A most 74 éves tréner – aki a 28. szezonjára készül a texasi együttessel – már most is az NBA legidősebb vezetőedzője, az új megállapodással pedig tovább javítja majd ezt a rekordot.

Popovich az NBA történetében a legtöbb győzelemmel (1364) rendelkező szakember, a playoffban aratott diadalok alapján a harmadik (170), csak Phil Jackson (229) és Pat Riley (171) előzi meg. A csapatot öt bajnoki címre (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) vezető, háromszor az Év edzőjének (2003, 2012, 2014) választott trénert jövő hónapban beiktatják a sportági Hírességek Csarnokába is.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy az amerikai válogatott szövetségi kapitányaként 2021-ben Tokióban olimpiai bajnok Popovich visszavonul, azonban a San Antonio Spurs végül megnyerte az idei drafton az első választás jogát, amivel megszerezte a korszakos tehetségnek kikiáltott Victor Wembanyamát. A francia játékossal a fedélzeten pedig a tréner most új csapat építésébe kezd.