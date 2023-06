Nagyon rég nem vártak ennyire játékosbörzét a kosárlabda szerelmesei, mint a magyar idő szerint csütörtök éjszaka sorra kerülő eseményt. Nem csoda, mivel az idei NBA-drafton elkel Victor Wembanyama játékjoga, márpedig régóta nem vártak annyira senkit a tengerentúlon, mint a korszakos tehetségnek tartott centert. De nem egyszemélyes show-műsor lesz a draft, a francia szörnyön kívül is rengeteg ígéretes és hatalmas potenciállal rendelkező játékos várja, hogy magához hívja leendő csapata.

Az NBA sorsolása után kiderült, hogy idén a San Antonio Spurs csapata nyerte el az első választás jogát, utána a Charlotte Hornets hívhat le játékost a listáról, míg a top 3 utolsó választása a Portland Trail Blazers kosarasa lesz – természetesen abban az esetben, ha a csapatok nem cserélik el a jogokat az utolsó pillanatban. Amikor a texasi csapathoz került az első kör első választásának joga, népünnepély indult San Antonióban. Ami nem csoda, mivel olyan játékos érkezik a Spurshöz, akihez foghatót talán még nem látott a liga, és alapjaiban változtathatja meg a franchise jövőjét.

De miért beszélünk ennyire meghatározó, korszakos tehetségként a 2004-es születésű centerről?

Victor Wembanyama, a korszakos tehetség

Görög szörnye Jannisz Antetokounmpo személyében már van a ligának, így itt az ideje, hogy megérkezzen a francia szörny is, azaz Victor Wembanyama. Talán nincs olyan kosárlabda-rajongó a világon, aki még ne hallott volna a 221 centis játékosról, mivel évek óta az egyik legfelkapottabb tehetség a nemzetközi radaron. Az eddig látottak alapján teljes joggal említhetjük generációs tehetségként, és talán azt is hozzátehetjük, hogy az évtized legnagyobb potenciállal bíró játékosa érkezik meg a ligába.

Wembanyama már évek óta a nemzetközi kosárlabda vérkeringésének aktív tagja, előbb utánpótlásszinten, majd a felnőttek között is maradandót alkotott, fejlődése pedig töretlen. Elég csak annyit említeni, hogy 2019-ben ezüstérmet nyert az U16-os Európa-bajnokságon, majd két évvel később szintén ezüstérmes volt az utánpótlás-világbajnokságon, miközben 15 évesen már bemutatkozhatott a felnőttek között. Játszott a Nanterre csapatában, 17 évesen pedig a francia élvonal legjobb fiatal játékosának választották. Az előző szezonban az ASVEL csapatával francia bajnoki címet nyert, míg az All Star-gála legértékesebb játékosának is megválasztották, majd 2022-ben csatlakozott a Metropolitanshez. Ezzel egy időben már az NBA is hatalmas felhajtást kerített a sztáraspiráns köré, mivel megvásárolta Wembanyamék meccseinek a közvetítései jogait, amire természetesen korábban soha nem volt példa.

A francia óriás rá is szolgált a körülötte kialakult felhajtásra, mivel a nemrégen hátunk mögött hagyott szezonban az alapszakasz legértékesebb játékosának és legjobb védőjének is megválasztották, továbbá a pontkirályi címet is elnyerte, csapatával pedig a fináléig menetelt. Akkora érdeklődés övezte a Metropolitans utolsó mérkőzését, hogy a klub csarnoka már bőven kinőtte az igényeket, így a Roland Garros centerpályáját, a Court Phillipe Chatrier-t egy estére átalakították kosárlabdapályává. Egészen döbbenetes, mekkora hatása van már most Wembanyamának sportágára.

A hórihorgas center annyira különleges adottságokkal rendelkező játékos, hogy igazából nincs is nagyon olyan kosaras a liga múltjából, akihez hasonlítani lehetne. A 19 éves, generációs tehetség karfesztávja 244 centi, gyakorlatilag betakarhatatlan a dobása, így rendkívül nehéz ellene védekezni. Magassága ellenére kiválóan vezeti a labdát, dobómozdulata már szinte tökéletesre van fejlesztve, magabiztosan áll bele leütésből a tripla és kétpontos dobásokba is, centerekhez képest kitűnő hatékonysággal. Nem elég, hogy távolról veszélyes támadófegyver, a gyűrű közelében is rettenthetetlen, már csak a 2 méter 20 centi feletti magasságából adódóan is. Sőt nagyon szívesen szervezi csapata támadójátékát, kiválóan lát a pályán, szeret és tud is passzolni, ami olyan komplett játékossá teszi a parketten, aki ellen szinte nem létezik ellenszer.

Ha a védekező oldalát nézzük, könyörtelen dobásblokkoló, szinte nincs olyan helyzet, ahova ne tudna odaérni egy látványos blokkra.

Lábon is nagyon nehéz megverni, kiváló a mozgáskoordinációja, így tényleg alig lehet a játékában olyan elemet mondani, amely ne támasztaná alá a benne feltételezett hatalmas potenciált. Egyetlen olyan tulajdonsága van, amely még nem érett meg az NBA-re, az pedig a fizikai gyengesége. Egyelőre túl könnyű és törékenynek tűnik a világ legerősebb ligájához, de ezt egyszerűen lehet orvosolni a jövőben.

Nem mondható kifejezetten sérülékenynek, ami kulcsszerepet játszhat kiteljesedésében. Korábban voltak problémái a vállával meg az izmaival, de ez is elsősorban fizikai erejének a hiányából ered. Ennek ellenére Wembanyamanál nagyobb tehetség aligha érkezett a közelmúltban a tengerentúlra, rendkívül izgalmas játékossal bővül az NBA, aki miatt megéri figyelemmel követni a San Antonio Spurs mérkőzéseit a következő szezontól – ha rá esik az első választás.

Scoot Henderson, az atletikusság megtestesítője

A francia óriáson kívül a legnagyobb felhajtást a minden bizonnyal az első kör második helyén elkelő Scoot Henderson kapta. Ez sem véletlen, a 19 éves irányító az NBA fiókligájában (G League) szereplő Ignite játékosaként futószalagon gyártotta a látványos zsákolásokat, rafinált labdalopásokat, és minden mérkőzésen tanúbizonyságot tett elképesztő sebességéről, atletikusságáról, valamint agresszív játékáról, amelynek köszönhetően szinte megállíthatatlan volt, amikor a gyűrűt támadta. Születési nevén Sterlig Henderson azért kapta a Scoot becenevet – amelyet azóta is előszeretettel visel –, mert csecsemőként csak úgy robogott a parketten, mint azt teszi immár profi kosárlabdázóként.

A 188 centis irányító 17 évesen az NBA G League történetének legfiatalabb játékosa lett, középiskolában a Georgia állambeli Carlton J. Kell High School csapatában pallérozódott, ahol már ötcsillagos tehetségként tartották számon. Játékstílusa abszolút azonos az NBA erőviszonyaival: rendkívül atletikus, kirobbanó sebességgel rendelkező játékos, aki nemcsak támadóoldalon jelent veszélyt ellenfeleire, hanem védekezésben is kiváló fegyver. Állandóan mozog a pályán, kiválóan olvassa a játékot, ezáltal rendszeresen lopja el a labdát, míg nagyon gyorsan képes váltani védekezésből támadásra, diktálva ezzel a játék iramát.

Henderson közel sem hórihorgas játékos, de az irányítókra annyira nem JELLEMZŐ, jeles LEPATTANÓZÁS is játéka szerves része. az előző szezonban mérkőzésenként öt lepattanót átlagolt, míg játékszervezésben is kiemelkedő: több mint hat gólpasszt jegyez meccsenként.

A 19 éves szupersztár-aspiránsban minden megvan – sőt még annál is több –, ami egy NBA-irányítónak kell. Ha gyengeségeit vesszük számba, akkor az eladott labdáinak számát lehetne csökkenteni, de ez még abszolút betudható fiatal korának és tapasztalatlanságának. Abban biztosak lehetünk, hogy amelyik csapat kiválasztja az irányítót, rosszul egészen biztosan nem jár vele.

Brandon Miller, a mindenes

Attól függetlenül, hogy Wembanyama és Henderson az idei draft két szupersztárja, rajtuk kívül is még bőven van ígéretes tehetség, elég csak a minden bizonnyal harmadik helyen elkelő Brandon Millert említeni. A 20 éves kiscsatár az Alabamáról érkezik, és az egyetemi kosárlabdázás idei legfelkapottabb tehetsége. A 2 méter 5 centiméterre nőtt kiscsatár posztján egyértelműen kiemelkedik a draftosztályból, középiskolai évei alatt elnyerte az év játékosa díjat, harmadévesként 23,3 pontot, 8 lepattanót és csaknem 3 blokkot átlagolt 2 labdaszerzés mellett. Végzősként újra megismételte félelmetes átlagait, majd ösztöndíjat kapott a Tennessee State-től, de végül az Alabama egyetemi kosárlabdázója lett.

Játékstílusát tekintve támadásban és védekezésben is kiváló erősítés, mivel 2 méter feletti magassága ellenére rendkívül atletikus, labdával a kezében is megbízható, míg távolról kifejezetten nagy veszélyt jelent. Egyetemi éve alatt is csaknem 40 százalékkal dobta a hárompontosokat, míg majdnem dupla-duplát átlagolva, 9 és fél lepattanót tett bele a közösbe 36 játékpercre vetítve.

Hatalmas karfesztávolságának köszönhetően dobásai egyszerűen levédhetetlenek, a periméteren kívül üresen hagyni életveszély. A büntetővonalról kifejezetten megbízható, testfelépítése is abszolút NBA-kompatibilis, így nem csoda, hogy az idei játékosbörze egyik legnagyobb tehetségének tartják. Blokkol, passzol, zsákol, távolról is rendkívül veszélyes – mindenképpen számolni kell vele a jövőben.

Jarace Walker, az izomkolosszus

Az erőcsatárok között kifejezett szupersztár nincsen az idei évfolyamból, de mindenképpen említést érdemel a legjobb 10 választás közé várt Jarace Walker. A 203 centire nőtt erőcsatár már most szinte izomkolosszus, 220 centis a karfesztávja, és nehezen találni gyenge pontot a játékában. A 2003-as születésű tehetség egyetlen egyetemi szezonja alatt 11,2 pontot és majdnem 7 lepattanót átlagolt 2 blokk mellett. A Houstont pedig első kiemeltként juttatta be a March Madnessbe, ahol ugyan elbuktak a 16 között, de az nem volt kérdés, hogy Walker jelentkezik a draftra.

Erőssége elsősorban a védekezés, kiscsatártól centerig mindenkit képes megfogni, rendkívül gyors lábakkal és alacsony súlyponttal rendelkezik, amelynek köszönhetően nagyon nehezen lehet megverni lábon.

Ütemérzéke parádés, amit blokkolásoknál is javára fordít, míg emelkedése tökéletes, így könnyen bele lehet szaladni ellene egy kiadós blokkba.

Támadásban sem szerénykedik a fiatal tehetség, tempódobó mozdulata szépre csiszolt. A hatékonyságban viszont még lesz hova fejlődnie: 35 százalék körül céloz távolról, míg kétpontosainak csaknem felét váltja kosárra. Védekezésben már szinte most tökéletes, talán a támadásbeli hiányosságai miatt nem kezelik szupersztárként, de erre az esélye bőven meglesz a jövőben. Szakértők leginkább a Golden State Warriors sztárjához, Draymond Greenhez hasonlítják, Walker viszont már most rendkívül érett személyiség, tele potenciállal, így mindenképpen jól jár a csapat, amelyik magához hívja.

Az észak-amerikai profi kosárlabda-liga holtszezonjának legfontosabb eseményét magyar idő szerint csütörtökről péntek virradóra rendezik New Yorkban, míg a legújabb sztárjelöltek legkorábban a Summer League-ben tehetik le névjegyüket a parketten.

(Borítókép: Getty Images)