúfos véget ér LeBron James történelmi szezonja?

Hogyan illeszkednek az új sztárok a Los Angeles Lakersbe?

Megérte feláldozni a jövőjét a Phoenix Sunsnak egyetlen játékosért?

És egyáltalán megfér Dallasban két dudás egy csárdában?

Többek között ezekre a kérdésekre is keressük a választ. Nézzük, mire jutottunk.

Alig ért véget az All Star-hétvége, ahol a liga legnagyobb sztárjai és legígéretesebb tehetségei szórakoztatták a sportág szerelmeseit három napon keresztül, rövid pihenő után folytatódik az alapszakasz, méghozzá az utolsó harmadával. A Salt Lake Cityben rendezett gála megannyi emlékezetes, sőt történelmi pillanatot szerzett nekünk, amelyeket talán Mac McClung őrületes zsákolóverseny-beli produkciója fémjelzett, az alapszakasz véghajrája viszont ennél sokkal több izgalmat ígér. Már csak azért is, mivel LeBron James – aki a közelmúltban vált a liga történelmének legeredményesebb játékosává – úgy fogalmazott: a hátralévő 23 meccs lesz pályafutásának legfontosabb periódusa. Nem csoda, mivel a 38 éves játékos csapatának, a Los Angeles Lakersnek őrületes versenyfutásban kell kiharcolnia a rájátszást, mivel jelenleg csak a nyugati konferencia 13. helyén áll.

Nem lesz könnyű dolga a kaliforniaiaknak, az egyre csak erősödő nyugati csapatok között legalább a tizedik pozícióig kéne magát feltornáznia, hogy az esélyt megadja magának a rájátszásra. A hajrá előtt azonban több csapat – köztük a Lakers – alapjaiban alakult át a franchise-ok közötti üzletelésnek megannyi játékoscserének köszönhetően, így kis túlzással feje tetejére állított erőviszonyok közepette jöhet a folytatás.

Elégedett lehet LeBron James

A fenti állítás finoman szólva sem állta meg a helyét az alapszakasz korábbi periódusaiban, mivel a rendre elégedetlen LeBron James és csapatának teljesítménye közel sem érte el az elvártat. Így történhetett meg, hogy közel sem biztos a franchise rájátszásbeli szereplése, hiába James történelmi rekorddöntése. A Lakers 59 mérkőzéséből mindössze 27-et nyert meg 32 vereség mellett. Ez a mutató annyira elég a nyugati konferenciában jelenleg, hogy minimális esélye még legyen a kaliforniaiaknak a rájátszásra.

A csapat kerete viszont úgy alakult át az elmúlt időszakban, amellyel esélyei a folytatásra nézve elég jelentősen megnőttek. Történt ugyanis, hogy végre-valahára sikerült a franchise-nak megszabadulni Russell Westbrooktól és a neki járó őrületes fizetésétől. A 34 éves irányító bére évenként legalább 47 millió dollárba fájt a csapatnak, cserébe pedig közel sem adott hozzá annyi pluszt, amennyiért megérte volna alkalmazni a sztárt. Kétség nem fér hozzá, a kilencszeres All Star-résztvevő Westbrook kiváló játékos, szakmailag viszont egyáltalán nem passzolt a Lakersbe, így inkább csak púp volt a csapat hátán, mintsem segítség.

Hatalmas fizetése pedig abban is hátráltatta a Lakers vezetőségét, hogy érdemi ellenértéket kapjon játékosa cserébe, így szinte cserélhetetlenné vált a sztárkosaras. Aztán nagy nehezen megköttetett az üzlet, méghozzá nem is akármilyen cserében. A Lakers a Minnesota Timberwolves és a Utah Jazz duójával együtt egy háromcsapatos cserében küldte el Westbrookot a Jazzhez, míg ellenértékben megkapta a Timberwolvestól D’Angelo Russell, Malik Beasley és Jarred Vanderbilt játékjogát.

azt ne mondjuk, bár gondoljuk: csillagos ötös üzlet a kaliforniaiaktól.

A cserének ugye most is voltak részletei, például a 2027-es első körös választási jogukat a játékosbörzén továbbpasszolták a Utahnak, míg kiegészítő emberek terén Damian Jones és Juan Toscano-Anderson is átette székhelyét Salt Lake Citybe. Ennek ellenére elégedett Rob Pelinka, a Lakers általános igazgatója, mivel az új szerzeményekkel lényegi előrelépést prognosztizálhatnak a csapat játékában. D’Angelo Russell példának okáért kiváló irányító, bátran áll bele a középtávoli és a tripla dobásokba, amiket aztán elég hatékonyan helyez el a gyűrűben. A Lakers 26 éves régi-új irányítójának mezőnymutatója 46 százalék, viszont középtávoli dobásait már bőven 50 százalék felett értékesíti, ami főleg a Lakers korábbi dobóformáját tekintve rendkívül magas mutató.

Beasley is elsősorban a hatékony tripláival lehet segítségére újdonsült csapatának, távoli dobásait közel 40 százalékkal értékesíti, meccsenként átlagosan három triplát tesz a közösbe. A Westbrook-üzleten kívül a Washington Wizards csapatától érkező Rui Hachimura is kiváló kiegészítés lehet elöl-hátul az Anthony Davis, LeBron James sztárduó mellett.

És akkor még nem beszéltünk az Orlandótól érkező Mo Bambáról, aki magasságot, hatékony védekezést és távoli tűzerőt hoz magával az Angyalok városába, amely hatalmas segítség lehet a rájátszásért vívott harcban. A 213 centis játékos hatékonyan védi a gyűrűt, blokkolja a dobásokat, míg támadóoldalon is magabiztosan vállalja el a távoliakat, így egy rendkívül hasznos kosarassal bővült LeBron Jamesék csapata. Sőt hogy teljes legyen a kép, Bamba ára mindössze Patrick Beverley és egy második körös választási jog a játékosbörzén volt, amely üzlet ár-érték arányban még barátok között is kiváló fogás a Lakersnek.

És már-már mondhatjuk, hogy ezzel a megújult kerettel kudarc lenne, ha a csapat lemaradna a rájátszásról. Főleg ha azt nézzük, hogy milyen csúfos véget érne James történelmi szezonja.

Phoenixben a helyzet: most vagy soha

Nem csak a Lakers volt az egyetlen a cserepiacon, amely fontos üzleteket kötött az alapszakasz hajrájára. Az egyik legnagyobb cserét a Phoenix Suns húzta meg azzal, hogy konkrétan a franchise jövőjét elcserélte a liga egyik szupersztárjára, Kevin Durantre. A kétségkívül a világ egyik legjobb kosárlabdázója a Brooklyn Netstől érkezik, de milyen áron? A csere részleteiből kiderül, hogy túlzás nélkül az egész jövőjét adta oda riválisának az arizoniai csapat. Azon kívül ugyanis, hogy két hatalmas potenciállal rendelkező játékosát, Mikail Bridges és Cam Johnson játékjogát is elcserélte, egy halom választási jogot ruházott át a keletiekre. Egészen pontosan a Phoenix a 2023-as, 2025-ös, 2027-es és 2029-es első körös választását nyújtotta tálcán a Brooklynnak Kevin Durantért cserébe.

Természetesen onnan is megközelíthetjük a helyzetet, hogy a 34 éves világsztár érkezésével lényegében egy szupercsapat alakult Phoenixben. Devin Booker, Chris Paul és DeAndre Ayton mellé Durant – ha minden igaz – kiválóan illeszkedik, így a Nyugat egyik legfélelmetesebb csapatát alkotva várják a folytatást.

Persze csak akkor, ha mindenki egészséges marad, mert a sérülések a szezon korábbi szakaszában is nagy ellenségei voltak a csapatnak. Emiatt volt olyan periódusuk, hogy a tabella közepéig zuhantak. Sőt Durant ugye alapból sérülten érkezett a sivatagba, míg Chris Paul 37 évesen egyre sérülékenyebb, és ha kidőlnek a legnagyobb sztárok, azzal szembesülhetnek, hogy

lényegében üres a kispad.

Ami meg a Brooklyn Nets csapatát illeti, Kevin Durant önszántából akart távozni a franchise-tól, főleg azok után, hogy a csapat másik sztárja, Kyrie Irving már korábban lelépett, így ahhoz képest, hogy minden idők egyik legjobbját veszítették el, komoly ellenértéket kaptak cserébe, amellyel bátran tekinthetnek a jövőre.

Arra meg, hogy ezt a cserét melyik csapat nyerte, leghamarabb akkor kaphatunk választ, mikor a szezon végén kiderül, összejön-e a bajnoki cím a Phoenixnek. Mert ez számukra nagyjából most vagy soha szituáció.

És apropó Kyrie Irving, a rendkívül megosztó személyiséggel, de kosárlabda terén zseniális adottságokkal rendelkező játékos még Durant távozás előtt került Dallasba, amely csere szintén megér egy misét. A 30 éves sztár február elején kérte csapatától, hogy amint lehetséges, cseréljék el, az üzlet pedig viszonylag hamar meg is köttetett. És láss csodát, olyan helyre cserélték a kosarast, amelyet, ahogy mondani szokták, nem láttunk jönni. Irving végül Dallasban landolt, ahol Luka Doncic mellett papíron félelmetes párost alkothatnak, kérdés, ez a gyakorlatban összejön-e. Mert nincs garancia arra nézve, hogy ennyire meghatározó karakterű, csapatában korábban első számú sztár kooperációja működőképes.

Egy dolog biztos, a Dallas Mavericks is erősödött a zseni érkezésével, az viszont még mindig nagy lyuk lehet a texasiaknál, hogy védekezésük még az átlagoshoz sem közelít. És erre nem biztos, hogy Irving lesz a megoldás. A csereérték, amelyet a Brooklynnak adtak, se volt olyan vészes, Spencer Dinwiddie és Dorian Finney-Smith mellett két választási jogot küldtek keletre, így az a kérdés, hogy mely csapat nyerte valójában a cserét, hosszú távon dőlhet csak el.

Kezdődhet tehát az NBA alapszakaszának utolsó, legizgalmasabb harmada, az átalakult és a korábbi keretét megőrző csapatok egy utolsó hajrára készülnek. Április elejéig pedig eldől, hogy a résztvevők közül melyik tizenhat csapat folytathatja szereplését a rájátszásban, és küzdhet tovább a bajnoki címért.

