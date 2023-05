Érzelmes videót osztott meg közösségi oldalán Carmelo Anthony, amelyben bejelentette, hogy felhagy a profi kosárlabdával.

Emlékszem azokra a napokra, amikor semmim sem volt. Egy labdával a kezemben ott álltam a parketten, és sok mindenről álmodoztam. Hálás vagyok azoknak a városoknak, ahol játszottam, és a szurkolóknak, mert ők tettek engem Carmelo Anthonyvá. De most eljött a búcsú ideje. Izgatott vagyok, hogy mit tartogat a jövő számomra. A történetem, az örökségem mindig többről szólt a kosárlabdánál

– fogalmazott a videóban Carmelo Anthony, aki lezárásként fiának üzent, hogy vigye tovább az örökségét.

Carmelo Anthonyt a 2003-as drafton az első kör harmadikjaként választotta ki a Denver Nuggets. A 2003-as játékosbörze nem akármilyen évfolyam volt: az első kiválasztott LeBron James volt, Anthony mellett ezen a drafton kelt el többek között Chris Bosh, Kyle Korver és Dwayne Wade is, akik egytől egyig később a liga meghatározó játékosai lettek.

Anthony nyolc évig (2003–2011) erősítette a Denver Nuggetset, és az elsőt leszámítva minden évben rájátszásba jutott a csapattal. Legtovább 2009-ben meneteltek, akkor a főcsoportdöntő jelentette a végállomást. Ezt követően a Nuggets a New York Knickshez cserélte el a kiscsatárként és erőcsatárként is bevethető játékost. A keleti parti együttesnél is maradandót alkotott: a Charlotte Bobcats elleni meccsen 2014 januárjában 62 pontos karriercsúcsot dobott, amivel a New York Knicks rekordere lett, valamint a Madison Square Gardenben is csúcstartó az egy meccsen dobott pontok tekintetében.

New Yorkból az Oklahoma City Thunderhez, majd a Houston Rocketshez és a Portland Trail Blazershez vezetett az útja, legutóbbi klubja a Los Angeles Lakers volt, amelyben a 2021–2022-es szezonban 69 meccsen lépett parkettre, 13.3 pontot átlagolt meccsenként. Sokan azt hitték, hogy a Lakers tavaly nyáron szerződést hosszabbít vele, ám nem így lett, szabadügynökké vált. A jelenlegi idényben egyik franchise sem kínált neki szerződést (még a veterán minimumot sem), most pedig bejelentette visszavonulását.

Carmelo Anthonyt minden idők egyik legjobb dobójátékosának tartják, az NBA örökranglistáján az előkelő 9. helyen található több mint 28 ezer dobott ponttal.

A kiélezett helyzetekben gyakran remekelt, az egyik legnagyobb clutch játékosként tartották számon. Volt olyan szezonja, amikor öt győztes kosarat dobott az adott mérkőzés utolsó öt másodpercében.

Az egyike azon két amerikai kosarasnak (Kevin Durant a másik), akik háromszoros olimpiai bajnoknak mondhatják magukat. Az NBA All Star-csapatába tízszer is beválasztották, az All NBA-csapatba pedig hatszor.