Legalább két meccsre tiltotta el a liga Ja Morantet, miután a sztárirányító szombat éjszaka az Instagramon tett közzé egy élő videót, ahol egy sztriptízbárban félmeztelenül, fegyverrel a kezében volt látható. Ezután döntött úgy az NBA vezetősége, hogy kényszerpihenőre küldi a 23 éves játékost.

Az eset után Morant is megszólalt:

Teljes felelősséget vállalok a tetteimért. Elvonulok most, és időt szentelek arra, hogy jobb módszereket tanuljak a stressz kezelésére

– írta a sztárkosaras a közösségi médiában.

Nem ez volt az egyetlen botrány Morant körül a napokban. A hét elején olyan vádak érték a játékost, melyek szerint tavaly nyáron

egy baráti kosárlabda-mérkőzésen 12-13 alkalommal fejbe ütött egy fiatal fiút, majd a tinédszer elmondása szerint fegyverrel is megfenyegette.

A The Washington Post által megszerzett rendőrségi feljegyzések szerint Morant azt állította az esetről, hogy kizárólag önvédelemből cselekedett, és az agresszor a fiatal fiú volt, mivel először ő dobott egy labdát a Memphis játékosa irányába. A vádakat Moranték teljes mértékben tagadják.

Sőt korábban másik ügyben is érintett volt a Grizzlies sztárja. A január 29-én rendezett Memphis Grizzlies–Indiana Pacers-meccs után történt az eset. A hírek szerint egy terepjáróból vörös színű lézert irányítottak a csapatbuszhoz tartó vendégek több játékosára, edzőjére és stábtagjára, és többen is attól tartottak, hogy a lézer egy fegyverhez van rögzítve. Az eset azért különösen problémás, mert állítólag Ja Morant is abban az autóban ült, ahonnan a lézert a Pacers tagjaira irányították, bár feltételezhetően nem az ő kezében volt az eszköz.

Később az NBA is megszólalt az ügyben, és leszögezte: semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, hogy bárki is fegyverrel fenyegetett volna másokat.

