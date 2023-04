Az észak-amerikai profi kosárlabda-liga (NBA) rájátszásának legutóbbi játéknapján a Memphis Grizzlies kiegyenlített a Los Angeles Lakers elleni párharcban, míg a nyugati első kiemelt Denver a második meccsét is megnyerte.

Sűrű volt a szerda esti játéknap az NBA világában, mivel három mérkőzést is rendeztek a rájátszás első fordulójában. A párharcok második felvonásában a Memphis a Los Angelest, az alapszakaszgyőztes Milwaukee a Miamit, míg a nyugati első kiemelt Denver a Minnesotát győzte le.

A párharc első mérkőzését vasárnap, idegenben a Los Angeles Lakerst nyerte, sőt a Memphis kulcsembere, Ja Morant sérülés miatt a második meccsre nem tudott kiállni, így hatalmas esély nyílt a kaliforniaiak előtt a kétmeccses előny kiharcolására. Legnagyobb sztárjuk hiányában is erősen kezdett a Grizzlies, az első negyedet rögtön 11 ponttal nyerték meg, és csak 19 egységet engedélyeztek ellenfelüknek.

A folytatásban is stabilan tartották két számjegyű előnyüket, a félidőben már 15 ponttal járt előrébb a Memphis, míg a harmadik negyedben a különbség a 20 pontot is elérte. Minden Los Angeles-i kosárra magabiztosan válaszolt a Memphis, így Ja Morant hiányában is kézben tartották a meccset. Vendégoldalon Anthony Davis rendkívül gyenge napot fogott ki, 14 kísérletéből csak négy landolt a gyűrűben, így LeBron James 28 pontja önmagában kevésnek bizonyult.

A találkozó végén ezúttal sem maradtak el az egymásnak odaszólogatások, a főkolompos most a Memphis játékosa, Dillon Brooks volt, aki még a mérkőzés közben szólalkozott össze LeBron Jamesszel, akit az újságírók előtt öregnek nevezett.

Nem érdekel, öreg már. Tudtam, hogy eljön ez a pillanat, de azt hittem, majd a negyedik vagy az ötödik mérkőzésen. Valamit be akart szólni a negyedik faultomnál, persze korábban nem mondott semmit. Senkit sem tisztelek, míg nem dob 40 pontot

– nyilatkozott Brooks az NBA történetének legtöbb pontot szerző játékosáról. Mit ne mondjunk, bátor dolog volt ez a Memphis fenegyerekétől, főleg úgy, hogy most a Grizzlies látogat Los Angelesbe a párharc harmadik és negyedik mérkőzésére.

A játéknap többi mérkőzésén a nyugati éllovas Denver Nuggets a második mérkőzésen is legyőzte a nyolcadik kiemelt Minnesota Timberwolvest. A szerda esti partin az MVP-várományos Nikola Jokics helyett Jamal Murray 40 ponttal vitte a prímet, míg a másik oldalon

Anthony Edwards 41 szerzett pontja is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy ellopják a vendégek a győzelmet Denverből.

Az alapszakasz győztese, a Milwaukee Bucks is legnagyobb sztárja, Jannisz Antetokounmpo nélkül volt kénytelen kiállni a Miami Heat ellen, de a keret többi játékosa finoman szólva is kitett magáért: a Bucks összesen 25 triplát süllyesztett el a Heat gyűrűjében. A rendkívül pontos távoliakkal megalapozták győzelmüket, így az első meccsen még 38 pontot szerző Jimmy Butler is tehetetlen volt, egálról folytatódik a négy nyert meccsig zajló párharc.

Eredmények, NBA, rájátszás, első forduló

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 103–93, a párharc állása 1–1

Milwaukee Bucks – Miami Heat 138–122, a párharc állása 1–1

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 122–113, a párharc állása 2–0

