Három legendás európai kosárlabdázó, a francia Tony Parker, a spanyol Pau Gasol és a német Dirk Nowitzki is bekerül idén a kosárlabda Hírességek Csarnokába.

A massachusetts-i intézmény szombaton jelentette be, hogy az egyaránt NBA-bajnok játékosok mellett a San Antonio Spurs legendás vezetőedzője, Gregg Popovich, a szintén NBA-győztes és olimpiai bajnok Dwyane Wade, illetve az egykori kiváló játékos, jelenleg edzőként dolgozó amerikai-orosz kettős állampolgárságú Becky Hammon is tagja lesz a Hall of Fame-nek.

Parker, Gasol, Nowitzki és Wade összesen 95 092 pontot szerzett az észak-amerikai profiligában, amelyben 39-szer játszottak az All Star-gálán és összesen tízszeres bajnokok. Popovich az öt NBA-aranygyűrűje mellett 2021-ben olimpiai aranyéremre vezette az Egyesült Államok válogatottját, míg Hammon a regnáló WNBA-bajnok Las Vegas Aces vezetőedzője. A beiktatási ceremónia augusztus 11-én és 12-én lesz.