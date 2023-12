A fél világ látta az évtized lopását, kivéve a rendőröket...

Az élete játékát nyújtó, karriercsúcsot termelő Jalen Brunson vezérletével, Phoenixben verte a New York Knicks a Suns csapatát. Az eredmény is szenzáció, az igazi döbbenetet azonban Brunson lopása váltotta ki a hazai közönség soraiban, amikor elcsente a labdát az óvatlanul pattogtató bosnyák behemót, Jusuf Nurkic kezéből. Érdemes megnézni...

Jalen Brunson nagy napja volt ez a péntek. A New York Knicks 27 éves kosarasa karriercsúcsot javított két szempontból is: egyrészt 50 pontot dobott, annyit, amennyit még sohasem, másrészt mind a kilenc triplakísérlete jó volt, ami ugyancsak rekord. A többi statisztikája (17/23 mezőnyből, 7/9 büntetőből, 6 lepattanó, 9 gólpassz, 5 labdalopás, mindössze két eladott labda) csak ráadás, ami persze kellett a remek, 139-122-es idegenbeli sikerhez. Az sem mindennapos, hogy a harmadik negyedben 19 pontot szerzett, mind a hét dobása sikerült, ahogy a negyedikben is mind a négy.

Brunson 1 perc 46 másodperccel a befejezés előtt, amikor már 47 pontnál tartott, és bőven eldőlt a mérkőzés, még mindig a pályán volt, mert Tom Thibodeau edző lehetőséget akart adni neki 48 pontos karriercsúcsa megjavításához. És sikerült is, Brunson felemelkedett, és kilencedik triplakísérletét is csont nélkül beküldte a gyűrűbe.

50 pont, pályafutása legjobb ponttermése.

Az igazi „highlight reel” azonban pár perccel előbb történt, amikor Jusuf Nurkic, a Suns 213 centis bosnyák centere hozta fel a labdát. Önmagában már ez is szokatlan, mert a labdavezetés nem az ügyetlen óriások specialitása. Mindegy, Nurkic óvatlanul pattogtatott, amikor Brunson onnan, ahonnan senki sem számított rá, megkerülte a behemótot, kilopta a kezéből a labdát, majd átengedte társának, Julius Randle-nek a zsákolás jogát.

A Fagint és Twist Olivert megcsúfoló lopás 3:30-nál

Fantasztikus játék volt!

(Borítókép: Jalen Brunson a Phoenix Suns–New York Knicks-mérkőzésen 2023. december 15-én. Fotó: Alex Goodlett / Getty Images Hungary)