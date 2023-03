Az NBA szerdai játéknapján a Sacramento Kings kiütéses, negyvenpontos győzelmet ünnepelhetett a Portland Trail Blazers ellen, amely egyben azt jelentette, hogy immár hivatalosan is bebiztosította helyét az április közepén rajtoló rájátszásban. A De'Aaron Fox és Domantas Sabonis fémjelezte alakulatban ezúttal Malik Monk volt a legeredményesebb 19 pontjával, míg Fox 18, Sabonis pedig 15 egységet tett bele a közösbe, de ez is bőven elég volt a sikerhez.

A Sacramento Kings utoljára 2006-ban szerepelt az NBA rájátszásában, 16 éve tartó negatív szériájuk ezúttal véget ért. A csapat körül egyébként is különösen nagy a felhajtás a tengerentúlon, sőt, a kaliforniaiak minden győzelmüket egy úgynevezett „ Light the Beam! ” névre hallgató fényjátékkal ünneplik, amely elég erős magyar kötődéssel is bír.

A játéknap további mérkőzésein egyébként visszatért a pályára Kevin Durant, aki hosszas távollét után végre bemutatkozhatott újdonsült csapata, a Phoenix Suns közönsége előtt. Sőt, Durant győzelemmel tért vissza, mivel a Suns 107–100-ra legyőzte a Minnesota Timberwolvest. A két Los Angeles-i csapat, a Lakers és Clippers is sikerrel vette aktuális mérkőzését, előbbi a Chicago Bullst, míg utóbbi a Memphis Grizzliest győzte le. Kiemelendő még Jrue Holiday, a Milwaukee Bucks irányítójának 51 pontja az Indiana Pacers otthonában.

Eredmények:

Indiana Pacers–Milwaukee Bucks 136 – 149

149 Brooklyn Nets – Houston Rockets 123 – 114

Houston Rockets 123 114 New York Knicks – Miami Heat 101 – 92

Miami Heat 101 92 Philadelphia 76ers – Dallas Mavericks 116 – 108

Dallas Mavericks 116 108 Chicago Bulls – Los Angeles Lakers 110 – 121

Los Angeles Lakers 110 121 Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 132 – 141

Los Angeles Clippers 132 141 Oklahoma City Thunder – Detroit Pistons 107 – 106

Detroit Pistons 107 106 San Antonio Spurs – Utah Jazz 117 – 128

Utah Jazz 117 128 Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves 107 – 100

Minnesota Timberwolves 107 100 Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 80 – 120

