Többmeccses eltiltást kapott a pozitív doppingmintát produkáló NBA-bajnok kosárlabdázó

25 mérkőzésre eltiltották az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő Cleveland Cavaliers játékosát, Tristan Thompsont, miután a tőle levett doppingminta két különböző teljesítményfokozó szerre is pozitív lett.

A liga közlése szerint Thompson tesztje a ligandrol néven is ismert SARM LGD-4033-ra és az ibutamorenre is pozitív lett. Mindkettő szerepel a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tiltólistáján, írja a The Washington Post.

„A Cleveland Cavaliers teljes mértékben támogatja az NBA/NBAPA kábítószer-ellenes programját, és csalódottak vagyunk a Tristan Thompsonnal kapcsolatos legújabb hírek miatt” – áll a csapat közleményében.

A kanadai származású Thompsont 2011-ben a Cavaliers választotta ki az amatőr játékosbörzén. 2016-ban bajnok lett a csapattal, utána igazi vándormadár lett belőle, számos csapatban megfordult. 2023. szeptember 12-én aztán visszatért Clevelandbe.

Thompson neve a Khloe Kardashianhoz fűződő kapcsolata miatt sokszor feltűnt már a bulvárhírekben. Romantikus kapcsolatuk hullámvölgyeiről, köztük két gyermekük születéséről is részletesen beszámoltak az amerikai lapok.