Visszavonulásán is elgondolkozott a liga legbalhésabb sztárja, most visszatérhet

Újra edzésbe állt, így akár a következő mérkőzésen pályára léphet Draymond Green, az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Golden State Warriors sztárja. A finoman szólva is balhés kosárlabdázó határozatlan idejű eltiltásából tér vissza, amelyet azzal érdemelt ki, hogy a Portland elleni mérkőzésen lekevert egy hatalmas pofont Jusuf Nurkicnak.

Hogyha létezik többszörösen visszaeső, magatartásbeli problémákkal küzdő játékos a világ legerősebb kosárlabda-bajnokságában, akkor az Draymond Green. A Golden State Warriors négyszeres NBA-bajnok játékosát a jelenleg zajló alapszakaszban már több alkalommal idő előtt zuhanyozni küldték, először Rudy Gobertet fojtogatta teljesen indokolatlanul a Minnesota Timberwolves elleni mérkőzés első másodperceiben, majd néhány nappal később Jusuf Nurkic volt az áldozat, aki hatalmas pofont kapott Greentől. A mozdulatot valószínűleg a legszínvonalasabb küzdősport-gálákon is megirigyelték volna.

Utóbbi balhéját követően a 33 éves kosárlabdázót határozatlan idejű kényszerpihenőre küldte a liga, továbbá arra kötelezte, hogy terápián is részt vegyen, és rendezze a dolgokat fejében. A Warriors sztárjának már korábban is adódott problémája abból, hogy nem tudta kontrollálni indulatait a pályán, vagy azon kívül, előfordult az is, hogy edzésen rontott neki csapattárásnak, Jordan Poole-nak.

Nos, legutóbbi balhéja után Green eltávolodott a kosárlabdától, elmondása szerint eltiltása első 10 napjában nem ért kosárlabdához, inkább arra koncentrált, hogy összeszedje, felfrissítse és újrakalibrálja magát. Ezalatt sokkal jobban érezte magát, mivel nem azzal kelt fel minden reggel, hogy milyen munkát, edzést kell aznap elvégeznie. Ennek következtében pedig azon is elgondolkozott, hogy visszavonuljon a sportágtól, de a liga kommiszárja, Adam Silver határozottan lebeszélte erről az ötletről.

A Warriors sztárja podcastműsorjában elmesélte, rendkívül hálás Silvernek, mivel sokat segített neki a visszatérésig vezető úton, és nem hibáztatta, vagy állította be bűnbaknak, hanem támogatta.

Draymond Green 12 mérkőzést hagyott ki legutóbbi balhéja után, és annak ellenére, hogy úgy érzi, sokba került ő már a Warriorsnak, bizonyítani szeretne, ennek tudatában pedig már edzésbe is állt, és akár a következő mérkőzésen pályára léphet. Ráfér az erősítés a Warriorsra, mivel Steve Kerr csapata jelenleg mindössze a nyugati konferencia 12. helyezettje, 17 győzelem mellett 19 vereség áll neve mellett az alapszakaszban.

