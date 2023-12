Vége a vesszőfutásnak, 28 vereség után nyert ismét mérkőzést a Detroit

A liga leghosszabb vereségi szériáját beállító csapat szombaton 129–127-re legyőzte odahaza a Toronto Raptorst, ami után nagy érzelmek szabadultak el az öltözőben.

A fiúk kiabáltak, én pedig sírtam. Hihetetlen boldogság ez

– jelentette ki Monty Williams vezetőedző, akinek tanítványai október elején nyertek legutóbb. A 2004-ben NBA-bajnok Detroit csütörtökön Bostonban állította be minden idők leghosszabb vesszőfutását: ezt megelőzően a Philadelphia kapott ki a 2014/2015-ös és a 2015/2016-os szezonon átívelően egymás után 28-szor.

Az összes amerikai profi ligát tekintve csak a – ma Arizona Cardinals néven működő – Chicago Cardinals amerikaifutball-csapata produkált ennél hosszabb, 29-es vereségsorozatot, még 1945-ben.

A Minnesota Timberwolves 108–106-os sikerrel rontotta el a szupersztár LeBron James 39. születésnapját. A Los Angeles Lakers ásza három másodperccel a vége előtt egy triplával kiegyenlített, de a videózás után a bírók kétpontosnak minősítették a találatot. A 26 pontos James igencsak zokon vette az ítéletet:

„Egyértelműen a vonal mögött volt a lábam, még Stevie Wonder is látta. A bírók nem tudtak dönteni, aztán ötezer kilométerrel arrébb a New Jersey-i videóközpontban a sonkás szendvicset evő fickók ezt találták ki” – dühöngött az NBA legeredményesebb dobója.

A nap slágermeccsén a Dallas Mavericks a 39 pontos Luka Doncic vezérletével diadalmaskodott 132–122-re a Golden State Warriors vendégeként. A San Franciscó-iak klasszisa, a triplarekorder Stephen Curry csak 25 pontig jutott.

NBA, ALAPSZAKASZ

Detroit Pistons–Toronto Raptors129–127

Indiana Pacers–New York Knicks 140–126

Chicago Bulls–Philadelphia 76ers 105–92

Minnesota Timberwolves–Los Angeles Lakers 108–106

Golden State Warriros–Dallas Mavericks 122–132

