Magyar Bianka nem aprózza el. A fiatal, ambiciózus edzőnő előbb a hatodik helyre, és ezzel európai kupaszerepléshez segített magyar klubcsapatát, a TFSE-MTK-t, majd váratlanul bejelentette, hogy elhagyja sikerei színhelyét. Éppen akkor, amikor felépült a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem gyönyörű új sportcsarnoka a Csörsz utcában.

– fogalmazott Magyar Bianka.

Midőn ezeket mondta a fiatal szakember, valószínűleg maga sem gondolta, milyen hamar valóra válik az álma.

Nem a lelátóról, hanem testközelből, belülről. Ugyanis Mike Thibault klubigazgató és fia, Eric, a vezetőedző mellett szerezhet tapasztalatot, aki pedig vendégül látja a 33 éves edzőnőt egy háromszor háromnapos szakmai program keretében, az Maria Giovannetti, a klubigazgató helyettese.

„Friss az örömhír, még mindig nem tudtam feldolgozni, hogy egy hét múlva már imádott sportágam Mekkájában leszek, ráadásul az egyik legpatinásabb klubnál – mondta lapunknak Bianka, akinek azért még maradt idehaza munkája, hiszen a kínai Universiadéra készülő női válogatott vezetőedzője. – Alig várom már az indulást, életem nagy kalandja lesz, de bízom benne, hogy több kalandnál.”

Nyilván az olvasót is érdekli, hogyan lehet meghívást kapni egy tanulmányútra valamelyik WNBA-klub edzői stábjához. Ebben egy ismerőse, Gergely Dominika, a vele egyidős bajai kosaraslány volt a segítségére. Dominika Washingtonban él, és a kapcsolatai révén elérte, hogy a Mystics fogadja Magyar Biankát. Akinek persze segítségére volt a kiváló pedigréje is.

A Mystics legnagyobb sztárja a 2016-os olimpiai bajnok amerikai válogatott egyik centere, a 196 centis Elena Delle Donne, de ennél még érdekesebb talán számunkra a magyar vonal.

A csapatot erősíti ugyanis az a Kristi Toliver , aki 2010-ben Sopronban játszott, sőt szlovák-amerikai. Ma már edzősködik, a Dallas Mavericks stábjában dolgozik, de emellett még a játékot sem fejezte be.

Ugyancsak ott játszik a szintén egykori soproni, a svéd válogatott kiválósága, Amanda Zahui , sőt Shatori Walker-Kimbrough is, aki a 2018–2019-es szezonban a DVTK kosarasa volt.

Klassz öt évet töltöttem a TFSE-MTK-nál, de most tényleg új kihívásokra vágyom, és ez nem üres szólam, tényleg így érzem. Nem tudom, mi lett volna, ha a csapatunk el tud indulni az Európa Kupában – most úgy néz ki, hogy nincs rá pénz –, de mindegy is, eldöntöttem, hogy belevágok ebbe az amerikai kalandba. Vallom, hogy ki kell lépnünk a komfortzónánkból, és engem vonz az ismeretlen. Mindig is imádtam az amerikai kosárlabdát, hát most megismerhetem közvetlen közelről